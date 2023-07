CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.04: Si chiude qui l’ultima giornata di gare all’Europeo. Per l’Italia sono arrivate tre medaglie e altrettanti quarti posti oggi. Ori per la 4×400 maschile e per Larissa Iapichino nel lungo, argento per Guerra nei 10000

19.02: Nel decathlon oro alla Norvegia con markus Rooth con 86908m che è record dei campionati, argento per la Norvegia con Sander Skotheim con 8561 punti, bronzo per l’olandese Sven Roosen con 8128 punti

19.00: Skotheim con 4’16″60 vince i 1500 ma non gli basta per scavalcare il compagno di squadra Rooth. Con questa doppietta la Norvegia si riprende il quinto posto nel medagliere ai danni dell’Italia che sarà sesta

18.55: Al via i 1500 che chiudono il decathlon. Questa la situazione prima dell’ultima gara:

1 NOR ROOTH Markus 7861

2 NOR SKOTHEIM Sander 7726

3 EST ROOSLEHT Rasmus 7347

4 NED ROOSEN Sven 7317

5 GER MEYER Marcel 7304

6 BEL HAUTTEKEETE Jente 7139

7 FRA BREWIN Luc 7086

8 ESP BOIX Andreu 7081

18.52: Sorridente, in tuta, avvolta nella bandiera azzurra, Larissa Iapichino festeggia il suo successo. Il ritiro sembra più una scelta precauzionale che una scelta causata da un risentimento

18.50: E’ OROOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA!!! LARISSA IAPICHINO VINCE CON 6.93 LA GARA DEL LUNGO. C’è un pizzico di preoccupazione per il suo ritiro dopo i primi due salti ma intanto arriva un’altra bella vittoria per l’azzurra. Seconda la svedese Askag che salta 6.73 all’ultimo tentativo e avvicina l’italiana, bronzo per la spagnola Ebosele con 6.63

18.44: Si ritira definitivamente Larissa Iapichino che dunque non effettuerà gli ultimi due salti. Ripetiamo: la speranza è che non si tratti di niente di grave. La sua espressione ci sembra serena

18.42: La spagnola Ebosele si migliiora con 6.63 nel lungo ma resta terza per la seconda peggiore misura rispetto a Askag

18.39: Si chiude la gara del giavellotto. Oro per la Grecia con Tzengko con 60.73 all’ultimo tentativo, argento per la estone Tugi con 57.62, bronzo per la Finlandia con Alanen con 56.67

18.34: L’azzurra Botter chiude la gara del giavellotto all’ottavo posto. Ultimo lancio da 47.09

18.32: Iapichino sorridente, nonostante abbia passato anche il quarto salto. Forse un piccolo risentimento ma a guardare dall’espressione non dovrebbe essere niente di grave

18.27: Iniziata la quarta rotazione di salti nel lungo. Iapichino resta in testa nettamente con 6.93, speriamo che non abbia rinunciato al terzo salto per problemi fisici ma solo per risparmiare qualche energia visto il vantaggio importante sulle rivali

18.25: Nullo il penultimo lancio di Botter che resta all’ottavo posto

18.23: E’ oro per il finlandese Alasari nell’asta con 5.71, argento per il francese Emig con 5.66, bronzo per il norvegese Lillefosse con 5.66

18.21: La greca Tzenkgo va al comando del giavellotto con 59.20, secondo posto per l’estone Tugi con 57.26, terza la finlandese Alanen con 56.67

18.20: Due errori per Emig ed Alasaari a 5.76 nell’asta

18.19: Non si migliora Botter che effettua il quarto lancio a 52.71

18.16: Botter per un soffio riesce ad entrare nelle prime otto e avrà a disposizione i tre lanci di finale

18.13: Nell’asta un errore a testa per Lillefosse, Emig e Alasaari

18.11: Passa il terzo salto Iapichino

18.09: Nel giavellotto rischia Botter che scende al settimo posto e non si migliora nel terzo lancio con 49.15. In testa Alanen con 56.67, seconda Maslak con 56.48, terza al momento Tzengko con 56.45

18.07: Incredibile finale della Francia che conquista l’oro e con il nuovo record europeo under 23 di 3’30″60 recuperando 5 metri negli ultimi 50 metri. Argento per la Svizzera che sembrava avere l’oro in tasca, con 3’30″62, bronzo per la Spagna con 3’31″11

18.05: Alasaari supera 5.71 al primo tentativo. Un errore e passaggio alla prossima misura per gli altri due rivali

18.04: A metà gara Polonia, Svizzera, Spagna

18.01: La polacca Maslak con 56.48 si inserisce in seconda posizione nel giavellotto

18.00: Al via tra poco l’ultima gara in pista (poi ci saranno i 1500 del decathlon). E’ la 4×400 donne senza la squadra azzurra. Queste le nazionali al via:

1 Norway 3:36.41 3:36.66

2 Finland 3:33.15 3:36.18

3 Germany 3:21.20 3:35.09

4 Spain 3:31.72 3:34.68

5 Switzerland 3:32.89 3:34.65

6 France 3:30.33 3:35.07

7 Poland 3:29.66 3:34.74

8 Ukraine 3:30.13 3:35.84

17.58: Nullo il secondo lancio di Botter che è quarta al momento nel giavellotto. In testa la finlandese Alanen con 56.67, seconda la greca Tzengko con 56.45, terza la finlandese Karell con 55.33

17.56: Podio deciso nell’asta. Emig supera 5.66 al secondo tentativo, Alasaari e Lillefosse superano la misura al terzo tentativo, Quarto Kreiss. Si sale a 5.71 per decidere le posizioni del podio

17.55: Ancora un buon salto a 6.67 per Iapichino al secondo tentativo

17.54: Nel lungo si muove qualcosa alle spalle di Iapichino, che è sempre prima. La svedese Askag è seconda con 6.63, terza la spagnola Ebosele con 6.57

17.53: Luca Sito 44″29, Riccardo Meli 45″25, Francesco Rossi 46″65 e Lorenzo Benati 44″50, questi i tempi degli azzurri. argento per la Turchia con grande rimonta nel finale in 3’03″04, bronzo per la Gran Bretagna con 3’03″12

17.51: Che gara degli azzurri!!! Sempre in testa, sempre a fare l’andatura tranne nell’ultimo rettilineo della terza frazione. Bravissimo Benati a mettere nel mirino il britannico ai 200 metri e a superarlo nel rettilieo parallelo a quello dell’arrivo e ad aumentare progressivamente il vantaggio! Tempo di 3’02″49 che è nuovo record europeo under 23

17.50: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

17.49: Dopo tre frazioni Gbr, Italia, Polonia. Forza Benati!

17.49: Dopo due frazioni Italia, Gbr, Turchia

17.48: Dopo la prima frazione della 4×400 Italia, Polonia, Turchia

17.45: Lancio di 53.72 in apertura per Botter nel giavellotto

17.45: Un errore a testa a 5.66 per i quattro atleti ancora in gara nell’asta

17.43: LARISSA IAPICHINOOOOO!!! 6.93 IN APERTURA E SUBITO PRIMO POSTO PER L’AZZURRA!

17.42: Saranno Sito, Meli, Rossi e Benati a difendere i colori dell’Italia nella 4×400 maschile, ultima gara in pista dove ci saranno azzurri in gara. Queste le nazionali protagoniste:

1 Ireland 3:06.34 3:06.34

2 Türkiye 3:06.27 3:06.27

3 Spain 3:05.28 3:07.48

4 Switzerland 3:06.08 3:06.08

5 Great Britain & Northern Ireland 3:01.03 3:06.21

6 Poland 3:03.07 3:06.72

7 Italy 3:03.79 3:05.99

8 Germany 3:00.07 3:06.24

17.41: Ammirati sbaglia a 5.66 ed è quinto

17.40: prende il via anche il giavellotto femminile con Federica Botter. Queste le protagoniste:

1 ITA BOTTER Federica 57.81 57.81 43

2 GBR FARLEY Lauren 56.73 56.73 68

3 SRB ĐURIĆ Ivana 55.64 55.64 63

4 FIN KARELL Emilia 54.84 54.84 50

5 POL MAŚLAK Małgorzata 57.19 57.19 47

6 TUR TÜRKMEN Esra 57.46 57.16 32

7 GRE TZENGKO Elina 65.81 63.65 2

8 UKR LUKACH Erika 56.79 55.38 53

9 FIN ALANEN Anni-Linnea 62.45 62.45 14

10 EST TUGI Gedly 60.65 60.65 11

11 POL ANDRUKONIS Gabriela 57.04 57.04 57

12 TUR HANCI Münevver 59.16 52.19

17.39: Eliminato Thiery, Ammirati si tiene un tentativo per la misura successiva

17.34: Lillefosse supera 5.60 al primo tentativo, Kreiss al secondo

17.33: E’ il momento di Larissa Iapichino. Inizia il salto in lungo femminile. Queste le protagoniste:

1 SWE ÅSKAG Maja 6.75 6.75 21

2 ESP EBOSELE Tessy 6.80 6.80 24

3 NED STEIGENGA Ilse 6.55 6.55 52

4 IRL MILLET Ruby 6.44 6.44 40

5 SWE JOHANSSON Tilde 6.73 6.63 19

6 ITA IAPICHINO Larissa 6.97 6.97 3

7 GER KIENAST Lucie 6.54 6.43 74

8 POL HOROWSKA Nikola 6.55 6.53 29

9 FRA MAUCHANT Tiphaine 6.63 6.61 26

10 GER ASSANI Mikaelle 6.91 6.91 11

11 ESP VICENTE María 6.80 6.77 18

12 SUI WENGI Ronja 6.30 6.30 115

17.31: Emig e Alasaari superano 5.60 al primo tentativo

17.30: Doppietta irlandese nei 1500! Vince la longilinea Sophie O’Sullivan, altezza inusuale per una mezzofondista. Successo in 4’07″18 che è il record personale, secondo posto per la connazionale Sarah Healy in 4’07″36, bronzo per la britannica Flockhart con il personale di 4’08″37

17.25: Non ci sono azzurre al via nella finale dei 1500 donne. Queste le protagoniste:

1 GBR FLOCKHART Shannon 4:10.78 4:10.78 51

2 ESP ARNEDILLO Mireya 4:11.06 4:11.33 71

3 SWE NIELSEN Wilma 4:13.97 4:13.97 144

4 FIN BLOMQVIST Nathalie 4:10.25 4:10.70 39

5 GBR MILLARD Alexandra 4:11.78 4:11.78 54

6 IRL O’SULLIVAN Sophie 4:08.06 4:08.06 50

7 NOR ØSTGÅRD Ingeborg 4:09.91 4:10.64 65

8 IRL HEALY Sarah 4:01.75 4:01.75 8

9 POR GOMES Camila 4:14.04 4:14.04 70

10 NED MAATOUG Amina 4:13.16 4:13.16 60

11 GBR CALVERT Sarah 4:13.17 4:13.17

12 POL KAZIMIERSKA Klaudia 4:07.47 4:08.53 33

13 NED PEERIK Sarah 4:17.72 4:17.72

17.24: Settimo posto per Olivieri nell’asta. Tre errori per l’azzurro a 5.50

17.23: Anche Alasaari e Kreiss superano 5.50 al secondo tentativo

17.21. Secondo errore per Olivieri a 5.50, misura superata da Thiery al secondo tentativo

17.19: Anche Lillefosse supera 5.50 al primo tentativo

17.18: Ancora Francia nell’asta. Emig supera 5.50 al primo tentativo.

17.15: Ammirati supera 5.50 al primo tentativo, errore per Olivieri. Lillefosse è riuscito a superare 5.35

17.13: Oro alla Francia con Yanis Meziane che chiude in 1’45″92, secondo posto per il britannico Hussey on 1’45″95, terzo il francese Anselmini con 1’45″99, quarto Pernici in 1’46″24

17.12: Un altro quarto posto per l’Italia con Francesco Pernici che ha dato tutto ma non è riuscito a salire sul podio

17.08: E’ il momento della finale degli 800 maschili con Francesco Pernici. Questi i protagonisti:

1 NOR SOLBU Ole Jakob 1:45.75 1:45.75 31

2 HUN HULLER Dániel 1:45.53 1:46.46 24

3 FRA MEZIANE Yanis 1:44.78 1:44.78 12

4 GBR HUSSEY Ethan 1:45.08 1:45.08 28

5 FRA ANSELMINI Paul 1:45.42 1:45.42 65

6 ITA PERNICI Francesco 1:45.48 1:45.48 42

7 IRL MCPHILLIPS Cian 1:45.92 1:45.92

8 GBR REARDON Samuel 1:45.95 1:45.95 44

17.02: Nell’asta 5.35 superato finora da Olivieri, Thiery, Kreiss e Alasaari al primo tentativo, da Emig al secondo. Già eliminati Buaro, Bravo e Wunsche. Un errore per il super favorito Lillefosse

17.00. Oro per Cipro nell’alto. Kulichenko supera 1.91 al secondo tentativo e va a prendersi la vittoria. oro per la cipriota Elena Kulichenko con 1.91, argento per la greca Panagiota Dosi con 1.89, bronzo per la polacca Miaso con 1.87

16.58: Oro per il favorito della vigilia, l’israeliano Blessing Akwasi Afrifah che fa segnare il tempo di 20″67, argento per l’olandese Raphael Bouju con 20″68, bronzo per lo svizzero Mumenthaler con 20″85, quarto posto per Ricci con 20″96. Vento contrario di 1.1

16.57: Quarto posto per Ricci che ha disputato un’ottima gara!

16.51: C’è l’azzurro Marco Ricci al via dei 200 maschili. Non è tra i favoriti per il podio ma ci proverà. Questi i protagonisti:

1 GRE KARIOFYLLIS Ioannis 20.84 20.84 91

2 CZE MACÍK Ondřej 20.64 20.64 18

3 ITA RICCI Marco 20.55 20.55 59

4 SUI MUMENTHALER Timothé 20.50 20.50

5 NED BOUJU Raphael 20.65 20.65

6 ISR AFRIFAH Blessing Akwasi 19.96 20.42 5

7 NED MO-AJOK Xavi 20.59 20.95

8 POL ŻOK Łukasz 20.68 20.74 20

16.50: Anche Kreiss supera 5.35 al primo tentativo

16.48: Si prosegue nell’alto grazie alla greca Dosi che supera 1.89 al terzo tentativo. Bronzo per la polacca Miaso a 1.87

16.47: Olivieri supera 5.35 al primo tentativo, misura superata anche da Thiery

16.45: Sesto posto per l’azzurra Pieroni nell’alto che si sta per concludere. La saltatrice azzurra è andata vicina a superare 1.89 al terzo tentativo ma niente da fare

16.44: Quando si gareggia una volta ogni mai il rischio di calare alla distanza, in competizioni dove sono previsti più turni, è elevato. Kaddari si è vista pochissimo per scelta quest’anno e alla fine è arrivato questo quinto posto che è molto deludente

16.42: Crollo di Dalia Kaddari che era in testa ai 150 metri e non sale nemmeno sul podio. Prova disastrosa dell’azzurra. Vince la belga Delphine Nkansa con 23″31, seconda l’ungherese Boglarka Takcs con 23″33, terza la greca Emmanuoulidou con 23″41. Quinta Kaddari con 23″52. Vento nullo

16.39: Ci siamo! Tutto pronto per la dfinale dei 200 donne con Dalia Kaddari a caccia di un posto sul podio. Queste le protagoniste:

1 HUN TAKÁCS Boglárka 22.77 22.77 16

2 FRA LOSANGE Paméra 23.06 23.06 71

3 POL HOROWSKA Nikola 22.98 23.19 34

4 BEL NKANSA Delphine 23.03 23.14 27

5 ITA KADDARI Dalia 22.64 23.00 7

6 GER PREPENS Talea 23.15 23.36 56

7 GRE EMMANOUILIDOU Polyniki 22.85 22.85 18

8 POL ROMASZKO Monika 23.22 23.22 57

16.39: Ci riesce la cipriota Kulichenko al primo tentativo a superare 1.89

16.37: Un errore per tutte a 1.89, sembra un match ball questa misura. Chi la supera potrebbe volare sul podio

16.36: Errore piuttosto netto di Pieroni a 1.89

16.33: Anche Pesova e Pulkkanen superano 1.87 al terzo tentativo. Restano in sei in gara

16.31: Kreiss e Martinez superano 5.20 nell’asta. Olivieri entrerà in gara a 5.35

16.30: Niente da fare per Tavernini che sbaglia ancora a 1.87 ed è eliminata

16.29: Brava Idea Pieroni! L’azzurra supera 1.87 al terzo tentativo. Restano al momento in 5 in gara, manca Tavernini

16.27: Doppio errore anche per Tavernini a 1.87

16.25: Oro per la Spagna con Alejandro Quijada che fa segnare il personale con 8’128″91, secondo posto per il protoghese Barros che crolla dopo il traguardo, tagliato in 8’32″08, bronzo per la francia con Baptiste Guyon che chiude in 8’33″64. Settimo posto per l’azzurro Caiani con 8’43″74 che è anche record personale

16.24: Accelera Barros, restano in quattro con due spagnoli

16.23: Sempre Barros davanti, sono in sei nel gruppetto di testa, Caiani è ottavo a una ventina di metri, potrà raccogliere qualcuno nell’ultimo giro se ne ha

16.22: Un quintetto al comando nei 3000 siepi, non c’è l’azzurro Caiani che sta perdendo terreno progressivamente

16.22: Due errori per Pieroni a 1.87

16.20: Kulichenko e Miaso superano 1.87 al primo tentativo

16.19: Il portoghese Barros fa l’andatura dopo 1 km nei 3000 siepi. Caiani nella pancia del gruppo. Caduta per Bresc che si rimette in corsa

16.15: Un errore per Pieroni e Tavernini a 1.87. E’ già una misura importante, superata dalla greca Dosi

16.12: C’è un azzurro, Cesare Caiani, al via della finale dei 3000 siepi. Questi i protagonisti:

1 FRA LE BARON Luc 8:29.58 8:29.58 50

2 POL MEGIER Maciej 8:35.50 8:35.50 42

3 ESP ÁNGEL Carlos 8:44.95 8:44.95 72

4 GBR MINALE Luca 8:45.58 8:45.58 78

5 GER ZITTEL Florian 8:44.70 8:44.70 105

6 BEL LABAR Clément 8:43.93 8:43.93 112

7 POR PESTANA Eduardo 8:51.90 8:51.90 138

8 ESP GARCIA PALENCIA Pedro 8:41.66 8:41.66 57

9 ITA CAIANI Cesare 8:48.99 8:48.99 119

10 ESP QUIJADA Alejandro 8:36.69 8:37.43 49

11 FRA BRESC Valentin 8:31.07 8:31.07 60

12 POL KOŁODZIEJ Adam 8:42.24 8:42.24 55

13 CZE HABARTA Tomáš 8:44.91 8:44.91 63

14 POR BARROS Etson 8:22.20 8:22.20 17

15 FRA GUYON Baptiste 8:30.94 8:30.94 34

16.08: C’è Olivieri al via nella gara dell’asta maschile. Questi i protagonisti:

ESP MARTINEZ DE RITUERTO Ander

FRA THIERY Baptiste

GER WÜNSCHE Fabio

ITA OLIVERI Matteo

LAT KREIŠS Valters

FRA AMMIRATI Anthony

ESP BRAVO Juan Luis

FRA EMIG Robin

CRO PARAVAC Ivan

POR BUARÓ Pedro

FIN ALASAARI Juho

NOR LILLEFOSSE Pål Haugen

16.07: Tavernini supera 1.84 al primo tentativo, Pieroni al secondo. Eliminate anche Stancev e Apostol

16.02: Errore di Pieroni a 1.84

15.57: In corso la gara del giavellotto, penultima prova del decathlon

15.53: Pieroni e Tavernini superano 1.80 al primo tentativo

15.46: Pieroni e Tavernini superano 1.75 al primo tentativo, eliminata la danese Olsen. Si sale a 1.80

15.42: Ci sono due azzurre, Idea Pieroni e Asia Tavernini al via della finale dell’alto donne. Queste le protagoniste della finale del salto in alto femminile:

1 ESP STANCEV Una

2 DEN OLSEN Kathrine Fjerbæk

3 FIN PULKKANEN Venla

4 ITA PIERONI Idea

5 GER ENATOH Blessing

6 GRE DOSI Panagiota

7 ITA TAVERNINI Asia

8 CZE PEŠOVÁ Denisa

9 POL MIĄSO Wiktoria

10 FRA MAXWELL Laureen

11 BEL LIGNEEL Yorunn

12 CYP KULICHENKO Elena

13 ROU APOSTOL Federica Gabriela

15.41: In programma anche le due finali dei 200 con Dalia Kaddari nella femminile e Mareco Ricci nella maschile e i 1500 femminili e la 4×400 femminile senza italiane in pista.

15.39: Francesco Pernici darà l’assalto al podio negli 800 metri, mentre nel salto in lungo l’attesa è tutta per Larissa Iapichino. C’è Federica Botter al via nel giavellotto e il quartetto azzurro in gara nella 4×400 maschile.

15.37: L’Italia si gioca carte importanti in diverse finali della sessione pomeridiana che conclude la manifestazione: Idea Pieroni e Asia Travaglini saranno protagoniste nel salto in alto, Matteo Olivieri nella finale del salto con l’asta, Cesare Caiani al via dei 3000 siepi.

15.35: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live dell’ultima giornata di gare agli Europei Under 23 di Espoo in Finlandia

12.54: L’appuntamento è per le 15.50 con ben 12 finali in programma e tanti azzurri in gara. Grazie per il momento, a più tardi!

12.51: La vittoria va alla olandese Alida Van Daalen con 56.77, argento per la turca Ozlem Becerek con 55.38, bronzo per la norvegese Lotta Flatum con 54.45, quarta l’azzurra Emily Conte con 53.99

12.49: Non basta un bel lancio a Emily Conte per riprendersi il podio. L’azzurra si migliora a 53.99 ed è quarta. Comunque una bella gara dell’italiana

12.46: Peccato! La norvegese Flatum con 54.45 scavalca al terzo posto Conte che è quarta. Resta un’ultima possibilità per l’azzurra

12.45: Esercizio portato a termine senza particolari errori gravi per le greche che ora attendono il punteggio. Erano state settime davanti alle azzurre in qualificazione

12.43: 50.38 al penultimo lancio per Conte che resta terza. inizia l’ultima serie di lanci

12.40: Si migliora la norvegese Flatum con 53.32 e sale al quinto posto. Tra poco Conte

12.35: Non si migliora Conte con 50.19. Mantiene il terzo posto l’azzurra

12.25: Si migliora ulteriormente Becerek che raggiunge quota 54.56 e consolida la seconda posizione

12.24: Niente da fare per Diletta Fortuna. Altro nullo e l’azzurra è eliminata

12.20: Terzo lancio nullo di Conte. La tedesca Oguama si avvicina all’azzurra ma resta quarta con 53.71

12.17: Nullo il secondo lancio di Fortuna. Conte è terza, superata dalla turca Becerk con 54.17

12.13: Non si migliora Emily Conte che lancia a 53.41, terzo posto per la tedesca Oguama con 52.18

12.08: Inizia bene la gara per le azzurre. Conte è seconda con 53.75, alle spalle dell’olandese Van Daalen con 55.20, Fortuna è nona con 49.12

12.00: Queste le protagoniste della finale del disco donne:

1 NOR FLATUM Lotta 59.11 57.38 25

2 CRO LEKO Lucija 54.54 54.54 54

3 SWE BROBACK Molly 52.50 52.50 76

4 ITA CONTE Emily 57.11 57.11 43

5 GER OGUAMA Joyce 54.38 54.38 56

6 TUR BECEREK Özlem 61.96 56.53 40

7 NOR ROSVOLD Elisabeth 54.91 54.91 60

8 ITA FORTUNA Diletta 55.60 53.39 68

9 GER GIPMANN Jule Marie 56.60 56.02 44

10 POL MUSZYŃSKA Weronika 55.16 55.16 48

11 NED VAN DAALEN Alida 59.96 59.96 22

12 GER SENG Katja 55.02 55.02 63

11.41: Tra circa venti minuti si disputa l’ultima gara di questa sessione mattutina, il lancio del disco femminile con due azzurre al via, Diletta Fortuna e Emily Conte

11.37: Strenua resistenza per la norvegese Andrea Rooth che imposta la gara di testa e soffre fino al traguardo, superato in 55″78, nuovo record europeo under 23, seconda la francese Louise Maraval in 55″83, record personale, bronzo per l’austriaca Lena Pressler che stabilisce il nuovo record nazionale assoluto in 55″94. Gara di spessore tecnico elevato

11.31: La gara del disco cambia totalmente la fisionomia della classifica del decathlon. Dopo sette prove ecco la situazione. Tra poco l’asta:

1 NOR ROOTH Markus 6126

2 NOR SKOTHEIM Sander 6078

3 GER MEYER Marcel 5782

4 BEL HAUTTEKEETE Jente 5755

5 EST ROOSLEHT Rasmus 5755

6 NED ROOSEN Sven 5724

7 NED TESSELAAR Jeff 5624

8 ESP BOIX Andreu 5587

11.25: Tra poco la penultima finale di questa mattina, i 400 ostacoli donne senza azzurre al via. Queste le protagoniste, il via tra 10′:

1 FIN AHO Aada 57.46 57.46 75

2 UKR BURYAK Mariya 57.57 57.57

3 NOR ROOTH Andrea 56.38 56.38

4 ESP GARCÍA Carla 56.54 56.97 42

5 AUT PRESSLER Lena 56.15 56.15 19

6 FRA MARAVAL Louise 56.43 56.43 39

7 BEL HESPEL Nina 56.08 56.14 36

8 HUN MOLNÁR Janka 56.03 56.06 14

11.18: Doppietta turca sui primi due gradini del podio. Vince Ismail Nezir in 49″19, secondo Berke Akcam con 49″48, terzo lo svedese Edluind con il personale di 49″57, quinto Bertoldo in 590″12. Buona partenza per l’azzurro che ha perso qualcosa nella parte centrale ma ha tenuto bene anche nel rettilineo finale

11.17: Quinto posto per un buon Michele Bertoldo! Vince il turco Nezir

11.12: C’è l’azzurro Michele Bertoldo al via della finale dei 400 ostacoli. Questi i protagonisti di una finale molto incerta:

1 FRA DUCOS Clement 49.65 49.68 32

2 SWE THID David 50.63 50.63 137

3 TUR AKÇAM Berke 49.38 50.08 48

4 SLO GUČEK Matic Ian 48.91 49.48 14

5 TUR NEZIR İsmail 48.84 48.84 12

6 SWE EDLUND Oskar 49.94 49.94 33

7 ITA BERTOLDO Michele 50.01 50.01 60

8 FRA CRISCI Fantin 50.15 50.15 44

11.05: In corso di svolgimento la seconda parte della gara del lancio del disco del decathlon. Si tratta del settimo evento. A seguire il salto con l’asta, il giavellotto e i 1500

10.53: L’olandese Bouju vince in rimonta con 21″07 la seconda semifinale precedendo il polacco Zok in 21″28 e il greco Karyofillis in 21″29, stesso tempo dello svizzero Muhmentaler che viene ripescato come il ceco Macik

10.51: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 200:

1 SLO SKOČIR Andrej 21.01 21.01 133

2 FRA CERRA Hugo 20.64 20.64 35

3 POL KAROLEWSKI Marcin 20.96 20.96 105

4 GRE KARIOFYLLIS Ioannis 20.84 20.84 91

5 NED BOUJU Raphael 20.65 20.65

6 SUI MUMENTHALER Timothé 20.50 20.50

7 POL ŻOK Łukasz 20.68 20.74 20

8 GER WULFF Simon 20.61 20.73 83

10.49: Vince il favorito israeliano Afrifah in 21″14, secondo posto per l’olandese Mo-Ajok con 21″21, terzo Ricci in 21″28, 3.2 di vento contrario. Luraschi ha corso in 21″46, serviva un decimo in meno…

10.48: Marco Ricci è in finale! L’azzurro fatica ma riesce a chiudere al terzo posto. Eliminato invece Luraschi che chiude sesto e non potrà essere ripescato

10.45: Ci sono due azzurri a caccia della finale nella prima semifinale dei 200, Marco Ricci ed Edoardo Luraschi. Questi i protagonisti:

1 POL BOGACZYŃSKI Igor 20.75 20.75

2 GBR HANSON James 20.46 20.69 60

3 ITA LURASCHI Edoardo 21.10 21.10 155

4 SUI LESTRADE Bradley 20.75 20.75 49

5 ITA RICCI Marco 20.55 20.55 59

6 ISR AFRIFAH Blessing Akwasi 19.96 20.42 5

7 NED MO-AJOK Xavi 20.59 20.95

8 CZE MACÍK Ondřej 20.64 20.64 18

10.41: Semifinale più nervosa e più veloce, nonostante un vento contrario di -3.6 Vince la tedesca Prepens in 23″51, seconda la greca Emanoulidou in 23″61, terza la polacca Horowska con 2365. Le ripescate arrivano da questa semifinale: Takacs con 23″69 e Losange con 23″82. Il tempo deve preoccupare il giusto perchè Dalia Kaddari ha vistosamente rallentato negli ultimi 50 metri della prima semifinale guardandosi attorno

10.40: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 200:

1 SRB ILIĆ Ivana 23.45 23.45 72

2 LTU SABAITYTĖ Lukrecija 23.67 23.71 104

3 EST KIVIKAS Ann Marii 23.47 23.47 61

4 HUN TAKÁCS Boglárka 22.77 22.77 16

5 GER PREPENS Talea 23.15 23.36 56

6 POL HOROWSKA Nikola 22.98 23.19 34

7 FRA LOSANGE Paméra 23.06 23.06 71

8 GRE EMMANOUILIDOU Polyniki 22.85 22.85 18

10.35: Ottima impressione lquella destata da Dalia Kaddari che domina la prima semifinale, dando anche l’impressione di controllare nel rettilineo. Tempo di 23″77 con 3.1 metri di vento contro per l’azzurra, seconda la belga Nkansa con 23″93, terza la polacca Romaszko con 23″95

10.32: Falsa partenza

10.29: La giornata è iniziata bene per i colori azzurri, con l’arrivo della nona medaglia. Ora sono in programma le due semifinali dei 200 donne. Nella prima c’è Dalia Kaddari che ha fatto segnare il miglior tempo nelle batterie. Queste le protagoniste della prima semifinale:

1 CZE KOŽUŠKANIČOVÁ Natálie 23.24 23.24 52

2 CRO DRLJAČIĆ Veronika 23.79 23.79 118

3 BEL NKANSA Delphine 23.03 23.14 27

4 ESP CARRILLO Lucia 23.09 23.43 59

5 FRA JOSEPH Gémima 22.77 23.01 10

6 ITA KADDARI Dalia 22.64 23.00 7

7 POL ROMASZKO Monika 23.22 23.22 57

8 SUI POINTET Léonie 23.23 23.43 37

10.25: Nicolò Bedini ha chiuso la sua prova al 12mo posto in 29’52″10, Konjoneh Maggi non ha concluso la sua prova

10.23: Il britannico Leonard chiude la sua prova in 29’08″33, secondo Francesco Guerra in 29’11″86, bronzo per lo spagnolo Miguel Baidal in 29’14″91

10.23: ARGENTOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA! FRANCESCO GUERRA CHIUDE AL SECONDO POSTO I 10 MILA METRI ALLE SPALLE DEL BRITANNICO LEONARD!

10.22: Alza le frequenze Baidal ma Guerra sembra tenere

10.21: Ultimo giro! Leonard mantiene i 30 metri di vantaggio su Guerra che a sua volta ha una ventina di metri di vantaggio su Baidal

10.20: crolla repentinamente Laadjell e resta Baidal solo all’inseguimento di Guerra

10.19: tre giri alla fine. Leonard in testa, a 30 metri Guerra, a 50 metri Baidal e Laadjel

10.18: C’è Leonard davanti, a 20 metri Guerra, a una decina di metri Baidal e l’irlandese Laadjel

10-17: Ripreso Gos, prova ad andare in fuga Leonard. Guerra in seconda posizione si incarica dell’inseguimento. L’azzurro apparentemente sta bene

10.16: Leonard, Rabi, Ceballos e Frey tentano di fare la selezione. Guerra resiste e si riporta sul gruppetto che ora è formato da sette atleti

10.16: Si stacca anche Bedini, restano una dozzina all’inseguimento di Gos e c’è solo un azzurro, Guerra

10.15: Mancano sette giri alla fine, il vantaggio di Gos scende sotto i 50 metri

10.13: Guerra è attorno a settimo posto, Bedini in coda al gruppo, Maggi si è staccato dal gruppo inseguitore

10.12: Gruppo allungato sotto l’azione di Ceballos, si sono ridotti a 65 i metri di vantaggio di Gos che era arrivato quasi a 90

10.10: Non si ferma l’azione di Gos ma adesso sembvra aver cambiato ritmo il grupo con l’azione di Ceballos

10.07: Siamo a metà gara. Gos, continua nella sua azione solitaria e i metri di vantaggio sul gruppo sono circa 70. Azzurri coperti al momento

10.02: Situazione invariata. Gos ha 50 metri di vantaggio sul gruppo guidato dall’azzurro Guerra

9.57: Vantaggio di una cinquantina di metri per il polacco Gos

9.53: Partiti i 10000

9.52: Questa la classifica del decathlon dopo sei prove. E’ il corso la sessione dedicata al lancio del disco, settima gara in programma, del gruppo A:

1 NED TESSELAAR Jeff 5583

2 ESP BOIX Andreu 5551

3 SWE DUVERT Elliot 5361

4 NOR SKOTHEIM Sander 5346

5 NOR ROOTH Markus 5284

6 FIN SAVOLAINEN Aleksi 5223

7 BEL HAUTTEKEETE Jente 5156

8 GER MEYER Marcel 5080

9.49: Questi i protagonisti della prima finale di giornata, i 10000. Ci sono tre azzurri al via e la speranza è che possano ripetere la bella prova delle ragazze:

1 NOR BURAS Ibrahim 29:10.94 29:10.94 138

2 ITA BEDINI Nicolò 29:32.84 29:32.84 256

3 GBR LEONARD Rory 28:21.30 28:21.30 181

4 POR GASPAR Jacinto 29:29.29 29:29.29 307

5 ESP BAIDAL Miguel 29:02.79 29:02.79 159

6 ISR HARARI Assaf 28:55.74 28:55.74 151

7 ITA GUERRA Francesco 28:39.04 28:39.04 53

8 AUT FREY Sebastian 28:27.86 28:27.86 84

9 ESP PRIEGO Mario 29:16.86 29:16.86 255

10 TUR TAŞYÜREK Ismail 29:04.68 29:04.68

11 GBR TARRAGANO Tomer 29:19.81 29:19.81 184

12 NOR RABI Abdullahi Dahir 28:11.71 54

13 IRL LAADJEL Abdel 29:12.50 29:12.50 169

14 NOR MASSACAND Philip 29:12.25 29:12.25

15 BEL KONTEH Noah 29:21.30 29:21.30

16 ITA MAGGI Konjoneh 29:36.46 29:36.46

17 TUR AMAÇTAN Ömer 28:40.08 28:40.08 78

18 GRE STAMOULIS Nikolaos 29:24.07 29:24.07 194

19 FRA GUILHOT François 29:07.98 29:07.98 176

20 TUR ASLANHAN Ayetullah 29:07.03 29:18.15 133

21 ESP CEBALLOS Adria 29:00.90 29:00.90

22 ISR BITEW Addiso 29:40.05 29:40.05

23 POL GOS Mateusz 29:17.80 29:17.80 153

24 GER FÖRSTER Tom 28:41.02 28:41.02 116

25 FRA MARQUANT Antonin 29:07.08 29:07.08 110

26 ISR GUADIA Adisu 28:17.12 28:17.12 115

9.46: Si inizia con una sessione mattutina che comprende ben quattro finali, poi nel pomeriggio sono ben 12 le finali in programma. Per l’Italia in gara nella sessione mattutina Nicolò Bedini, Francesco Guerra e Konjoneh Maggi nella finale dei 10000. Ci sono Dalia Kaddari, Edoardo Luraschi e Marco Ricci al via delle semifinali dei 200, Michele Bertoldo nella finale dei 400 ostacoli e due azzurre, Emily Conte e Diletta Fortuna nella finale del disco. In programma anche la finale dei 400 ostacoli senza azzurre al via.

9.43: Ultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) con tante possibilità di aumentare il bottino di medaglie (fin qui un oro, cinque argenti e due bronzi) per la spedizione italiana.

9.40: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della quinta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera

