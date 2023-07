LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tappa ideale per un attacco nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. In questo mercoledì 5 luglio si va da Canelli a Canelli, per un totale di 104,4 chilometri.

Si parte e si arriva nello stesso luogo. Prima parte di frazione pressoché piatta, poi, dopo 60 km, si comincia a salire: l’ascesa verso Castino (GPM di 3a categoria) e in successione Calosso e l’arrivo in con lo strappo di Canelli. Disegno ideale per qualche scatto letale nel finale: difficile prevedere un arrivo compatto, anche se potrebbe essere comunque una volata a risolvere le cose.

A comandare la generale è sempre di più Annemiek Van Vleuten (Movistar), che in questo momento guida la graduatoria con 2’07” sulla tedesca Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing) e 2’18” sulla statunitense Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB). In casa Italia invece occhi puntati su Gaia Realini (Lidl – Trek), a 3’14”, e Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), a 3’39”, le migliori nella generale dopo la brutta caduta che ha visto coinvolta Elisa Longo Borghini.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. La frazione comincerà alle ore 12:00, mentre i nostri aggiornamenti inizieranno alle ore 13, vi aspettiamo.

Foto: Lapresse