Pallanuoto femminile, Mondiali 2023: risultati 24 luglio. Impresa Setterosa, sorpresa Australia, ok Paesi Bassi e Spagna

La giornata delle sorprese si concretizza ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B escono di scena tre delle quattro Nazionali che avevano vinto i rispettivi gironi, saltando così gli ottavi e passando direttamente ai quarti.

Si salvano soltanto i Paesi Bassi, che liquidano il Canada per 17-10 ed affronteranno il Setterosa di Carlo Silipo, che estromette dalla corsa all’iride gli Stati Uniti, sconfitti per 8-7. Colpo gobbo anche da parte dell’Australia, che elimina la Grecia per 9-8 e si regala la semifinale contro la Spagna, che regola per 12-9 l’Ungheria.

Nelle semifinali per il 9° posto Israele supera la Nuova Zelanda per 15-12, mentre la Francia passeggia contro il Sudafrica, battuto per 20-6. Nella finale per il 13° posto la Cina regola il Giappone per 18-10, infine nella finale per il 15° posto il Kazakistan piega l’Argentina per 10-8.

MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2023

CALENDARIO SECONDA FASE

Finale 15° posto (24 luglio)

02.00 Kazakistan-Argentina 10-8

Finale 13° posto (24 luglio)

03.30 Cina-Giappone 18-10

Semifinali 9° posto (24 luglio)

05.00 Israele-Nuova Zelanda (gara 33) 15-12

06.30 Francia-Sudafrica (gara 34) 20-6

Quarti di finale (24 luglio)

08.00 Stati Uniti-Italia (gara 35) 7-8

09.30 Paesi Bassi-Canada (gara 36) 17-10

11.00 Grecia-Australia (gara 37) 8-9

12.30 Ungheria-Spagna (gara 38) 9-12

Finale 11° posto (26 luglio)

02.00 Nuova Zelanda-Sudafrica

Finale 9° posto (26 luglio)

03.30 Israele-Francia

Semifinali 5° posto (26 luglio)

07.00 Stati Uniti-Canada (gara 41)

08.30 Grecia-Ungheria (gara 42)

Semifinali (26 luglio)

10.00 Italia-Paesi Bassi (gara 43)

11.30 Australia-Spagna (gara 44)

Finale 7° posto (28 luglio)

04.30 Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto (28 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (28 luglio)

09.30 Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale (28 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

Foto: Andrea Staccioli / DBM Deepbluemedia / Federnuoto