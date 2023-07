LIVE Italia-Malta 4-0, Europei calcio U19 in DIRETTA: grande esordio per gli azzurrini che guadagnano i primi tre punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.58 Buona la prima per gli azzurrini, 4 rigori per l’Italia di cui 3 segnati. 16 tiri di cui 10 in porta. Appuntamento a giovedì alle 18 per la sfida contro il Portogallo. MVP della partita Esposito.

94′ Finisce la partita, Italia-Malta 4-0 U19.

92′ Goooooooooooooooooool, Vignato, non sbaglia l’esterno azzurro, Italia-Malta 4-0 U19.

90′ RIGORE per l’Italia, atterrato Turco in area di rigore.

88′ Fuori Scicluna, dentro Borg per Malta.

86′ Destro al volo di Vignato che finisce fuori.

84′ Dentro Alessandro Dellavalle, fuori Regonesi nell’Italia.

82′ Malta prova timidamente ad avanzare il baricentro.

80′ Spinge l’Italia per arrivare alla quarta rete.

78′ I cambi hanno donato una nuova linfa all’Italia.

76′ Cross di Turco per Pisilli che chiama all’intervento Sacco.

74′ Dentro Turco, Hasa e Pisilli, fuori Esposito, Kolesho e Lipani nell’Italia.

72′ Destro Missori a giro, respinge Sacco.

70′ Dentro Hili e fuori Ellul per Malta.

68′ Italia che comanda agilmente la partita.

66′ TRAVERSA di Esposito di testa. sfortunata la punta.

64′ Fuori D’Andrea, dentro Vignato per l’Italia.

62′ Si preparano i primi cambi per l’Italia.

60′ Dentro Cross e Letherby, fuori Tuma e Caruana per Malta.

58′ Italia che continua nella sua fase offensiva, vuole arrivare alla quarta rete.

56′ Pronto un doppio cambio per Malta.

54′ Si comincia a scaldare anche la panchina dell’Italia.

52′ Sinistro a giro di D’Andrea, deviazione maltese.

50′ Fuori Bridgman, dentro Viviani per il Malta.

48′ Gooooooooooooooooool, D’Andrea, su punizione trova deviazione fortunosa della barriera, Italia-Malta 3-0 U19.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.49 Grande prestazione dell’Italia nel primo tempo che si guadagna ben tre rigori e una espulsione avversaria, unico neo il rigore sbagliato da D’Andrea.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Italia-Malta 2-0 U19.

43′ Sinistro a rientrare di Esposito, vola in tuffo Sacco.

41′ D’ANDREA SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE, penalty alto.

39′ RIGORE per l’Italia, Esposito fermato dopo un dribbling in area di rigore, espulso anche il difensore maltese Micallef.

37′ Italia che non smette di attaccare, serve la terza rete per chiudere la partita.

35′ Goooooooooooooooooool, Esposito, rigore perfetto per la punta italiana, Italia-Malta 2-0 U19.

33′ RIGORE per l’Italia, atterrato Esposito in area di rigore.

31′ Kayode dalla destra prova a mettere il cross, bloccato dalla difesa di Malta.

29′ Possesso palla prolungato dell’Italia.

27′ NDOUR, punizione che si stampa sul primo palo.

25′ Bollini comanda gli azzurrini all’attacco per arrivare al raddoppio.

23′ Gooooooooooooooool, Ndour, rigore perfetto alla sinistra del portiere, Italia-Malta U19 1-0.

21′ RIGORE per l’Italia, fallo di mano di Bridgman.

19′ Ndour con il sinistro a botta sicura, si salva Malta sulla linea.

17′ Continua la fase di pressing offensiva degli azzurrini.

15′ Punizione di D’Andrea che non trova compagni in area di rigore.

13′ Dellavalle controlla bene la discesa di Tuma.

11′ Fallo a centrocampo di Amatucci, riparte Malta.

9′ Doppio dribbling di D’Andrea, con il sinistro non trova la porta.

7′ Dominio dell’Italia, ma la manovra risulta ancora troppo lenta.

5′ Esposito con la punta non riesce a dare forza al pallone, grande occasione per l’Italia.

3′ Discesa di Koleosho sulla sinistra, destro di Amatucci che finisce fuori.

1′ Inizia la partita

20.57 Inni nazionali in corso.

20.55 Le panchine:

Italia: A disposizione: Palsimani, Chiarodia, A. Dellavalle, Bozzolan, Pisilli, Faticanti, Vignato, Turco, Hasa.

Malta: A disposizione: Camilleri, Hill, Farrugia, Viviani, Gatt, Buhagiar, Letherby, Bridgman, Cross.

20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori.

20.45 Il prossimo avversario dell’Italia sarà il Portogallo, giovedì alle 18.

20.40 L’Italia fa parte del Gruppo A, che comprende anche Malta, la Polonia e il Portogallo.

20.35 Gli azzurrini si sono qualificati come la migliore terza squadra e hanno eliminato la Germania e il Belgio nella seconda fase.

20.30 Ecco le formazioni ufficiali:

MALTA (4-4-2): Sacco; Borg, Micallef, Xerri, Ellul; D. Scicluna, Vassallo, Caruana, L. Scicluna; Tuma, Bridgman. Allenatore: Mendes.

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Cher Ndour, Amatucci, Lipani; D’Andrea, Esposito, Koleosho. Allenatore: Bollini.

20.28 Buonasera e benvenuti al debutto dell’Italia U19 all’Europeo di categoria.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Malta U19, Europeo 2023 Under 19, match di debutto per gli azzurrini.

La squadra Under 19 italiana è pronta per l’Europeo, con l’obiettivo di riscattare le recenti delusioni delle squadre Under 20 e Under 21. Il primo avversario è Malta, nazione ospitante del torneo. Successivamente, l’Italia affronterà due sfidanti di rilievo nel girone A di qualificazione: la Polonia e il Portogallo. Nonostante le sfide, i giovani azzurri hanno l’opportunità di onorare la tradizione del calcio italiano, lottando con determinazione e cuore. Il loro obiettivo non è solo la vittoria, ma anche il dimostrare la grinta e la passione che contraddistinguono la maglia azzurra.

I convocati dell’Italia U19: Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta). Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma). Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito(Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho(Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Evento: Italia-Malta U19, Europeo 2023 di categoria

Data: 03/07/2023

Ore: 21.00

Dove vederla: Rai Sport e Rai Play.

Stadio : National Stadium di Ta’Qali.

Probabile formazione

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio, Missori, L.Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Hasa; D’Andrea, Esposito, Vignato.

MALTA (5-4-1): Camilleri, Flannery, Micallef, Vassallo, Xerri, Viviani; Buhagiar, Cross, Caruana, Hili; Bridgman.

