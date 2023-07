LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: assolto di Annemiek Van Vleuten che rinforza il suo primato in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO DONNE 2023 DOPO LA SESTA TAPPA

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 14:58:29

2 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 3:03

3 LABOUS Juliette Team dsm-firmenich 3:39

4 REALINI Gaia Lidl – Trek 3:59

5 GARCÍA Mavi Liv Racing TeqFind 4:18

6 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ 4:21

7 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ – SUEZ 5:11

8 SANTESTEBAN Ane Team Jayco AlUla 5:36

9 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 5:42

10 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 5:50

LA CLASSIFICA DELLA SESTA TAPPA DEL GIRO DONNE 2023

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 2:39:04

2 WIEBES Lorena Team SD Worx +0:20

3 LIPPERT Liane Movistar Team +0:20

4 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing + 0:25

5 PERSICO Silvia UAE Team ADQ + 0:28

6 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx + 0:28

7 GARCÍA Mavi Liv Racing TeqFind + 0:28

8 SANTESTEBAN Ane Team Jayco AlUla + 0:28

9 VOS Marianne Team Jumbo-Visma + 0:31

10 RIJNBEEK Maud AG Insurance – Soudal Quick-Step + 0:31

A breve vi forniremo le classifiche: quella di giornata e poi quella generale.

A una ventina di secondi arrivano Lorena Wiebes, seconda, e Liane Lippert, terza, che regolano il resto del gruppetto inseguitrici.

ANNEMIEK VAAAAAAAN VLEUTEN! La Maglia Rosa sul traguardo di Canelli rafforza ulteriormente il suo primato mettendo una serissima ipoteca sul Giro Donne 2023.

Meno di 300 metri all’arrivo…

ULTIMO CHILOMETRO PER Annemiek Van Vleuten!

14.35 Sono 14 le inseguitrici della maglia rosa, fra loro ci sono anche: Soraya Paladini, Gaia Realini, Erica Magnaldi e Silvia Persico.

14.33 Meno di 5 km all’arrivo!

14.30 Alle spalle dell’olandese c’è disorganizzazione: ora c’è un folto gruppo, che però non ha ritmo per inseguire Van Vleuten.

14.27 Van Vleuten è leader anche della classifica delle scalatrici del Giro Donne 2023.

14.24 Non ce n’è per nessuna: Annemiek Van Vleuten ora con 16″ di vantaggio sulle inseguitrici. L’olandese scollina ora a Calosso.

14.21 Forcing in testa della maglia rosa: eccola Annemiek Van Vleuten che se ne va!

14.19 Meno di 15 km all’arrivo!

14.15 Superato il traguardo volante di Santo Stefano: Juliette Labous si prende 3″ di abbuono, poi Esmèe Peperkamp (2″) e la maglia rosa Annemiek Van Vleuten (1″).

14.11 Sono 20 i km all’arrivo!

14.08 Gruppo compatto!

14.04 Stiasny e Barker al momento conservano 11″ di vantaggio sul gruppo.

14.00 Niente da fare purtroppo per Antonia Niedermaier: viene caricata sull’ambulanza. Il suo Giro Donne 2023 finisce qui. La tedesca dà forfait: maglia bianca e seconda nella classifica generale. La corsa perde un’altra grande protagonista.

13.58 Urška Zigart (Team Jayco AlUla) nel tentativo di dissetarsi ha perso il controllo della bici travolgendo un’incolpevole Antonia Niedermaier attualmente ferma a bordo strada che sta cercando di riprendersi con l’aiuto dei medici.

13.56 E’ coinvolta in maniera pesante la maglia bianca Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing): la teutonica è attualmente seconda nella classifica generale.

13.55 Caduta pesante in gruppo: a breve saremo in grado di fornirvi dettagli.

13.54 Stiasny e Barker intanto scollinano sul Castino! Ora vanno in discesa verso Santo Stefano, dove è posto un traguardo volante.

13.52 Il gruppo “Maglia Rosa” è sempre più assottigliato.

13.49 Gaia Masetti e Karlijn Swinkels sono state riassorbite dal gruppo che ora, con soli 33″ di ritardo, si getta all’inseguimento delle due battistrada.

13.45 Mancano 35 km all’arrivo! Facciamo ordine: Elinor Barker e Petra Stiasny sono in testa, con 30″ di vantaggio su Gaia Masetti e Karlijn Swinkels. Il gruppo è a 1’25”.

13.40 Ora le due contrattaccanti hanno 23″ di ritardo dalla testa.

13.35 Gaia Masetti (AG Insurance – Soudal Quick-Step) e Karlijn Swinkels (Team Jumbo-Visma) sono andate al contrattacco.

13.31 Mancano 45 km all’arrivo!

13.28 Elinor Barker (Uno-X Pro Cycling Team) e Petra Stiasny (Fenix-Deceuninck) sono riuscite a fuoriuscire dal gruppo: ora sono in testa con 30″ circa di vantaggio.

13.23 Meno di 20 km alla salita del Castino.

13.20 Ci sono varie formazioni che provano a prendere il comando delle operazioni, fra loro anche la Jumbo Visma.

13.15 Fasi di scatti e controscatti in testa al gruppo, nessuno riesce a fuoriuscire.

13.10 Il gruppo è spezzato in due: una 60ina di cicliste davanti, il resto dietro, che insegue a 10″ circa.

13.08 In questo momento il gruppo è compatto.

13.05 Siamo in corsa da circa un’ora. Media di gara: 37,3 km/h.

13.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia Donne 2023.

9.30 AGGIORNAMENTO: Elisa Longo Borghini non si presenterà al via della tappa odierna in seguito alla brutta caduta di ieri. Il team Lidl-Trek ha comunicato ufficialmente il ritiro della campionessa italiana dal Giro Donne pochi minuti fa.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. In questo mercoledì 5 luglio si va da Canelli a Canelli, per un totale di 104,4 chilometri.

Si parte e si arriva nello stesso luogo. Prima parte di frazione pressoché piatta, poi, dopo 60 km, si comincia a salire: l’ascesa verso Castino (GPM di 3a categoria) e in successione Calosso e l’arrivo in con lo strappo di Canelli. Disegno ideale per qualche scatto letale nel finale: difficile prevedere un arrivo compatto, anche se potrebbe essere comunque una volata a risolvere le cose.

A comandare la generale è sempre di più Annemiek Van Vleuten (Movistar), che in questo momento guida la graduatoria con 2’07” sulla tedesca Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing) e 2’18” sulla statunitense Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB). In casa Italia invece occhi puntati su Gaia Realini (Lidl – Trek), a 3’14”, e Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), a 3’39”, le migliori nella generale dopo la brutta caduta che ha visto coinvolta Elisa Longo Borghini.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. La frazione comincerà alle ore 12:00, mentre i nostri aggiornamenti inizieranno alle ore 13, vi aspettiamo.

