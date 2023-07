LIVE Italia-Spagna 3-2, Europei calcio U19 in DIRETTA: gli azzurrini volano in finale contro il Portogallo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.00 La finale sarà domenica alle ore 21, Italia-Portogallo U19.

22.57 Il miracolo è compiuto, l’Italia batte la Spagna con una grande partita, con le reti di Vignato, Pisilli e Lipani, doppio assist per Hasa. In finale ci sarà il Portogallo, per la rivincita della brutta sconfitta dei gironi. Ricordiamo che la Spagna prima di questo match aveva subito una sola rete e l’Italia aveva vinto solo contro Malta.

95′ FINISCE LA PARTITA, ITALIA-SPAGNA 3-2 U19. L’Italia va in finale all’Europeo Under 19 contro il Portogallo.

93′ Dentro Amatucci e Turco, fuori Esposito e Pisilli nell’Italia U19.

91′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

90′ Conclusione di Pisilli che viene bloccata dal portiere.

88′ Fuori Angel, dentro Jimenez nella Spagna.

86′ Goooooooooooooooooooooooooooooooool, Lipani, colpo di testa dopo un corner di Hasa, Italia-Spagna 3-2 U19.

84′ Destro a giro di Koleosho, pallone che sfiora il secondo palo.

82′ Fuori Palacios e Barbera, dentro Edgar Puyol e Samu Omorodion nella Spagna U19.

80′ Hasa con il sinistro chiama all’intervento Iribarne.

78′ Si scaldano D’Andrea e Turco per l’Italia.

76′ Italia che prova a gettarsi in attacco.

74′ Gol di Gasiorowski in spaccata segna la rete del pareggio, Italia-Spagna 2-2 U19.

72′ Attacca a testa bassa la Spagna.

70′ Fuori Vignato e Faticanti, dentro Lipani e Koleosho nell’Italia U19.

68′ Ammonito Vignato per per un pallone allontanato.

66′ Gooooooooooooooooooooooooool, Pisilli, rete spettacolare con un doppio dribbling e punta sul secondo palo, Italia-Spagna 2-1 U19.

64′ Si muovono gli uomini della panchina azzurra.

62′ TRAVERSA DI HASA, miracolo Iribarne.

60′ Italia in difficoltà in questa fase della partita.

58′ Dentro Diao e Rodriguez, fuori Perez e Garcia nella Spagna.

56′ Gol di Barbera, destro a giro che si insacca all’incrocio, Italia-Spagna 1-1 U19.

54′ MASTRANTONIO miracolo su Barbera, in tuffo devia il pallone.

52′ Goooooooooooooooooooooooooooool, Vignato, Hasa per Vignato che con il sinistro buca il portiere iberico, Italia-Spagna 1-0 U19.

50′ Destro di Pisilli che finisce fuori per una deviazione della difesa spagnola.

48′ Akhomach da fuori area manda alto il pallone.

46′ Inizia la ripresa!

21.50 Ottimo primo tempo dell’Italia che risponde colpo su colpo agli attacchi spagnoli. Le occasioni più grandi sono state per Esposito e Pisilli.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, Italia-Spagna 0-0 U19.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Regonesi dalla lunga distanza manda oltre i pali difesi da Iribarne.

41′ Faticanti dalla distanza per poco non trova l’incrocio dei pali.

39′ Esposito manca il colpo dentro l’area di rigore.

37′ Italia molto incisiva nella fase di contropiede.

35′ Gol fantasma con il tiro di Pisilli che sbatte sulla linea di porta dopo la deviazione del portiere.

33′ Ammonito Hasa per fallo su Akhomach.

31′ Esposito non riesce a controllare in area di rigore.

29′ Fase molto fallosa del match.

27′ Perez supera l’avversario ma Dellavalle riesce a deviare il pallone prima del cross in mezzo.

25′ Fase di pressing della Spagna.

23′ Ammonito Pisilli, fallo a centrocampo.

21′ Hasa in fase di possesso palla si sposta dietro le punte.

19′ Tunnel e tiro d’esterno di Kayode, pallone fuori.

17′ Partita molto equilibrata, con l’Italia che aggredisce alto.

15′ Angel Moran da fuori area manda fuori il pallone.

13′ Ancora Esposito di testa, Iribarne risponde presente con una parata in tuffo.

11′ Akhomach è l’uomo più pericoloso per la Spagna.

9′ Palacios a giro con il destro, pallone fuori.

7′ MIRACOLO di Iribarne, Esposito di testa aveva indirizzato il pallone sul secondo palo.

5′ Akhomach su punizione impegna Mastrantonio da posizione defilata.

3′ Sinistro di Vignato dopo un bell’inserimento, pallone deviato fuori.

1′ Inizia la partita!

20.57 Squadre in campo, inni nazionali in corso.

20.55 Panchina dell Spagna:

A disp. Astralaga, Diao, Garreta, Garrido, Jimenez, Omorodion, Pujol, Rodriguez, Simo.

20.50 La panchina dell’Italia:

A disp. Amatucci, Bozzolan, Chiarodia, D’Andrea, Koleosho, Lipani, Palmisani, Turco.

20.45 La Spagna invece arriva a questa partita dopo le vittorie contro Islanda e Grecia, pareggio invece contro la Norvegia.

20.40 L’Italia arriva alla semifinale dopo il pareggio contro la Polonia, la sconfitta contro il Portogallo e l’ampia vittoria contro Malta.

20.35 Ricordiamo non sarà presente per squalifica Ndour dopo l’ammonizione contro la Polonia (era diffidato).

20.32 Ecco le formazioni ufficiali:

Spagna (4-4-2): Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Valle Gomez; Garcia, Moran Ibanez, Palacios, Perez Guerrero; Akhomach, Barbera.

Italia (3-4-3): Mastrantonio, Dellavalle A., Dellavalle L.; Kayode, Pisilli, Faticanti, Missori; Hasa, Esposito, Vignato.

20.30 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Spagna U19 semifinale Europeo di categoria.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Spagna, Europei calcio U19, sfida per arrivare in finale.

Non è stato un percorso semplice per l’Italia per raggiungere le semifinali degli Europei Under 19. Gli Azzurrini hanno ottenuto il pass per la prossima fase del torneo grazie a un pareggio 1-1 contro la Polonia, che ha garantito loro il secondo posto nel loro girone, dietro il Portogallo. La partita sarà determinante, in quanto il vincitore avanzerà alla finale di domenica, dove sarà incoronata la migliore squadra giovanile d’Europa a Malta.

La squadra spagnola ha chiuso la fase a gironi come leader del Gruppo B, avendo superato la Norvegia. Nella terza giornata, la partita diretta tra le due squadre è finita 0-0, ma la Spagna ha ottenuto vittorie contro l’Islanda (2-1) e la Grecia (5-0) nelle partite precedenti. Dal canto loro, gli italiani hanno totalizzato quattro punti nel Gruppo A.

Dopo una convincente vittoria per 4-0 contro Malta nella partita d’apertura, la squadra ha subito una pesante sconfitta contro il Portogallo (5-1) e ha pareggiato la partita più recente contro la Polonia. Tra i giocatori italiani, Hasa ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra. Mancherà Ndour squalificato.

Partita: Italia-Spagna, Europei calcio U19

Data: 13 luglio 2023

Orario: 21.00

Canale TV: Rai Sport HD, Rai Play, uefa.tv.

Stadio: Ta’Qali National Stadium

Probabile formazioni

SPAGNA UNDER 19 (4-4-2): Astralaga; Jimenez, Simo, Gasiorowski, Garreta; Rodriguez, Garrido, Pujol, Perez Guerrero; Diao, Moran Ibanez.

ITALIA UNDER 19 (4-3-3): Mastrantonio; Missori, Lorenzo Dellavalle, Regonesi, Kayode; Faticanti, Lipani, Pisilli; Hasa, Esposito, Vignato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Europei calcio U19: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: FIGC.