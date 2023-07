LIVE Italia-Argentina 27-1, Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA: larga vittoria per il Setterosa, esordio perfetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.09 Superiorità numeriche: Italia 1/4 + 2 rigori e Argentina 0/7 + 2 rigori.

10.08 Unica rete dell’Argentina con Leonard su rigore.

10.07 Reti del Setterosa:

Tabani 3

Cergol 2

Avegno 4

Giustini 2

Bettini 3

Picozzi 2

Bianconi 3

Palmieri 3

Marletta 2

Cocchiere 2

Viacava 1

10.06 Setterosa che distrugge l’Argentina con 26 reti di scarto, esordio perfetto. Prossima sfida contro il Sudafrica poi ci sarà il big match contro la Grecia.

Finisce la partita, Italia-Argentina 27-1.

0.30 Goooooooooooooooooool, Avegno, scatenata l’atleta azzurra che segna con una girata perfetta, Italia-Argentina 27-1.

1.03 Gooooooooooooooooool, Avegno, controfuga che finisce una girata in rete, Italia-Argentina 26-1.

1.48 Gooooooooooooooooooooooool, Cergol, diagonale perfetto, Italia-Argentina 25-1.

2.40 Gooooooooooooooooool, Picozzi, conclusione nolook che finisce sul secondo palo, Italia-Argentina 24-1.

3.19 Gooooooooooooool, Avegno, diagonale perfetta, Italia-Argentina 23-1.

3.55 Goooooooooooooool, Cergol, a segno tutte le atlete azzurre, Italia-Argentina 22-1.

4.30 Goooooooooooooooool, Bettini, finta e tiro in diagonale, Italia-Argentina 21-1.

5.06 Goooooooooooooooooooool, Bianconi, rete in superiorità numerica, Italia-Argentina 20-1.

5.40 Goooooooooooooooool, Marletta, doppia finta e poi tiro in rete, Italia-Argentina 19-1.

6.19 Marletta trova la traversa con un bel tiro.

7.00 Goooooooooooooooool, girata perfetta di Palmieri, Italia-Argentina 18-1.

7.37 Gooooooooooooooooool, conclusione pennellata di Marletta, Italia-Argentina 17-1.

Inizia l’ultimo quarto, l’Italia vince tutti gli sprint!

Finisce il terzo quarto, Italia-Argentina 16-1.

0.11 Traversa di Tabani.

1.14 Goooooooooooooooooooooooool, Tabani, schiacciata in rete, Italia-Argentina 16-1.

2.11 Gooooooooooooooooooooool, Palmieri, girata spettacolare che termina in rete, Italia-Argentina 15-1.

3.06 Goooooooooooooooooool, Viacava rete in controfuga, Italia-Argentina 14-1.

4.06 Banchelli para il tiro di Auliel.

4.40 Grandissima parata per Banchelli.

4.59 Gooooooooooooooooool, Picozzi, conclusione all’angolino, Italia-Argentina 13-1.

5.52 Gooooooooooooooooool, Cocchiere finalizza il passaggio di Picozzi, Italia-Argentina 12-1.

6.20 Goooooooooooool di Bettini, tiro di forza che entra dentro le braccia del portiere, Italia-Argentina 11-1.

6.48 Traversa anche per l’Argentina nonostante la superiorità numerica.

7.40 Traversa di Bianconi.

Inizia il terzo quarto, possesso per l’Italia.

Finisce il secondo quarto, Italia-Argentina 10-1.

0.33 Gooooooooooooooooool, Tabani di prima intenzione, Italia-Argentina 10-1.

1.21 Traversa di Avegno da posizione defilata.

2.12 Tabani dal perimetro sbaglia il tiro.

3.05 Goooooooooooooool, Palmieri, girata perfetta, Italia-Argentina 9-1.

3.36 Tiro di A.Bacigalupo fermato dalla difesa azzurra.

3.54 Timeout argentino.

4.06 Goooooooooooooooool, Giustini, controfuga perfetta del Setterosa, pallonetto spettacolare, Italia-Argentina 8-1.

4.46 Gooooooooooooooool, Giustini, rete replica della precedente cambiando l’interprete, Italia-Argentina 7-1.

5.10 Goooooooooooooool, Cocchiere, beduina perfetta, Italia-Argentina 6-1.

5.55 Gooooooooooooool, Avegno, conclusione dalla corta distanza, Italia-Argentina 5-1.

6.20 Banchelli respinge un rigore di Hatcher.

6.54 Pallonetto di Cergol che non riesce ad entrare in porta.

7.37 Goooooooooooooooooool, Bianconi, tiro vincente dal perimetro, Italia-Argentina 4-1.

Inizia il secondo quarto, possesso per l’Italia.

Finisce il primo quarto, Italia-Argentina 3-1.

0.19 Beduina fallita da Cocchiere, parata di Stegmayer.

1.15 Tiro di Giustini che viene bloccato da Leonard.

1.56 Traversa di M.Bacigalupo.

2.23 Gooooooooooooooooool, Tabani, assist perfetto di Picozzi, Italia-Argentina 3-1.

3.00 Gooooooooooooooooool, Bettini, conclusione perfetta all’incrocio, Italia-Argentina 2-1.

3.30 Palo di Auliel da buona posizione.

3.57 Parata di Stegmayer sul tentativo di Marletta.

4.40 Traversa di Giustini dalla distanza.

5.00 Rete su rigore anche di Cecilia Leonard, pareggio, Italia-Argentina 1-1.

5.16 Goooooooooooooooooool, Bianconi, rigore perfetto alla sinistra del portiere, Italia-Argentina 1-0.

5.54 Rigore sprecato da Marletta, pallone che scivola dalle mani dell’atleta del Setterosa.

6.10 Banchelli para il primo tentativo argentino con Leonard.

6.55 Palmieri non riesce ad arrivare al tiro, Hatcher ferma tutto.

7.39 Primo tiro di Bianconi che finisce a lato.

Inizia il primo quarto, primo possesso per l’Italia.

8.55 Ingresso delle atlete, inni nazionali in corso. In tribuna per l’Italia, Gant e Galardi.

8.50 L’Italia è inserita nel girone con Argentina, Sudafrica e Grecia.

8.45 Nell’ultimo Mondiale, il Setterosa è riuscito ad avanzare fino al quarto posto, seguito poi dal terzo posto agli Europei di Spalato.

8.40 L’Argentina si presenta invece con: 1 Stegmayer, 2 Ruiz Castellani, 3 Leonard, 4 Hatcher, 5 Ianni, 6 M. Bacigalupo, 7 Auliel, 8 Comba, 9 Riley, 10 Agnesina, 11 A.Bacigalupo, 12 Canda, 13 Videberrigan

8.35 Sono queste le atlete italiane che scenderanno in vasca: 1 Condorelli, 2 Tabani, 3 Cergol, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Banchelli.

8.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta dell’esordio del Setterosa contro l’Argentina al Mondiale che si svolge in Giappone.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Argentina, Mondiali pallanuoto femminile 2023, esordio per il Setterosa.

Il Setterosa, squadra femminile italiana di pallanuoto, è in Giappone con un nuovo vigore dopo il loro allenamento comune di tre giorni con le squadre di Cina e Canada a Shanghai. Questa sessione di preparazione ha permesso alle azzurre, guidate dall’allenatore Carlo Silipo, di adattarsi al fuso orario in tempo per la prossima sfida.

Dopo i promettenti campionati mondiali di Budapest nel 2022, dove hanno concluso quarti, e i campionati europei di Spalato, dove hanno conquistato un meritorio terzo posto, le azzurre sono ora concentrate sul loro prossimo obiettivo. Hanno iniziato immediatamente con sessioni in acqua, testando palleggi e schemi per familiarizzare con il campo di gara. Le azzurre inizieranno oggi la loro sfida contro l’Argentina, seguita da una partita con il Sudafrica ed infine la Grecia.

Match: Italia-Argentina

Evento: Mondiali pallanuoto 2023 femminile

Data: 16/07/2023

Ore: 09.00.

Dove vederla: Rai 2 o Sky Sport Summer

I CONVOCATI. Atlete: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

