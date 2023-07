Wimbledon 2023, incubo pioggia a Londra: match interrotti ancora!

E’ incubo pioggia per Wimbledon. Lo Slam di Londra sta, purtroppo, subendo le conseguenze del meteo assai capriccioso. La perturbazione, che ieri ha costretto a rinviare tantissimi incontri e portato nel programma odierno a ben 87 match da disputare oggi, rischia di mettere in seria difficoltà gli organizzatori.

Il cielo londinese, infatti, “piange” anche oggi ed è stato già comunicato che i match sui campi privi di copertura inizieranno non prima delle 13.30 italiane. Una condizione che purtroppo ha subìto un aggiornamento: dopo 30′ di tregua, la pioggia è tornata.

All matches suspended after 30 minutes of play at #Wimbledon.

Only one set concluded — Popyrin over Stricker.

Collins was already a set up when they started today. pic.twitter.com/iHyDwqLHxd

— José Morgado (@josemorgado) July 5, 2023