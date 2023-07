Basket, Europei Under 18 2023: gli ottavi iniziano nel segno dell’incubo. Tanti giocatori colpiti da un’infezione

Un incubo, dentro e fuori il parquet. Proseguono i non pochi problemi in quel di Nis, città della Serbia che sta ospitando i Campionati Europei U18 di basket. La rassegna continentale infatti sta per entrare nella sua fase più delicata, quella degli ottavi, con una situazione a dir poco catastrofica su più fronti.

La competizione – come ricorda la testata statunitense ESPN – ha avuto sin dall’inizio svariate criticità, in particolare a causa di una superfice particolarmente scivolosa che ha causato diversi infortuni e la conseguente protesta roboante da parte di tutti i team.

Ma c’è di più in quanto alcuni componenti di sei squadre, ovvero Grecia, Lituania, Slovenia, Spagna e Turchia, sono stati colpiti da quello che sembra a tutti gli effetti un virus, con sintomi come febbre, dolore dominale e problemi di tipo intestinale. Alcuni di questi sarebbero stati trasportati anche in ospedale per accertamenti. Secondo le squadre potrebbe essersi trattata di di un’intossicazione alimentare. La FIBA però ha parlato di una più che generica infezione virale, disponendo ulteriori controlli non solo sugli atleti, ma anche su alcune strutture come la mensa e la piscina.

L’effettivo svolgimento dei match di oggi è quindi appeso a un filo. Alcune squadre potrebbero infatti non avere i giocatori a disposizione per poter svolgere le partite ad eliminazione di tempo. La FIBA intanto ha preso tempo, dichiarando di stare valutando tutte le soluzioni possibili monitorando la situazione nel dettaglio. Ricordiamo che gli azzurri sfideranno proprio la Slovenia questa sera a partire dalle 20:30

Foto: FIBA.basketball