F1, a Silverstone Red Bull mira al primo record della stagione. Ferrari seconda forza anche in casa di Hamilton e Aston Martin?

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno, destinato a svolgersi nell’imminente weekend, presenta tanti temi interessanti. In ottica Ferrari si cerca un’importante conferma di quanto avvenuto settimana scorsa in Austria, dove le Rosse si sono attestate al ruolo di seconda forza senza “se” e senza “ma”. Però, in questo 2023, abbiamo assistito a ripetute fluttuazioni di rendimento tra chi sgomita alle spalle di Red Bull. Dunque non è detto che a Silverstone la Scuderia di Maranello possa fare bene quanto a Spielberg, soprattutto considerando il contesto.

L’autodromo inglese è letteralmente quello di casa sia per Lewis Hamilton che per l’Aston Martin pilotata da Fernando Alonso, rivali diretti del Cavallino Rampante nella stagione corrente. Lo scorso anno il Re Nero seppe alzare l’asticella proprio sul tracciato del Northamptonshire, sul quale peraltro ha già vinto 8 volte. C’è inoltre da scommettere che le Verdone non si facciano trovare impreparate all’appuntamento situato letteralmente di fianco alla propria sede.

C’è poi il tema Red Bull. Dopo la smargiassata austriaca è evidente come si punti alla stagione perfetta. Siamo a 9 vittorie in altrettante gare. Ne mancano 13 per completare l’ambiziosa opera. Cionondimeno, nel mezzo ci possono essere tanti traguardi, leggasi record, intermedi da raggiungere. Per esempio, i numeri relativi alle affermazioni consecutive iniziano a farsi notevoli. In Gran Bretagna si va per eguagliare il primato assoluto.

Nella storia della Formula 1, la McLaren del 1988 seppe affermarsi in 11 GP di fila. Successivamente, per ben quattro volte una squadra si è issata a quota 10 senza però andare oltre. Red Bull, impostasi nel Gran Premio d’Abu Dhabi 2022 e in tutte le competizioni del 2023, si candida ora a pareggiare l’impresa realizzata dal team di Woking 35 anni fa. Ce la farà, oppure verrà stoppata? Lo scopriremo nell’arco di pochi giorni. Di sicuro nel 2021 e nel 2022, Silverstone ha detto molto male a Max Verstappen e al Drink Team. Non c’è due senza tre? Oppure la sorte restituirà i crediti accumulati? Come se la struttura anglo-austriaca ne abbia bisogno…

