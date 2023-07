LIVE Italia-Bulgaria 3-1, Mondiali volley U21 in DIRETTA: azzurri in finale per la terza edizione consecutiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.00 Adesso l’Italia la vincente della sfida che si disputerà a partire dalle 19.00 tra Iran e Argentina: chi sarà l’avversaria degli azzurri in finale?

17.58 Prestazione straordinaria di Alessandro Bovolenta: l’opposto azzurro è risultato il miglior marcatore di giornata con ben 28 punti messi a referto. Ottima prova anche per Mattia Orioli (14), Riccardo Iervolino (7), e Filippo Bartolucci (6). A fare la differenza sono stati anche i troppi errori commessi dalla squadra bulgara (35), la quale può accontentarsi delle prove in attacco di Aleksandar Nikolov (23) e Venislav Antov (16).

17.56 E’ storia! Mai l’Italia Under 21 era riuscita ad arrivare in finale per tre volte consecutive al Mondiale di categoria: gli azzurri di coach Matteo Battocchio si impongono per 3-1 sulla Bulgaria (23-25, 25-22, 25-23, 25-18) e accedono all’ultimo atto dell’edizione 2023!

25-18 MONSTER BLOCK DI BARTOLUCCIIIIIIIIIIII! GLI AZZURRI VOLANO IN FINALEEEEEE! ITALIA-BULGARIA 3-1!

24-18 LA PIPE DI BOVOLENTAAAAAA! SEI MATCH POINT!

23-18 Invasione di campo commessa da Boninfante.

23-17 Passa l’attacco di Antov.

23-16 Questa volta si ferma in rete la battuta del capitano bulgaro.

22-16 Ace con l’apporto del nastro per Nikolov.

22-15 Primo tempo vincente per Bouchkov.

22-14 Largo il lob di Nikolov!

21-14 Passa la diagonale di Orioli!

20-14 A segno l’attacco di Nikolov.

20-13 ATTACCO LUNGOLINEA VINCENTE DI BOVOLENTA! Time-out Bulgaria.

19-13 Mani out di Orioli!

18-13 Attacco vincente in primo tempo di Bouchkov.

18-12 Si ferma sul nastro il servizio di Nikolov.

17-12 Pipe vincente per il numero 6 bulgaro.

17-11 Larga la battuta di Antov.

16-11 Sfonda il muro italiano Garkov con l’attacco diagonale.

16-10 Sbaglia nel palleggio la Bulgaria, sei punti di vantaggio per gli azzurri!

15-10 LA PIPE DI BOVOLENTAAAA!

14-10 Primo tempo vincente di Bartolucci!

13-10 Invasione di Iervolino, punto per la Bulgaria.

13-9 Scappa via il servizio di Bovolenta.

13-8 Sbaglia la battuta il capitano bulgaro.

12-8 Diagonale vincente di Nikolov.

12-7 Lungo il tentativo di pipe per Damyanov.

11-7 Primo tempo vincente di Volpe!

10-7 Arriva l’attacco vincente di Nikolov da posto 4.

10-6 MANI OUT DI BOVOLENTA! TRE PUNTI DI FILA PER L’ITALIA! Time-out per i bulgari.

9-6 ACE ORIOLIIII!

8-6 Scappa la battuta di Antov.

7-6 Mani out di Nikolov.

7-5 Passa l’attacco di Orioli da zona 4.

6-5 A segno con il pallonetto Nikolov.

6-4 Diagonale vincente di Orioli.

5-4 Esce per pochissimo il muro di Bartolucci.

5-3 Mani out, l’ennesimo, per Alessandro Bovolenta!

4-3 Passa l’attacco di Nikolov.

4-2 Attacco vincente di Iervolino!

3-2 A segno con il lob Antov.

3-1 MONSTER BLOCK DI IERVOLINO!

2-1 Altro attacco vincente per Bovolenta.

1-1 Risponde con la stessa moneta Nikolov.

1-0 Mani out di Bovolenta!

QUARTO SET

17.28 Che orgoglio hanno questi ragazzi! Anche il terzo parziale finisce nelle mani azzurre, ed ora l’Italia è a un solo set dalla finale! Continua la prestazione offensiva monstre di Bovolenta (21), è salito in doppia cifra anche Orioli (10).

25-23 MONSTER BLOCK DI BONINFANTEEEEEEEE! L’ITALIA VINCE IL TERZO SET! ITALIA-BULGARIA 2-1!

24-23 Annullata la prima chance dall’errore in battuta di Boninfante, time-out per l’Italia.

24-22 Larga la battuta di Nikolov, due set point per l’Italia.

23-22 Primo tempo a segno per Damyanov.

23-21 Si stampa sulla rete la battuta di Garkov.

22-21 Pipe vincente di Antov.

22-20 MONSTER BLOCK DI BONINFANTEEEEE! Time-out per la Bulgaria.

21-20 Lunga la battuta di Antov.

20-20 Muro di Damyanov sulla pipe provata da Bovolenta.

20-19 Attacco vincente di Bovolenta.

19-19 A segno con il lob Garkov.

19-18 Lunga la battuta di Volpe.

19-17 Sbaglia la misura dell’attacco Nikolov.

18-17 Se ne va il servizio di Nikolov.

17-17 Muro vincente di Garkov, time-out Italia.

17-16 A segno Nikolov con la diagonale.

17-15 Attacco vincente da posto 4 per Bovolenta.

16-15 Non passa il servizio di Boninfante.

16-14 Passa l’attacco di Orioli.

15-14 Va a segno Nikolov con la diagonale da posto 4.

15-13 MONSTER BLOCK ORIOLIII!

14-13 Mani out da posto 2 per Alessandro Bovolenta.

13-13 Ace Garkov.

13-12 Mani out di Antov.

13-11 A segno Bovolenta da posto 2.

12-11 Muro vincente di Bouchkov.

12-10 Passa l’attacco di Antov.

12-9 Fuori l’attacco di Bouchkov, time-out Bulgaria.

11-9 LA DIAGONALE DI BOVOLENTA!

10-9 Diagonale strettissima vincente per Nikolov.

10-8 Invasione di campo da parte di Tatarov.

9-8 Scappa via il servizio di Nikolov.

8-8 Non passa la battuta di Orioli.

8-7 A segno Bovolenta da posto 4.

7-7 Altro punto conquistato dal numero 11 della Bulgaria.

7-6 A segno l’attacco di Nikolov.

7-5 Parallela vincente di Bovolenta!

6-5 Lunga la battuta di Bartolucci.

6-4 Terzo punto del set per Iervolino!

5-4 A segno l’attacco del subentrato Garkov.

5-3 Sbaglia la battuta Antov.

4-3 Muro vincente di Antov.

4-2 A segno l’attacco di Antov.

4-1 Primo tempo vincente di Iervolino!

3-1 Lungo l’attacco di Nikolov.

2-1 A segno la parallela di Iervolino!

1-1 Monster block di Damyanov.

1-0 PIPE DI ORIOLI!

TERZO SET

16.56 Grandissima reazione da parte dei ragazzi di Matteo Battocchio, bravissimi a rimontare i bulgari dopo essere stati sotto di cinque lunghezze: Bovolenta continua a essere il miglior marcatore degli azzurri (14), seguito da Orioli (6) e Volpe (4), 12 i punti per Aleksandar Nikolov.

25-22 Se ne va l’attacco di Bouchok, gli azzurri vincono il secondo set! ITALIA-BULGARIA 1-1!

24-22 MONSTER BLOCK DI BONINFANTEEEEE! Due set point per l’Italia!

23-22 Sulla riga la parallela di Bovolenta!

22-22 Iervolino commette invasione, la Bulgaria pareggia.

22-21 A segno Nikolov con il pallonetto.

22-20 Sbaglia il lob Tatarov, l’Italia allunga!

21-20 A segno l’attacco di Bovolenta.

20-20 Passa la pipe di Nikolov.

20-19 MURO IERVOLINO! L’Italia passa in vantaggio, time-out per i balcanici.

19-19 Largo l’attacco di Tatarov.

18-19 PARALLELA VINCENTE DI BOVOLENTA!

17-19 Mani out per Bovolenta.

16-19 Attacco vincente di Nikolov da zona 2.

16-18 Altro punto conquistato da Volpe con il primo tempo.

15-18 Nikolov va a segno con l’attacco debordante in diagonale da posto 4.

15-17 Lunga la battuta di Boninfante.

15-16 Primo tempo a segno per Volpe.

14-16 Mani out vincente di Nikolov da posto 4.

14-15 Sbaglia il servizio Tatarov.

13-15 Pipe vincente di Nikolov.

13-14 Commette lo stesso errore Antov per la Bulgaria.

12-14 Si stampa sulla rete il servizio di Bovolenta.

12-13 Larga la parallela di Tatarov, time-out Bulgaria.

11-13 Bovolenta sfonda il muro con il suo diagonale.

10-13 A segno la parallela di Nikolov.

10-12 Attacco vincente di Orioli.

9-12 Errore in impostazione per gli azzurri che toccano più di quattro volte la sfera, regalando il punto ai bulgari.

9-11 ACE ORIOLI!

8-11 A segno l’attacco lungolinea di Bovolenta.

7-11 Questa volta finisce lunga la battuta del numero 2 azzurro.

7-10 ACE BONINFANTE!

6-10 Sbaglia la battuta di Bouchkov.

5-10 Largo il lob di Orioli.

5-9 Passa la parallela di Tatarov.

5-8 Pipe a segno per Bovolenta.

4-8 Attacco vincente di Nikolov.

4-7 MURO DI VOLPE!

3-7 Si ferma sul nastro la battuta di Antov.

2-7 Largo l’attacco lungolinea di Orioli.

2-6 Ace di Antov, i bulgari prendono il largo.

2-5 Pipe vincente di Nikolov.

2-4 Vincente l’attacco di Mattia Orioli.

1-4 Mani out da zona 4 di Tatarov.

1-3 Il nastro blocca la battuta di Nikolov.

0-3 Muro di Damyanov, Battocchio chiama immediatamente un time-out.

0-2 Scappa via l’attacco di Bovolenta.

0-1 Termina lunga la battuta di Orioli.

SECONDO SET

16.25 Primo parziale davvero tirato tra le due squadre: la differenza l’ha fatta nel finale del set Aleksandar Nikolov, che con due punti consecutivi ha permesso ai bulgari di passare in vantaggio. Alessandro Bovolenta, con 7 punti conquistati, è il miglior marcatore del match sin qui.

23-25 Mani out di Nikolov, la Bulgaria vince il primo set. ITALIA-BULGARIA 0-1!

23-24 Monster block di Nikolov, set point Bulgaria.

23-23 Terza pipe a punto per Antov nel set.

23-22 PARALLELA VINCENTE DI ORIOLI! Time-out per la Bulgaria.

22-22 Passa la diagonale di Nikolov.

22-21 Sbaglia la battuta Tatarov.

21-21 Ancora a segno con la pipe Antov.

21-20 Si riscatta Antov con la pipe vincente.

21-19 Sbaglia la battuta Antov.

20-19 Passa la parallela di Nikolov.

20-18 A segno l’attacco di Bovolenta!

19-18 Mani out di Orioli.

18-18 Non passa la battuta di Volpe.

18-17 Attacco vincente di Bovolenta.

17-17 Passa la diagonale di Antov.

17-16 ACE ORIOLI!

16-16 Altro punto conquistato da Mattia Orioli!

15-16 Muro di Damyanov sul primo tempo di Volpe.

15-15 Il nastro blocca la battuta di Iervolino.

15-14 A segno l’attacco di Orioli.

14-14 Errore per Eccher al servizio.

14-13 Sbaglia la battuta Antov.

13-13 Muro di Nikolov su Bovolenta, Battocchio chiama time-out.

13-12 Decolla l’attacco di Bovolenta.

13-11 Questa volta è Volpi a commettere un’infrazione.

13-10 Risponde con lo stesso colpo Antov.

13-9 Vincente la parallela di Bovolenta.

12-9 Passa la diagonale di Orioli, time-out per i balcanici.

11-9 Invasione di campo da parte della Bulgaria.

10-9 A segno Bovolenta.

9-9 Passa la parallela di Antov.

9-8 Continua la fatica al servizio per le due squadre: arriva l’errore di Damyanov.

8-8 Anche il servizio di Volpe si infrange sulla rete.

8-7 Lunga la battuta di Nikolov.

7-7 Errore al servizio per Orioli.

7-6 Primo tempo vincente di Volpi.

6-6 Errore anche per l’Italia con Boninfante.

6-5 Questa volta è Antov a sbagliare al servizio.

5-5 Nikolov sfonda il muro azzurro.

5-4 Il nastro blocca la battuta di Tafarov.

4-4 Arriva il primo punto del match per Nikolov.

4-3 Scappa via il servizio di Iervolino.

4-2 Mani out di Bovolenta, si riscatta immediatamente l’opposto.

3-2 Questa volta finisce in rete il servizio di Bovolenta.

3-1 ACE BOVOLENTA!

2-1 Mani out di Iervolino.

1-1 Risponde con la stessa moneta Damyanov.

1-0 A segno Nicolò Volpe.

PRIMO SET

16.00 Tutto pronto per l’inizio della sfida.

15.59 Ecco le presentazioni delle due formazioni titolari.

15.56 Ed ora è il momento dell’inno di Mameli.

15.54 Schierate le squadre in campo per gli inni nazionali, si comincia da quello bulgaro.

15.50 Sarà un match tosto per gli azzurri: la Bulgaria non ha perso nemmeno un incontro nelle fasi precedenti fino alla sconfitta, decisiva, contro l’Iran che è valso il secondo posto nel girone E ai balcanici. Attenzione alla stella dei bulgari, Aleksandar Nikolov, miglior marcatore del torneo con 122 punti.

15.45 La nazionale allenata da coach Matteo Battocchio sogna la terza finale iridata consecutiva: un percorso praticamente perfetto quello degli azzurri, sconfitti solamente nella ultimo match della pool B contro il Brasile a qualificazione già ottenuta. Per il resto solo vittorie, comprese le tre del secondo turno che hanno regalato alla selezione del Bel Paese l’accesso in semifinale da prima del girone.

15.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia-Bulgaria, match valevole per le semifinali del Mondiale Under-21 2023 di Manama (Bahrain) di volley.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida tra Italia e Bulgaria valevole per la semifinale dei Mondiali Under-21 2023 di Manama (Bahrain) di volley: gli azzurrini si giocano un posto in finale contro i balcanici.

Un percorso straordinario quello fin qui intrapreso dai ragazzi del coach Matteo Battocchio: solo una sconfitta, indolore, nella pool B contro il Brasile a qualificazione già assicurata, su sei partite disputate. Dopo aver chiuso il proprio girone alle spalle dei verdeoro, Alessandro Bovolenta e compagni sono rimasti imbattuti nella pool F con Belgio, Argentina e lo stesso Brasile. Grazie all’ultimo successo sulla nazionale dei draghi rossi, la selezione del Bel Paese si è garantita la prima posizione nel raggruppamento, precedendo gli argentini. La squadra azzurra va alla caccia della terza finale consecutiva nella manifestazione iridata dopo quella persa, nel 2019, proprio in Bahrain, e quella conquistata a Cagliari nel 2021.

Non sarà di certo una sfida semplice contro la Bulgaria, nazionale di grande tradizione nel volley: i balcanici non hanno avuto difficoltà nel superare il primo raggruppamento, precedendo nell’ordine Polonia, Canada e India, mentre nella seconda fase solo l’Iran è riuscita a imporsi in quattro set sulla nazionale bulgara, la quale può contare sull’apporto del miglior marcatore del torneo, Aleksandar Nikolov, autore di 122 punti in sei match, la cui battuta può far malissimo alla ricezione avversaria.

Appuntamento alle 16.00 per l’inizio del match, visibile su Volleyball World Tv, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’incontro. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

