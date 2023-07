Triathlon, Mondiali staffetta mista Amburgo 2023: la Germania vince in casa e vola a Parigi 2024, l’Italia chiude nona

L’Italia di Michele Sarzilla, Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser si classifica nona ai Mondiali di staffetta mista 2023 di triathlon disputati ad Amburgo: il quartetto padrone di casa della Germania vince il titolo iridato e stacca quattro pass non nominali per i Giochi di Parigi 2024.

Le quattro frazioni di 300 metri (1 giro) a nuoto, 7 km (2 giri) in bici e 1.75km (2 giri) di corsa, incoronano la Germania di Tim Hellwig, Annika Koch, Simon Henseleit e Laura Lindemann, prima in 1:22:08 dopo una gara dominata praticamente dall’inizio alla fine.

Medaglia d’argento per la Nuova Zelanda di Hayden Wilde, Ainsley Thorpe, Tayler Reid e Nicole Van Der Kaay, seconda in 1:22:27, bronzo alla Svizzera di Max Studer, Julie Derron, Sylvain Fridelance e Cathia Schär, terza in 1:22:35.

L’Italia di Michele Sarzilla, Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser si classifica nona in 1:23:41. La Germania ottiene quattro pass olimpici non nominali, due maschili e due femminili, già detenuti dalla Francia in quanto Paese ospitante e dalla Gran Bretagna, seconda dietro alla Francia ai Mondiali di staffetta mista 2022.

ORDINE D’ARRIVO STAFFETTA MISTA

1 Germania GER 3 01:22:08 00:18:58 00:21:42 00:19:34 00:21:55

2 Nuova Zelanda NZL 4 01:22:27 00:19:11 00:21:35 00:19:28 00:22:14

3 Svizzera SUI 6 01:22:35 00:19:12 00:21:31 00:19:54 00:21:59

4 Stati Uniti USA 1 01:22:55 00:19:23 00:21:21 00:20:04 00:22:08

5 Ungheria HUN 15 01:23:05 00:19:17 00:21:34 00:19:36 00:22:39

6 Australia AUS 7 01:23:15 00:18:55 00:22:01 00:20:03 00:22:17

7 Norvegia NOR 16 01:23:27 00:19:37 00:21:49 00:19:45 00:22:18

8 Brasile BRA 17 01:23:36 00:19:17 00:21:50 00:20:13 00:22:17

9 Italia ITA 9 01:23:41 00:19:32 00:21:54 00:20:12 00:22:04

10 Spagna ESP 12 01:23:44 00:19:23 00:22:03 00:20:11 00:22:09

11 Belgio BEL 11 01:23:55 00:19:15 00:22:12 00:20:09 00:22:21

12 Paesi Bassi NED 19 01:24:02 00:19:25 00:21:56 00:19:35 00:23:08

13 Portogallo POR 14 01:24:10 00:18:57 00:21:47 00:20:11 00:23:16

14 Gran Bretagna GBR 8 01:24:31 00:20:31 00:21:52 00:20:27 00:21:43

15 Lussemburgo LUX 22 01:24:41 00:19:39 00:21:34 00:20:26 00:23:03

16 Sudafrica RSA 21 01:25:02 00:19:21 00:21:59 00:20:46 00:22:58

17 Canada CAN 2 01:25:24 00:19:26 00:22:17 00:20:44 00:22:58

18 Danimarca DEN 10 01:25:32 00:19:55 00:22:13 00:20:39 00:22:47

19 Austria AUT 20 01:26:09 00:19:36 00:22:42 00:20:55 00:22:58

20 Messico MEX 5 01:27:34 00:20:10 00:22:47 00:21:18 00:23:20

LAP Giappone JPN 23 LAP 00:21:38 00:22:07 00:21:47 00:00:00

LAP Repubblica Ceca CZE 18 LAP 00:21:31 00:24:27 00:00:00 00:00:00

Foto: LaPresse