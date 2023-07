LIVE Italia-Romania 20-2, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: dominio totale del Settebello che vola in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

01.12 L’Italia giocherà in semifinale contro la vincente di Serbia-Usa, il match sarà alle 4 del mattino di domenica ora italiana.

01.10 Italia, reti: 3 reti per Di Fulvio, Fondelli, Cannella, Di Somma, Iocchi Gratta. 2 reti per Marziali e Bruni e 1 rete per Echenique. Per la Romania una rete per Neamtu e Fulea.

01.08 In termini di superiorità numeriche, l’Italia ha sfruttato con successo 4 su 7 occasioni, più un rigore. La Romania, invece, ha capitalizzato solo 1 su 9 occasioni, più due rigori. Il portiere romeno Tic ha parato un rigore al giocatore italiano Di Fulvio a 4’00 del primo tempo, mentre il portiere italiano Nicosia ha parato un rigore al giocatore romeno Tepelus a 7’15 del quarto tempo.

Finisce la partita, Italia-Romania 20-2. Il Settebello vola in semifinale!

0.47 Nicosia para un rigore a Tepelus.

1.17 Gooooooooooooool Di Somma, facile rete davanti al portiere, Italia-Romania 20-2.

2.11 Rete su rigore di Neamtu, Italia-Romania 19-2.

2.44 Goooooooooooooooool, Fondelli, tiro di potenza che si insacca in porta, Italia-Romania 19-1.

3.26 Gooooooooooooooooooooool, Cannella, tiro di prima intenzione verso la porta, Italia-Romania 18-1.

4.55 Goooooooooooooooooool, Iocchi Gratta, se ne va da solo verso la porta e fulmina Dragusin, Italia-Romania 17-1.

5.28 Goooooooooooooooool, Iocchi Gratta, tiro che sbatte sulla traversa ed entra in porta, Italia-Romania 16-1.

6.15 Tic para un tiro di Di Fulvio dalla corta distanza.

7.14 Tiro fuori di Iocchi Gratta dalla distanza.

7.50 Italia che vince tutti gli sprint per il primo pallone.

7.55 Inizia l’ultimo quarto di partita!

Finisce il terzo quarto, Italia-Romania 15-1.

0.40 Goooooooooooooooool, Cannella, movimento con il braccia perfetto, Italia-Romania 15-1.

1.43 Gooooooooooooooooool, Di Fulvio, doppia finta e tiro sotto le braccia del portiere, Italia-Romania 14-1.

2.45 Gooooooooooooooooool, Di Somma, di potenza dalla sinistra, Italia-Romania 13-1.

3.02 Respinta di Iocchi Gratta che evita un tiro della nazionale rumena.

4.37 Traversa di Fondelli dalla distanza.

5.31 Goooooooooooooooooooool, Cannella, tiro ad incrociare sempre dalla destra, Italia-Romania 12-1.

6.57 Goooooooooooooooool, Bruni, da posizione defilata incrocia il tiro, Italia-Romania 11-1.

7.27 Traversa per la Romania sempre con Fulea.

7.55 Inizia il terzo quarto!

Finisce il secondo quarto, Italia-Romania 10-1.

0.04 Prima rete della Romania con Fulea allo scadere del secondo quarto, Italia-Romania 10-1.

0.47 Goooooooooooooooool, Di Fulvio, prende la palla, si guarda indietro e mette in rete perfettamente, Italia-Romania 10-0.

2.20 Traversa anche di Di Somma per l’Italia.

3.35 Traversa della Romania.

4.46 Goooooooooooool, Iocchi Gratta, finta al portiere e gol sul primo palo, Italia-Romania 9-0.

5.48 Goooooooooooool, Bruni, rete con un tiro sul secondo palo, Italia-Romania 8-0.

6.20 Parata spettacolare di Del Lungo che evita ancora una volta la prima rete rumena.

7.08 Gooooooooooooooooool, Di Somma, rete di forza, Italia-Romania 7-0.

7.50 Gooooooooooooooooooooooool, Marziali, rete spettacolare con un tiro dopo solo un passaggio ricevuto, Italia-Romania 6-0.

7.55 Inizia il secondo quarto!

Finisce il primo quarto, Italia-Romania 5-0.

0.37 Gooooooooooooooool, Echenique, doppia finta con tiro sul primo palo, Italia-Romania 5-0.

1.38 Palo di Echenique dopo una lunga azione offensiva.

2.38 Traversa della Romania.

3.11 Gooooooooooooooool, si fa subito perdonare Di Fulvio, spettacolare rete dopo una tripla finta, Italia-Romania 4-0.

3.45 Di Fulvio sbaglia un rigore a favore.

4.15 Parata di Del Lungo su Georgescu.

5.05 Gooooooooooooool, Marziali, beduina dalla corta distanza, Italia-Romania 3-0.

5.46 Gooooooooooooooool, scatenato Fondelli, staffilata dalla distanza, Italia-Romania 2-0.

6.05 Tentativo della Romania con un tiro che finisce abbondantemente fuori.

6.31 Goooooooooooool, Fondelli, sfruttata perfettamente la prima superiorità numerica, Italia-Romania 1-0.

7.55 Primo possesso per il Settebello con Cannella.

Inizia il primo quarto!

23.55 Inni nazionali in corso.

23.50 In tribuna per l’Italia troviamo Dolce, Damonte e Presciutti.

23.45 In caso di vittoria il Settebello giocherà domenica mattina ora italiana alle 4.00 la semifinale.

23.40 Per la Romania invece: 1 Tic, 2 Neamtu, 3 Lutescu, 4 Fulea, 5 Tepelus, 6 Prioteasa, 7 Bota, 8 Gergelyfi, 9 Colodrovschi, 10 Georgescu, 11 Iudean, 12 Vancsik, 13 Dragusin.

23.35 Gli atleti italiani che scenderanno in vasca: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 3 Alesiani, 4 Marziali, 5 Fondelli, 6 Cannella, 7 Renzuto Iodice, 8 Echenique, 9 Velotto, 10 Bruni, 11 Di Somma, 12 Iocchi Gratta, 13 Nicosia.

23.30 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Romania di pallanuoto maschile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia-Romania, World Cup pallanuoto 2023, Settebello che punta alla vittoria.

Si tratta di un momento cruciale verso i Campionati Mondiali di Fukuoka per il Settebello, evento che garantirà i primi due posti qualificatori per le Olimpiadi di Parigi. Questo torneo rappresenta un’opportunità per misurarsi con le più forti squadre globali, in un ambiente imponente, con lo scopo di verificare la preparazione fisica, rifinire strategie tattiche e tecniche, e cercare di incrementare il prestigioso palmarès della squadra italiana più titolata. Il Settebello è giunto a Los Angeles, pronto per partecipare alla SuperFinal della World Cup, che rimpiazza la World League che aveva trionfato l’anno precedente, con l’evento in programma dal 30 giugno al 2 luglio.

L’evento si svolgerà nel meraviglioso Uytengsu Aquatics Center, dove affronteranno la Romania, ubicato presso l’Università della California del Sud. È stato riconfermato il gruppo che ha preso parte all’allenamento comune con la Croazia, durante il quale sono state disputate due partite test ad alta intensità, l’ultima delle quali si è svolta nell’affascinante Stadio del Nuoto di Roma, a conclusione della prima giornata della 59esima edizione degli Internazionali di Nuoto – Trofeo Settecolli.

Evento: Italia-Romania, World Cup pallanuoto

Data: 01/07/2023

Ore: 00.00

Dove vederla: Recast.

Convocati

Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Romania, World Cup pallanuoto 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 00:00. Buon divertimento!

