LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: van Vleuten vince in solitaria e si prende la maglia rosa! Longo Borghini quarta a 45”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.54 Per oggi è tutto. Il Giro d’Italia Donne 2023 tornerà domani con la terza tappa. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di giornata!

14.52 Questa la top ten della classifica generale dopo la tappa odierna:

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 2:39:56

2 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 0:49

3 LABOUS Juliette Team dsm-firmenich 0:51

4 LONGO BORGHINI Elisa Lidl – Trek 0:55

5 SANTESTEBAN Ane Team Jayco AlUla ,,

6 GARCÍA Mavi Liv Racing TeqFind ,,

7 CAVALLI Marta FDJ – SUEZ ,,

8 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ ,,

9 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB ,,

10 MUZIC Évita FDJ – SUEZ ,,

14.51 Da segnalare che nel finale Gaia Realini (Lidl – Trek) si è staccata leggermente dal gruppo delle prime inseguitrici ed arrivata al traguardo con circa 55” di ritardo da van Vleuten.

14.50 Questa la top ten di oggi:

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 2:40:06

2 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 0:45

3 LABOUS Juliette Team dsm-firmenich 0:45

4 LONGO BORGHINI Elisa Lidl – Trek 0:45

5 SANTESTEBAN Ane Team Jayco AlUla 0:45

6 GARCÍA Mavi Liv Racing TeqFind 0:45

7 CAVALLI Marta FDJ – SUEZ 0:45

8 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ 0:45

9 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 0:45

10 MUZIC Évita FDJ – SUEZ 0:45

14.48 Ricordiamo che grazie alla vittoria odierna van Vleuten si è presa anche i 10” di abbuono. 6” invece per Ludwig e 4” per Labous.

14.46 Le grandi sconfitte di questa prima tappa in linea sono state la neozelandese Niamh Fisher-Black (Team SD Worx) e l’italiana Silvia Persico (UAE Team ADQ). Queste due atlete hanno perso le ruote delle migliori sul Passo della Colla e sono arrivate al traguardo con un ritardo molto pesante.

14.43 Il gruppo delle inseguitrici è arrivato al traguardo con 45” di svantaggio rispetto a van Vleuten.

14.42 La danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ) vince la volata per il secondo posto. Terza invece la francese Juliette Labous (Team dsm-firmenich) e quarta l’italiana Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek).

14.41 Per la campionessa del mondo in carica si tratta del 100° successo in carriera. Un traguardo pazzesco.

14.41 ANNEMIEK VAN VLEUTEN VINCE LA PRIMA TAPPA IN LINEA DEL GIRO D’ITALIA DONNE 2023 E SI PRENDE LA MAGLIA ROSA!

14.40 Un chilometro al traguardo! Van Vleuten ha oltre 40” di vantaggio sulle inseguitrici ed è dunque ormai sicura della 100ma vittoria in carriera.

14.39 Sono dieci le atlete presenti nel primo gruppo delle inseguitrici. Oltre a Longo Borghini, Cavalli, Realini, Santesteban, Ludwig, Garcia e Magnaldi, ci sono anche Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB), Juliette Labous (Team dsm-firmenich) ed Evita Muzic (FDJ – SUEZ).

14.36 Il gruppetto di Longo Borghini riprende la coppia Realini-Cavalli.

14.35 5 km all’arrivo e il vantaggio di van Vleuten non cala.

14.33 Nel frattempo Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek) è rientrata nel secondo gruppetto delle inseguitrici, ovvero quello comprendente anche Ane Santesteban (Team Jayco AlUla), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ), Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind) ed Erika Magnaldi (UAE Team ADQ).

14.31 Continuano a darsi cambi Realini e Cavalli.

14.30 10 km al traguardo! Non cala per ora il vantaggio di van Vleuten.

14.29 30” il ritardo di Gaia Realini e Marta Cavalli.

14.28 Ricordiamo che ora sarà discesa fino all’arrivo.

14.28 Elisa Longo Borghini è segnalata a circa 1′ di svantaggio nei confronti di van Vleuten.

14.28 Realini e Cavalli hanno staccato Santesteban! Le due italiane stanno ora cercando in discesa di rientrare su van Vleuten.

14.27 Tornano finalmente le immagini live.

14.26 Il terzetto Realini-Cavalli-Santesteban passa al GPM con 31” di svantaggio. Da segnalare che Real

14.24 Van Vleuten (Movistar Team) passa per prima in cima al Passo della Colla!

14.22 Si staccano Mavi Garcia e Cecilie Uttrup Ludwig. Rimangono in tre le prime inseguitrici.

14.20 Marta Cavalli (FDJ – SUEZ) e Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ), Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind), Gaia Realini (Lidl – Trek) e Ane Santesteban (Team Jayco AlUla): sono queste le prime cinque inseguitrici. Queste hanno circa 35” di svantaggio rispetto ad Annemiek van Vleuten.

14.18 Van Vleuten sta guadagnando su tutte le altre. L’olandese ha ora 30” di vantaggio sulle prime inseguitrici e 48” su Elisa Longo Borghini.

14.16 E ora allunga da sola Annemiek van Vleuten (Movistar Team)!

14.14 Sono rimaste in 13 al comando dopo un attacco di Elisa Longo Borghini e Gaia Realini (Lidl – Trek)! Dovrebbero esserci tutte le big.

14.12 Mancano 20 km al traguardo. Ancora poco più di 3 km invece prima della cima del Passo della Colla.

14.10 Al traguardo c’è il sole in questo momento.

14.09 A tirare in testa al gruppo c’è ora la Canyon.

14.08 Segnaliamo che le immagini live della corsa sono state interrotte a causa del maltempo.

14.07 Riprese Mendez e Andersen!

14.06 Ormai restano soltanto 10” di vantaggio a Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team).

14.03 Le big sono praticamente tutte nelle prime posizioni del gruppo. Vedremo se qualcuna attaccherà nei prossimi metri.

14.00 Sono ormai pochissime le chance di vittoria per Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team). Il gruppo sta salendo a velocità doppia e ora ha soltanto 1′ di svantaggio.

13.56 Continua ad aumentare l’intensità della pioggia. Le condizioni sono davvero dure ora.

13.53 In questo momento ci sono varie squadre a fare il ritmo in testa alla corsa. Nel frattempo il vantaggio di Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) è sceso a 2′.

13.50 Attenzione perché sta iniziando a piovere sulla corsa. La preoccupazione più che altro è per la discesa che inizierà in cima al Passo della Colla a 16 km dal traguardo e terminerà proprio all’arrivo.

13.48 Inizia il Passo della Colla (16,5 km al 4,5% di pendenza media e con punte dell’8%).

13.45 La francese Eugenie Duval (FDJ – SUEZ) è passata per terza allo sprint intermedio di Borgo San Lorenzo e si è dunque presa un secondo di abbuono.

13.43 Il ritmo in gruppo si sta alzando sempre più in quest’ultimo tratto. E infatti il vantaggio della coppia di testa è sceso a 2’50”.

13.40 Andersen passa per prima al traguardo volante e si prende i 3” di abbuono. 2” invece per Mendez, seconda.

13.37 Riprese Pozzobon e Bariani. Davanti al gruppo rimangono dunque soltanto le due fuggitive, ossia la spagnola Irene Mendez (Bizkaia Durango) e la norvegese Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team).

13.33 Il gruppo vede Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck) e Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo).

13.30 Nel frattempo il vantaggio di Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) rispetto al gruppo è salito a 3’35”. Nel mezzo ci sono sempre Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck) e Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), che in questo momento hanno 2’55” di ritardo dalla testa della corsa.

13.26 Mancano 45 km al traguardo.

13.23 Si fa dura ora per Pozzobon e Bariani. Le due italiane continuano a perdere nei confronti della coppia al comando e si trovano ora a 2’30” di distanza.

13.20 Tra 15 km ci sarà il traguardo volante di Borgo San Lorenzo. Ricordiamo che questo sprint intermedio assegnerà dei secondi per la classifica generale: 3” alla prima, 2” alla seconda e 1” alla terza.

13.17 Sale il vantaggio della coppia di testa. In questo momento Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) hanno 3’10” di margine sul gruppo e 1’50” su Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck) e Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo).

13.14 Caduta per Yana Myalitsina (Born To Win G20 Ambedo), che ora non riesce a ripartire per via di problemi meccanici alla sua bici.

13.10 Sono evase poco fa dal gruppo Beatrice Pozzobon (Team Mendelspeck) e Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo). Le due italiane proveranno ora a raggiungere la coppia di testa.

13.06 Mancano poco meno di 65 km al traguardo. Il vantaggio delle due fuggitive è ancora di circa 1′.

13.02 Per il momento non piove sulla corsa. Le nuvole grigie però non mancano in cielo.

12.58 È di circa un minuto ora il vantaggio di Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) rispetto al gruppo delle migliori.

12.54 Visto che la tappa di ieri non si è disputata, ovviamente chi vincerà la frazione odierna si prenderà anche la prima maglia rosa di questo Giro d’Italia Donne 2023. La posta in palio oggi è dunque veramente alta e lo spettacolo quasi sicuramente non mancherà.

12.50 Ora entriamo nel vivo della corsa. Finora sono stati percorsi 27 km e poco fa hanno allungato la spagnola Irene Mendez (Bizkaia Durango) e la norvegese Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team). Questo potrebbe essere l’attacco buono dopo diversi tentativi di fuga annullati dal gruppo.

12.46 Oltre alla veterana classe 1982, cercheranno poi di conquistare il successo di tappa (e la maglia rosa) anche soprattutto le italiane Marta Cavalli (FDJ – SUEZ) ed Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek), ma attenzione anche alla spagnola Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind), alla neozelandese Niamh Fisher-Black (Team SD Worx), alla danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ), alla francese Juliette Labous (Team dsm-firmenich) e alle altre azzurre Gaia Realini (Lidl – Trek), Silvia Persico (UAE Team ADQ) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ).

12.42 La favorita numero 1 per la tappa di oggi è la campionessa in carica Annemiek van Vleuten (Movistar), che proverà subito a mettersi in mostra.

12.38 Nella tappa odierna si va da Bagno a Ripoli fino a Marrandi, per un totale di 102,1 km. Questa frazione è divisa in due: la prima parte non presenterà particolari insidie, mentre nella seconda ci sarà l’insidioso Passo della Colla (16,5 km al 4,5% di pendenza media e con punte dell’8%). Si scollinerà su questa salita a circa 16,2 km dal traguardo, poi sarà tutta discesa fino all’arrivo.

12.34 Dopo la cancellazione della cronometro iniziale di ieri per via del maltempo, oggi le atlete sono riuscite a partire regolarmente con la prima frazione in linea.

12.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia Donne 2023.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia Donne 2023. Dopo la cancellazione della prima tappa per via del maltempo, si spera di poter disputare oggi la prima frazione in linea.

Nella tappa odierna si partirà da Bagno a Ripoli alle ore 12:00 e si arriverà, dopo 102,1 km, a Marradi. Questa frazione sarà divisa in due: la prima parte non presenterà particolari insidie, mentre nella seconda ci sarà l’insidioso Passo della Colla (16,5 km al 4,5% di pendenza media e con punte dell’8%). Si scollinerà su questa salita a circa 16,2 km dal traguardo, poi sarà tutta discesa fino all’arrivo.

La favorita numero 1 per la tappa di oggi è la campionessa in carica Annemiek van Vleuten (Movistar), che proverà subito a mettersi in mostra. Oltre alla veterana classe 1982, cercheranno poi di conquistare il successo di tappa anche soprattutto le italiane Marta Cavalli (FDJ – SUEZ) ed Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek), ma attenzione anche alla spagnola Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind), alla neozelandese Niamh Fisher-Black (Team SD Worx), alla danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ), alla francese Juliette Labous (Team dsm-firmenich) e alle altre azzurre Gaia Realini (Lidl – Trek), Silvia Persico (UAE Team ADQ) ed Erica Magnaldi (UAE Team ADQ).

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia Donne 2023. La frazione comincerà alle ore 12:00, mentre i nostri aggiornamenti cominceranno alle ore 12:30, vi aspettiamo.

Foto: Jacob Kennison (Trek Factory Racing)