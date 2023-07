LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Prskavec medaglia d’oro, De Gennaro fuori dal podio. Funk domina la prova femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:43 Termina anche la nostra DIRETTA LIVE testuale della giornata di canoa slalom in questi European Games 2023. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

13:41 Si chiude qui una giornata non entusiasmante per i colori azzurri. Nessun podio colto dalle punte di diamante Giovanni De Gannaro e Stefanie Horn, che rimandano anche l’appuntamento al pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

13:39 Podio completato dalla polacca Zwolinska (argento) e dalla ceca Fiserova (bronzo). Finale orfana di Stefanie Horn, soltanto tredicesima nella semifinale del mattino.

13:36 Addirittura ultima posizione per la migliore della semifinale. Completamente in balia della corrente Lilik, che chiude con un mesto 110.71 (una penalità). Medaglia d’oro dunque per la super Ricarda Funk (GER).

13:34 106.08 per Pacierpnik, che si colloca in quarta posizione. Finale che si concluderà con l’imminente discesa della tedesca Elena Lilik.

13:31 Nonostante due tocchi (porte 3 e 10) arriva una prova super di Klaudia Zwolinska. La polacca, supportata dal pubblico casalingo, termina la gara con lo score di 101.06. Manche quasi sicuramente da podio. Ora ancora Polonia con Natalia Pacierpnik.

13:29 102.34 e secondo posto per Fiserova. L’atleta della Repubblica Ceca non commette alcuna infrazione, inserendosi alle spalle dell’inarrivabile Funk.

13:26 Sembra ormai una corsa soltanto per l’argento ed il bronzo. Tercelj si intromette in seconda posizione con lo score di 104.82 (una penalità). Ora è il momento della ceca Tereza Fiserova.

13:24 107.08 e secondo posto provvisorio per l’austriaca Corinna Kuhnle, che si porta sul groppone anche il peso di due penalità. Si prosegue con la slovena Eva Tercelj.

13:20 Seconda piazza momentanea per Woods, che termina la sua prova con lo score di 107.52 (una penalità). Balza agli occhi il gran gap solcato dalla tedesca Funk, oro a Tokyo 2020, nei confronti delle avversarie.

13:18 107.93 anche per Franklin. La britannica tocca la porta 10 e la porta 15 maturando 4 secondi di penalità. Terza posizione per lei, ora la connazionale Kimberley Woods.

13:16 Staccatissima Prigent, che si disunisce nella parte conclusiva chiudendo in 107.93 (2 secondi di penalità). Si prosegue con la britannica Mallory Franklin.

13:13 99.09 per Funk, che commette una sbavatura toccando la porta 4, ma tutto sommato può ritenersi soddisfatta. E’ il momento della francese Camille Prigent.

13:11 Si prosegue con la finale del K1 femminile. Prossima alla partenza la tedesca Ricarda Funk.

13:09 Podio completato dallo svizzero Martin Dougourd (argento) e dal britannico Joseph Clarke (bronzo). Giovanni De Gennaro si ferma al quinto posto.

13:06 JIRI PRSKAVEC MEDAGLIA D’ORO! Perfetta la prova del canoista della Repubblica Ceca, che si aggiudica la finale con lo score di 88.21. Il trentenne di Melnik, campione olimpico a Tokyo 2020, aggiunge un altro titolo alla sua sfavillante bacheca.

13:04 Soltanto sesto Jakub Krejci, che aveva impressionato nella semifinale. Il ceco tocca la porta numero 14 e chiude con un modesto 94.38. Ora il migliore della semifinale, il ceco Jiri Prskavec.

13:01 Preciso e veloce Dougoud, che irrompe al comando con lo score di 89.60, beffando di appena 2 decimi il britannico Clarke. E’ podio per l’elvetico, mancano infatti solamente due atleti al termine di questa finale, ovvero i cechi Jakub Krejci e Jiri Prskavec.

12:58 Arrivano 50 secondi di penalità per il francese Renia, che ha saltato la porta numero 12. Intanto è ottima la prestazione di Oschmautz, che va in seconda posizione con 90.01. De Gennaro scivola al terzo posto. Tocca ora allo svizzero Martin Dougoud.

12:55 Pulita la prova del transalpino, che strappa di poco la seconda posizione al nostro De Gennaro grazie al crono di 90.14. Ci sono però dei passaggi da rivedere, intanto gara che prosegue con l’austriaco Felix Oschmautz.

12:52 Anche lo slovacco non brilla, terminando la sua finale con un 97.95 che lo colloca ampiamente in ultima posizione. Mancano soltanto cinque prove alla conclusione, è il momento del francese Benjamin Renia.

12:50 Prova da dimenticare per Pau Echaniz. Lo spagnolo commette tre infrazioni ed è fanalino di coda a causa dello score di 96.46. Si prosegue con lo slovacco Martin Halcin.

12:47 Prima metà di gara entusiasmante di De Gennaro, che purtroppo tocca una di pagaia nella parte maggiormente tecnica. 90.73 per il bresciano, che si piazza momentaneamente in seconda posizione. Sarà difficile vederlo sul podio.

12:44 Ultima porta fatale per Grigar, che sbaglia sul più bello chiudendo in 91.74. Tocca al nostro De Gennaro. Alè Giovanni!

12:42 Subito una penalità per Clarke che tocca la prima porta. Il britannico si riscatta trovando una buona manche. Primo riferimento di questa finale l’89.80 siglato da Clarke. Ora lo slovacco Jakub Grigar.

INIZIA LA FINALE MASCHILE

12:38 Giovanni De Gennaro sarà il terzo atleta impegnato in questo ultimo atto. Finale che sarà inaugurata dal britannico Joseph Clarke.

12:35 Rieccoci amici di OA Sport. Tra poco meno di 5 minuti spazio alla finale maschile di canoa slalom.

12:12 Finale maschile che prenderà il via alle 12.40. A tra poco!

12:10 Mattinata dolceamara per l’Italia, che piazza in finale il solo Giovanni De Gennaro. Delusione per Stefanie Horn, crollata nel finale.

12:08 Semifinale che si chiude con l’ottima prova di Klaudia Zwolinska. La polacca termina in terza posizione con lo score di 103.09 e sarà una delle protagoniste della finale.

12:06 La francese Camille Prignent (104.25) e l’austriaca Corinna Kuhnle (103.55) staccano il pass per la finale del primo pomeriggio.

12:03 Grande delusione in casa Italia, l’azzurra dopo due settori d’alto livello non si incaglia nell’ultimo rilevamento e perde tutta la velocità. 105.56 per l’azzurra che è dodicesima e fuori dalla finale.

12:01 Egregio il passaggio nella sequenza 6-7-8 per l’azzurra, che ferma il tempo a 36.40.

12:00 101.79 per Lilik che diventa così la nuova leader! Discesa quasi perfetta per la tedesca, IN PARTENZA STEFANIE HORN!

11:58 La ceca Fiserova strappa la qualificazione per l’ultimo atto grazie al secondo tempo complessivo. Ora in acqua la tedesca Lilik, sarà poi il turno di Stefanie Horn!

11:56 Sulla grafica appare la squalifica della francese Dessalus, colei che aveva fatto segnare il miglior tempo in precedenza. Staccano il pass per la finale anche le due britanniche Woods e Franklin.

11:55 Ricarda Funk (GER) è imprecisa e raccoglie penalità alle porte 7 e 14, per lei 104.86 e quinta posizione.

11:53 Si avvicina sempre di più il momento di Stefanie Horn, mentre la britannica Kimberley Woods, con una penalità alla porta n.14, si inserisce in terza posizione strappando il biglietto per la finale.

11:51 Niente da fare per l’olandese Wegman, zavorrata da due penalità. Entra quindi in finale anche la slovena Tercelj, partita per seconda in questa semifinale e autrice di una grandissima gara.

11:49 La svizzera Marx Alena si destreggia senza errori nelle 21 porte totali, la sua azione non è però incisiva e veloce. Solo ottavo tempo per l’elvetica, la prima certezza aritmetica di finale conquistata è per la polacca Natalia Pacierpnik.

11:47 Franklin (GBR) si inserisce in quarta posizione (2, 103.83). Sono scese venti canoiste, d’ora in poi si fa veramente sul serio e si iniziano a distribuire i pass per la finale!

11:45 In acqua Mallroy Frankilin, una delle favorite per la medaglia. Per lei però arriva una penalità alla sesta porta, vediamo la sua parte finale di gara.

11:43 Nonostante un tocco alla porta n.10 nel secondo settore la rappresentante di Andorra Doria Vilarrubla raccoglie una momentanea quarta posizione con un ritardo di +4.29. Lei è la prima atleta in classifica con penalità, vediamo se basterà per la finale.

11:40 Fa esultare il pubblico polacco la padrona di casa Pacierpnik, che con una prova senza errori si inserisce in momentanea seconda posizione a +2.21 con un totale di 102.86. Sono scese già 17 delle 30 atlete in partenza, prestazione in odore di finale per lei.

11:36 Meravigliosa prestazione per la francese Delassus! La transalpina si candida prepotentemente per un posto in finale e fa vedere come passare i punti critici, per lei tempo totale di 100.65.

11:35 Procedono con rapidità le varie atlete in questa semifinale, quando metà dei k1 hanno già fatto segnare il loro tempo in testa troviamo sempre la slovena Eva Tercelj (103.54). Seconda posizione momentanea per la ceca Galuskova (105.32), terza la tedesca Emily Apel.

11:32 Si inserisce in seconda posizione la ceca Galuskova con un ottimo 105.32 (+1.78). Un tocco con la pagaia alla porta n.12 impedisce alla ceca di prendersi la testa della classifica, vediamo se questa penalità costerà ad Antonie l’accesso in finale.

11:30 Non ci sono inserimenti degni di nota nelle prime posizioni, tra le ultime la discesa più efficacie è stata quella dell’ucraina Viktoriia Us, quinta provvisoria con un totale di 110.50.

11:28 Per vedere un’azzurra sul fiume bisognerà attendere l’ultima parte di questa semifinale, in quanto sarà presente la sola Stefanie Horn, campionessa uscente e candidata al titolo e al pass per Parigi 2024. Sono state purtroppo eliminate in qualificazione Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli, le altre due italiane al via del k1 femminile.

11:25 Quando sono scese un terzo delle atlete in partenza di questa semifinale al comando troviamo sempre la slovena Tercelj, con un tempo totale di 103.54 e nessuna penalità. Piazza d’onore momentanea per la tedesca Emily Apel (+3.11), anche lei senza tocchi di porta; terza posizione sempre per una slovena, Eva Alina Hocevar, con un ritardo di +4.61 e una penalità arrivata alla porta 17.

11:23 Dopo due buoni intermedi la slovena Novak incappa in un salto di porta alla n.17 con conseguente penalità di 50″. Mentre si inserisce in terza posizione la connazionale Hocevar (2, +4.61).

11:20 Il tempo della slovena Tercelj non viene avvicinato da nessuna canoista ma sembrerebbe ancora troppo alto rispetto al 98.31 della prima manche di qualificazione. Abbiamo visto però come nel k1 maschile l’acqua oggi sembra essere più dura e lenta, con diverse porte con la corrente che scarica completamente fuori traiettoria. Vediamo dunque quale sarà l’asticella per il passaggio in finale.

11:17 La tedesca Emily Apel è precisa nei passaggi critici e senza nessuna penalità si inserisce in seconda posizione provvisoria con un totale di 106.65 e un ritardo di +3.11.

11:14 Ha fatto il vuoto Eva Tercelj, l’unica canoista ad aver completato la gara senza penalità. Dopo le prime quattro discese guida la slovacca su Spicer (GBR) con +5.28.

11:11 103.54 il primo tempo interessante fatto segnare dalla slovena Tercelj con una discesa senza penalità. 158.69 con salto della prima porta per la slovacca Stanovska che finisce qui il suo percorso in questa manifestazione.

11:09 Per i colori azzurri in gara la campionessa Europea uscente, Stefanie Horn, che sarà impegnata sul fiume come quart’ultima atleta.

11:08 Saranno in 30 i k1 donne che si contenderanno un posto nelle prime 10 posizione, che garantiscono il pass per la finale.

11:07 Non c’è un momento di pausa in Polonia, è appena partita la prima atleta della semifinale femminile!

11:05 Niente finale purtroppo per Marcello Beda e Xabier Ferrazzi. I due azzurri si sono classificati rispettivamente 14° e 15° (93.52 e 93.61). Per Xabier è stato fatale il tocco alla porta n.14, senza il quale sarebbe entrato in finale. L’azzurro, ancora diciassettenne, ha però dimostrato di essere già vicino al top continentale, e senza dubbio è un atleta su cui possiamo contare sia per il presente ma soprattutto per il futuro.

11:03 Ecco la top-10 e i conseguenti qualificati per la finale:

Jiri Prskaver (CZE) 0 88.97 Jakub Krejci (CZE) 0 +0.56 Martin Dougoud (SVI) 2 +1.60 Felix Oschmautz (AUT) 0 +1.68 Benjamin Renia (FRA) 0 +1.94 Martin Halcin (SVK) 0 +1.98 Pau Echaniz (ESP) 0 +1.99 Giovanni De Gennaro (ITA) 0 +2.95 Jakub Grigar (SVK) 0 +3.04 Joseph Clarke (GBR) 2 +3.32

10:59 Terza piazza per lo svizzero con un tocco alla porta n.17. Senza penalità sarebbe stato in testa e sarà lui probabilmente l’uomo da battere in Finale. Finisce qui questa semifinale, con l’Italia che festeggia l’ingresso all’ultimo atto di Giovanni De Gennaro!

10:58 Tocco con la pagaia per il francese Castryck alla porta n.7 che si vede così escluso dalla finale, in acqua ora lo svizzero Dougoud, vincitore delle qualificazioni.

10:57 Ultime discese in programma, con il ceco Prskaver che stampa il nuovo miglior tempo con 88.97! In questa semifinale è autentico dominio della Repubblica Ceca quando mancano solo due discese.

10:55 Tanta difficoltà per l’azzurro, non sempre preciso in traiettoria e un po’ in balia della corrente. L’obiettivo di questa mattina è stato centrato, ora ci sono ampi margini di miglioramento per poter provare a far saltare il banco nella Finale che partirà alle 12.40!

10:53 91.92 il tempo complessivo e sesta piazza. GIOVANNI DE GENNARO E’ IN FINALE!

10:52 33.30 al primo rilevamento per l’azzurro, che incappa in una sbavatura alla porta n.12. Importantissimo l’ultimo settore.

10:51 Si prepara in partenza l’ultimo azzurro! Tutti con Giovanni De Gennaro che vuole pagaiare verso la finale!

10:50 Discesa pulita senza errori per Reina, che si inserisce in terza posizione e stacca il biglietto per la finale, dove sarà protagonista anche lo slovacco Grigar. Ufficialmente eliminato anche Marcello Beda.

10:48 David Llorente, dopo due buoni primi settori, salta anche lui la porta n.17 ed è fuori dai giochi. E’ impegnato nella sua discesa ora il francese Reina, subito dopo sarà il turno dell’ultimo azzurro: Giovanni De Gennaro, argento uscente della manifestazione.

10:46 93.61 il tempo totale di Ferrazzi, undicesimo e primo eliminato. Decimo al momento Marcello Beda, appeso ad un filo. Finale conquistata invece per Halcin e Echaniz.

10:46 Tocco alla porta n.14 per Xabier, che però lancia alla grande la volata nelle ultime difficoltà!

10:45 +2.48″ al primo rilevamento per il giovane azzurro, che si fa portare via dalla corrente nella fatidica sequenza 6-7-8.

10:44 E’ partito Xabier Ferrazzi!

10:43 Quinta posizione momentanea per lo slovacco Grigar, a +2.48 dal leader. Grigar che deve attendere una review sulla sue ultime porte, intanto si prende la finale anche l’austriaco Oschmautz.

10:41 In acqua Grigar, pulito e veloce dopo i primi due intermedi.

10:39 Niente da fare per il francese Neveu, che alla prima difficoltà non riesce a passare tra i paletti della porta n.7. 50″ di penalità per lui e finale certa per il ceco Krejci.

10:37 Il tempo di riferimento è ancora quello del ceco Jakub Krejci, che con 89.53 è ad un passo dalla finale. Saldi in seconda e terza posizione momentanea l’austriaco Oschmautz e lo slovacco Halcin.

10:35 Con la discesa dello spagnolo Echaniz si concludono i primi trenta canoisti, d’ora in poi chi andrà in testa sarà qualificato. Si parte con il francese Neveu e lo slovacco Grigar, poi sarà il turno dell’italiano Ferrazzi.

10:31 Jonny Dickson, con un banale errore alla porta n.12, compromette le sue speranze di finale. 50″ di penalità per lui e 25a piazza momentanea. Atleti che stanno faticando parecchio a domare le rapide, con un percorso tosto e selettivo che sta mostrando i denti affilati.

10:28 Hanno effettuato la loro semifinale in 25, in testa resiste sempre il ceco Krejci, sceso per sesto. Settimo provvisorio e con pochissime speranze di qualificazione l’azzurro Marcello Beda. Tra poco si entrerà veramente nel vivo, con i primi 10 delle qualificazioni tra cui gli azzurri Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro.

10:25 Nessuno riesce ancora a scalzare Krejci; l’austriaco Oschmautz, nonostante una discesa pulita e sempre in controllo, chiude in seconda posizione con un totale di 90.65.

10:23 Una sbavatura con conseguente tocco nel terzo settore (paletti n.14) costa al britannico Joseph Clarke una possibile prima posizione. Si deve invece accontentare di una provvisoria terza piazza con un ritardo di +2.76.

10:21 Ovviamente un salto di porta equivale a compromettere del tutto le chance di passaggio in finale, mentre abbiamo un inserimento ai vertici della classifica, con il tedesco Aigner che si inserisce in terza posizione a +3.35, facendo scalare Beda in quinta.

10:19 Anche Gjoshi cade nel tranello della porta n.17 e subisce 50 di penalità Quello è un passaggio fondamentale, così come la rapidità nei paletti 6-7-8, sequenza del primo settore che ti può dare il lancio per la seconda parte.

10:17 Il prossimo canoista a dare l’assalto alle rapide del fiume sarà il kosovaro Gjoshi. Da questo momento il livello si dovrebbe alzare, con tutti gli atleti che saranno in corsa per un posto in finale.

10:15 Sono scesi i primi venti canoisti e siamo arrivati a metà di questa semifinale. Il leader rimane sempre il ceco Jakub Krejci (89.53), l’unico ad essere sceso sotto il muro dei 90. Seconda piazza per lo slovacco Halcin (+1.42), terzo lo spagnolo Trave (+3.90). Quarta posizione per Marcello Beda (+3.99), l’unico italiano che ha già effettuato la sua gara.

10:10 Ci sarà da attendere per le discese degli altri due azzurri, che saranno nella parte conclusiva di questa semi e il loro obiettivo minimo sarà appunto quello di entrare in top-10.

10:07 Buona prova dello slovacco Halcin, per lui discesa senza errori e seconda posizione provvisoria con un tempo di 90.95. Ricordiamo che sono in 40 i canoisti a partire, e solo in 10 si qualificheranno per la Finale.

10:05 Dopo le prime quattordici discese resiste il miglior tempo del canoista della Repubblica Ceca Jakub Krejci, che si candida per un posto in finale. Per lui discesa senza penalità e tempo totale di 89.53, il più vicino al ceco è lo spagnolo Miquel Trave, che paga soprattutto un primo settore non all’altezza, con un distacco di +3.90 dal leader. Terza posizione per il nostro Marcello Beda, ad appena 9 centesimi dalla piazza d’onore.

10:01 Intanto dopo una review sono stati aggiunti 50″ di penalità per Bowers, causa salto della porta n.17, passaggio delicato e di fondamentale importanza di questa gara, essendoci una rapida che ti scarica completamente verso la direzione opposta dei paletti.

9:59 Conclude la sua gara in terza posizione momentanea Marcello Beda, nessuna penalità per lui e un tempo totale di 93.52. Sarà molto difficile vederlo in Finale.

9:57 76.3 al secondo rilevamento, con la corrente che ha scaricato l’azzurro all’altezza della porta 17.

9:56 34.03 il tempo dell’azzurro nel primo settore, nessuna penalità per lui ma qualche sbavatura nelle porte 6-7-8.

9:55 Christopher Bowers con una discreta discesa si inserisce in seconda posizione con un totale di 90.99. E’ in partenza il promo azzurro, Marcello Beda!

9:53 Lo svizzero Marx Dimitri non tocca nessuna porta, ma la sua azione non è abbastanza rapida. In acqua il britannico Bowers, sarà poi il turno di Marcello Beda!

9:50 Si avvicina il momento del primo azzurro, nel mentre lo spagnolo Trave conclude la sua fatica in seconda posizione momentanea (0 penalità); due secondi da aggiungere al tempo effettivo invece per il polacco Polaczyk, che si piazza in terza posizione con un totale di 93.62.

9:47 Nuovo leader dopo queste prime manche di semifinale, in testa passa in ceco Jakub Krejci che fa segnare un promettente 89.53. Tempo forse ancora un po’ alto per la conquista dell’ultimo atto, con il decimo nelle qualificazioni che aveva siglato 87.82.

9:45 Arrivano due brutte discese sia dal lettone Celmins, con salto di porta, sia dallo svedese Wahlen, che si inseriscono rispettivamente in ultima e penultima posizione (153.33 e 109.02). Per loro la Finale sarà un miraggio.

9:42 Doma senza penalità e con grande efficacia le rapide del fiume il padrone di casa Pasiut, che fa segnare il nuovo miglior tempo con un interessante 94.53.

9:40 Discesa pulita e senza nessuna penalità per Gosenica, che con 96.60 realizza il primo riferimento. Finisce dietro allo slovacco Hocevar con 96.12 e due tocchi di porta.

9:37 Il primo azzurro a partire sarà Marcello Beda, che prenderà il via con il pettorale n.14 come undicesimo canoista di questa semifinale. Scenderà per 33esimo Zabier Ferrazzi (pettorale n.34), mentre per quartultimo e con il pettorale n.4 affronterà le porte Giovanni De Gennaro. Chiuderà questa semifinale colui che ha realizzato il miglior tempo nelle qualificazione, ossia lo svizzero Dougoud.

9:34 Giornata uggiosa e piovosa sulle rive del “Kolna Sports Center”, dove tutto è pronto per la partenza della semifinale del k1 maschile. Il primo atleta a partire dai blocchi sarà lo slovacco Adam Gosenica.

9:32 Nel k1 femminile i colori azzurri saranno difesi dalla sola Stefanie Horn, che scenderà per quart’ultima dopo la brillante discesa di qualificazione; non sono riuscite a staccare il biglietto per la semifinale Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli.

9:30 Nelle semifinali del k1 maschile saranno presenti ben 3 italiani, tutti capaci di qualificarsi subito dopo la prima manche: Giovanni De Gennaro, quarto nella discesa d’apertura e uno dei maggiori candidati per lottare per la vittoria e per il podio; mentre Xabier Ferrazzi, solido in top-10 con una gara pulita, e Marcello Beda hanno come obiettivo primario quello di disputare la finale.

9:28 L’Italia oggi sogna in grande sia nella gara maschile sia in quella femminile, soprattutto grazie a Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn.

9:26 Oltre al titolo di campione del Vecchio continente e alle conseguenti medaglie, quest’oggi saranno in palio le prime carte olimpiche. Colui che si laureerà Campione d’Europa staccherà il pass per Parigi 2024, obiettivo che potrà poi essere raggiunto anche e soprattutto con i Mondiali che si disputeranno a Londra (19-24 settembre) e vedranno assegnare 15 imbarcazioni per sesso.

9:24 Sono 40 i canoisti che scenderanno lungo il percorso nella semifinale maschile, con in palio solo 10 posti per la finale. Una qualificazione assai complicata, con anche le donne che si contenderanno lo stesso numero di posti in finale con però 30 atlete al via della semifinale.

9:22 Palcoscenico di questa edizione degli European Games è lo stadio dell’acqua del “Kolna Sports Center”, un bacino artificiale noto ai canoisti internazionali essendo spesso luogo di competizioni d’alto livello. Il programma parte alle 9.35 con la semifinale del k1 maschile, seguita alle 11.40 da quella femminile. Le finali saranno rispettivamente alle 12.40 e alle 13.10.

