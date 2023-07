LIVE Italia-Malta, Europei calcio U19 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Malta U19, Europeo 2023 Under 19, match di debutto per gli azzurrini.

La squadra Under 19 italiana è pronta per l’Europeo, con l’obiettivo di riscattare le recenti delusioni delle squadre Under 20 e Under 21. Il primo avversario è Malta, nazione ospitante del torneo. Successivamente, l’Italia affronterà due sfidanti di rilievo nel girone A di qualificazione: la Polonia e il Portogallo. Nonostante le sfide, i giovani azzurri hanno l’opportunità di onorare la tradizione del calcio italiano, lottando con determinazione e cuore. Il loro obiettivo non è solo la vittoria, ma anche il dimostrare la grinta e la passione che contraddistinguono la maglia azzurra.

I convocati dell’Italia U19: Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta). Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma). Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito(Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho(Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Evento: Italia-Malta U19, Europeo 2023 di categoria

Data: 03/07/2023

Ore: 21.00

Dove vederla: Rai Sport e Rai Play.

Stadio : National Stadium di Ta’Qali.

Probabile formazione

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio, Missori, L.Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Hasa; D’Andrea, Esposito, Vignato.

MALTA (5-4-1): Camilleri, Flannery, Micallef, Vassallo, Xerri, Viviani; Buhagiar, Cross, Caruana, Hili; Bridgman.

Foto: lapresse.