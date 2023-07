LIVE Alcaraz-Djokovic 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA: trionfa lo spagnolo dopo 4h40 di battaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.00 Carlos Alcaraz conquista così il secondo titolo Slam su 3 finali disputate, svanisce il sogno di Djokovic di eguagliare il record di titoli a Wimbledon di Federer (8) e di ottenere il sesto alloro consecutivo. Non ci sono dubbi, questo era solo il terzo incontro tra i due, ma questa rivalità ci accompagnerà almeno per la prossima coppia di stagioni. Poi vedremo se qualcuno sarà in grado di mettersi tra Alcaraz e una sfilza di titoli che potrebbe arrivare chissà dove.

19.55 Dando uno sguardo ai numeri, balzano all’occhio i 40 errori non forzati di Djokovic a fronte di 32 vincenti mentre Alcaraz ha addirittura 66 vincenti a fronte di 45 errori. Statistiche al servizio che sorridono allo spagnolo, che ha ottenuto il 70% di punti con la prima contro il 62% appena di Djokovic, che ha messo giù solamente 2 ace contro i 9 di Alcaraz (Doppi falli 7-3 Alc). Solo un punto in più alla fine per Alcaraz (167-166).

19.50 Alcaraz-Djokovic 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4!! Chiude così, con la combinazione servizio e dritto Carlos Alcaraz e porta a casa il primo titolo di Wimbledon. Una battaglia durata 4 ore e 45 minuti, dove nel secondo set era stato vicinissimo ad andare sotto 2 set a 0 e invece ha trovato la forza di vincere quel tiebreak grazie a una risposta di rovescio vincente. Nel terzo ottiene un break in apertura e poi il clamoroso quarto game da 26 minuti gli ha spianato la strada per la conquista del parziale. Reazione del serbo che non si è fatta attendere, nel quarto paga un piccolo passaggio a vuoto nel quinto gioco, sbaglia una comoda volèe sul 30-15 e con un doppio fallo cede il servizio, doppio errore con cui consegnerà anche il set al serbo. Nel quinto Alcaraz ha dimostrato di essere il capostipite della nuova generazione, ha messo insieme un concentrato di potenza, tocco e decisioni pesanti nei momenti importanti di abbacinante bellezza. Non dimentichiamoci però dello schiaffo al volo sul 1-0 palla break sul servizio di Alcaraz, li Djokovic può recriminare perché avrebbe potuto portarsi avanti di un break.

40-30 Servizio vincente!

30-30 Risposta e dritto vincente!

30-15 VOLEE IN ALLUNGO di rovescio DELICATISSIMA! Il passante di Djokovic di rovescio era ben giocato!

15-15 APPLAUSI! Rigioca la smorzata, e poi con un pallonetto DOLCISSIMO si porta a 3 punti dal titolo.

0-15 Smorzata di rovescio in rete di Alcaraz.

5-4 Ci siamo! Dopo il cambio campo Carlos Alcaraz servirà per il match e per il primo titolo a Wimbledon.

40-0 Servizio vincente.

30-0 Lungo il dritto.

15-0 Chiude a rete Djokovic.

5-3 Ace (9) DI SECONDA!

40-15 FAVOLOSA palla corta di Alcaraz!

30-15 Errore gratuito di rovescio per il serbo. INSPIEGABILE.

15-15 Non trova la palla in risposta di rovescio Djokovic.

0-15 Campo aperto, il nastro porta fuori il dritto di Alcaraz.

4-3 Fantastici due punti giocati da Djokovic, a un passo dal baratro si salva e resta in scia.

40-30 Servizio esterno e rovescio vincente.

30-30 PASSANTE MIRACOLOSO DI ALCARAZ IN DIAGONALE! Punto del match.

30-15 Miracoli per Djokovic per fare un punto, torna tutto! Alla fine il recupero estremo di rovescio è largo.

15-15 Risposta sulla riga e dritto sulla stessa per Alcaraz, che di certo non rallenta la spinta.

15-0 Servizio vincente.

4-2 Ace (8)!

40-30 Non ci credo! Risposta fantastica ma gratuito di dritto ancora del serbo che concede la palla game.

30-30 CLAMOROSO errore in risposta di Djokovic col dritto. Che occasione.

15-30 CHE RISPOSTA di dritto in allungo del serbo!

15-15 Servizio e devastante dritto!

0-15 Gran risposta e gran attacco in back sulla riga di Djokovic.

3-2 Resta aggrappato il serbo!

40-15 Rovescio in rete su un back insidioso di Alcaraz.

40-0 Servizio vincente.

30-0 Prima vincente.

15-0 Risposta di dritto lunga dello spagnolo.

3-1 Ace (7)!

40-0 Servizio vincente!

30-0 Servizio vincente!

15-0 Servizio vincente.

DJOKOVIC HA FRANTUMATO LA RACCHETTA SUL PALETTO CHE SOSTIENE LA RETE.

2-1 Passante di Alcaraz. INCREDIBILE PUNTO, Djokovic era caduto su un grandissimo dritto stretto, si è rialzato e ha giocato comunque il rovescio dall’altro lato. Alla fine però un attacco poco incisivo è costato il break al serbo, che è stato infilato sul lungolinea da Alcaraz.

30-40 Gratuito di Djokovic col dritto, attenzione!

30-30 Servizio e dritto Djokovic!

15-30 Con coraggio attacca e chiude con la volèe Alcaraz!

15-15 Servizio e dritto!

0-15 Muro di Alcaraz che poi contrattacca col dritto spedendo Djokovic fuori dal campo e chiudendo un facile colpo successivo.

1-1 Dritto lungolinea devastante di Alcaraz! E’ spettacolo!

A-40 Fermo Djokovic su questa smorzata, PERFETTA, FANTASTICA di Alcaraz.

40-40 Sbaglia uno schiaffo al volo comodo e non ci crede Djokovic. Un punto ASSURDO giocato dal serbo che si era aperto il campo in modo magistrale costruendosi l’opportunità.

30-40 Riga in risposta col rovescio di Djokovic, che poi spinge col dritto e forza l’errore di Alcaraz.

30-30 MERAVIGLIOSA volèe di rovescio messa a dormire sulla riga, corta, di Alcaraz. COSA HA GIOCATO!

15-30 Largo il dritto di Alcaraz in uscita dal servizio.

15-15 Splendida palla corta! Adesso fa tutti i punti con la smorzata Alcaraz.

0-15 E’ lungo il tracciante di dritto in recupero di Alcaraz.

1-0 Stringe il pugno non appena vede che il back di Alcaraz è fuori Novak Djokovic che tiene un game fondamentale annullando palla break.

A-40 Prima vincente! ANCORA!

40-40 Che scambio!! Attacca con il back di rovescio Djokovic ma Alcaraz passa in tutti i modi.

A-40 Servizio vincente!

40-40 Prima vincente del, non a caso, 7 volte campione.

30-40 PASSANTE LUNGOLINEA di rovescio di Alcaraz!

30-30 Spinge Alcaraz e chiude a rete!

30-15 Risposta fulminante di dritto dello spagnolo.

30-0 Lungo il rovescio di Alcaraz, errore gratuito questo.

15-0 Gran passante in allungo di dritto di Djokovic.

Alcaraz-Djokovic 1-6, 7-6, 6-1, 3-6!! Con il doppio fallo numero 7 della sua partita, il quinto del set, Carlos Alcaraz concede il quarto set a Djokovic. Tutti i discorsi rimandati al quinto e decisivo set. Il serbo servirà per primo e non può che essere considerato favorito in questo parziale decisivo, ma ricordiamo che a inizio quarto se l’è vista bruttissima sotto 0-1 e 15-40.

15-40 Servizio vincente.

0-40 Rispostona di rovescio.

0-30 Doppio fallo (6). Quarto del set.

0-15 Recupero lungolinea vincente su una smorzata approssimativa dello spagnolo.

5-3 Servizio sulla riga! 134-134 punti totali.

40-0 Servizio e dritto.

30-0 Sbaglia meno adesso Djokovic, che è tornato a giocare giusto. In questo punto gioca in modo lucido sotto rete e raccoglie, dopo 3 spostamenti destra-sinistra, l’errore forzato di Alcaraz.

15-0 Servizio e dritto.

4-3 Ace (6).

40-15 Lungo il rovescio del serbo.

30-15 Servizio vincente.

15-15 Chiude con lo smash Novak. Cade Alcaraz. TANTISSIME CADUTE OGGI.

15-0 Smorzata vincente.

4-2 Servizio vincente!

40-30 Rispostona di rovescio Alcaraz, torna a salire il livello!

40-15 Gioca due rovesci pazzeschi Djokovic, che fisicamente sta benissimo, arriva benissimo con le gambe e mette la palla dove vuole.

30-15 Servizio esterno e chiusura agile.

15-15 Tracciante diagonale di Alcaraz, splendido!

15-0 Lungo il rovescio dell’iberico.

3-2 Break di Djokovic!!! Passante nei piedi e partenza in avanti, sapendo in anticipo che Alcaraz avrebbe fatto la smorzata, quest’ultima però neanche supera la rete.

40-A Rovescio lungolinea stavolta quasi vincente!

40-40 Servizio e smorzata vincente però!

Brutta chiamata sul dritto di Alcaraz che era quasi vincente e invece si rigioca.

40-A Poi però smasha in risposta col dritto!

40-40 Lungo il rovescio lungolinea di Djokovic, non ci crede nessuno sul Centre Court che il serbo abbia sbagliato un rovescio dal centro su questa palla break. Challenge buttato.

30-40 Comanda Djokovic e ottiene il dritto largo di Alcaraz. Attenzione!

30-30 Volèe di dritto in corridoio dello spagnolo sul serve&volley.

30-15 Risposta pazzesca di rovescio ma gratuito successivo con lo stesso colpo, finito in rete.

15-15 Che dritto dal centro di Djokovic!

15-0 Smash a rimbalzo dopo il dritto lungolinea Alcaraz.

2-2 Comanda e chiude col dritto il serbo.

A-40 Torna a giocare una palla corta con poco senso Alcaraz. Certo che il passante di rovescio stretto è uscito di 1 centimetro.

40-40 Chiama a rete Djokovic e lo passa col dritto Alcaraz!

40-30 Servizio e rovescio vincente!

30-30 Dritto lungo del serbo, attenzione!

30-15 Passante assurdo di braccio di Alcaraz! Smash non definitivo di DJokovic e quasi controsmash, ma con il dritto!

30-0 Prima vincente.

15-0 Chiude Djokovic uno scambio in cui un rovescio corto di Alcaraz gli ha spalancato la porta.

2-1 Errore di rovescio di Djokovic.

A-40 Accelerazione di dritto paurosa di Alcaraz che chiude con lo smash.

40-40 Nastro vincente sul dritto della speranza in lungolinea di Djokovic.

A-40 Ace (5).

40-40 Doppio fallo (5). Terzo del set.

A-40 Passante diagonale di Djokovic, volèe di rovescio stoppata splendida di Alcaraz.

40-40 Altra gran risposta di rovescio.

40-30 Grande risposta e altrettanto stupendo passante di Alcaraz. Demi-volèe vincente però del campione serbo.

40-15 Ace (4).

30-15 Che volèe di rovescio, togliendosi la palla dal corpo di Alcaraz. Come gioca a rete Carlos!

15-15 Doppio fallo (4).

15-0 Lunga la risposta di rovescio.

1-1 Risposta in rete su una buona seconda al centro del serbo.

A-40 Stavolta è meravigliosa la volèe di dritto lungolinea.

40-40 Ha spinto Djokovic col dritto, lungo il recupero di Alcaraz, si salva per ora il serbo.

30-40 Grandissimo rovescio lungolinea!

15-40 COME RISPONDE ALCARAZ! Ormai da 2 ore super aggressivo in ribattuta lo spagnolo, scivola ancora Djokovic.

15-30 Solido il dritto dopo il servizio, prova a scuotersi Novak.

0-30 Challenge sprecato da Djokovic su una palla sulla riga.

0-15 Che rovescio di Djokovic che però poi rimane nella terra di nessuno e non manda di la una volèe di dritto difficile.

1-0 Col servizio parte bene Alcaraz. Sotto gli occhi di Murray.

40-30 Schiaffo al volo di Alcaraz, rovescio stranamente in rete di Djokovic.

30-30 Lungo il recupero in allungo di dritto del serbo.

15-30 Prima vincente di Alcaraz.

0-30 Doppio fallo (3).

0-15 Buona risposta di Djokovic, dritto lungo dello spagnolo.

Ultimo 6-1 incassato in uno Slam da Djokovic nel 2019 contro Jenson Brooksby, quello di oggi il tredicesimo della carriera.

Djokovic uscito dal campo.

Alcaraz-Djokovic 1-6, 7-6, 6-1!! Un terzo set durato un ora solo per via del quinto game, durato giusto 26’02” in cui il serbo ha avuto 8 chance di tenere il servizio e alla fine ha subito il break che ha chiuso il parziale. Adesso capiremo ancora meglio la pasta di Alcaraz, che si trova avanti 2 set a 1 e a questo punto a giocare da favorito sul centrale di Wimbledon contro il 7 volte campione.

15-40 Prima vincente.

0-40 Stop volley in rete.

0-30 Risposta vincente di dritto!

0-15 Passante lungolinea di dritto, Djokovic passeggiante nell’attacco.

5-1 Servizio vincente

40-15 Errore di dritto in uscita dal servizio.

40-0 Servizio vincente.

30-0 Lungo il dritto.

15-0 Servizio vincente.

4-1 In rete il dritto di Djokovic, doppio break di Alcaraz dopo un game da 26 minuti.

40-A Mostruoso il recupero Alcaraz, forza l’errore di sfinimento col dritto di Djokovic.

40-40 Passante di rovescio incrociato sull’attacco leggerino col dritto di Djokovic.

A-40 Lungo il dritto steccato di Alcaraz.

40-40 Largo il dritto in risposta di Alcaraz. Ottimo challenge del serbo sulla “non-chiamata” del giudice.

40-A Scarico sul dritto in allungo Djokovic.

40-40 Servizio vincente.

40-A Rasoiata di back giocata da Alcaraz, non riesce ad arrangiarsi Djokovic.

40-40 Gran servizio, volèe dall’altra parte e palla break annullata.

40-A Muove splendidamente il gioco col dritto Alcaraz e fa il punto.

40-40 Fuori il dritto del serbo.

A-40 Back in rete di Alcaraz.

40-40 Scende a rete Djokovic, largo il passante di Alcaraz.

40-A Grande scambio, si era difeso sulla riga Djokovic ma Alcaraz non ha tremato.

40-40 Risposta di rovescio micidiale di Alcaraz, rovescio in rete tentando il disperato vincente lungolinea del serbo.

A-40 Attacca Djokovic col dritto e chiude con 2 volèe.

40-40 Altra stecca col dritto dello spagnolo.

40-A Doppio fallo (3).

Lite con Djokovic che si lamenta con Murphy di alcune cose inerenti ai 25″. Palese tentativo di sfogarsi per il serbo.

40-40 Altro gratuito del serbo, di dritto.

A-40 Dritto incredibile dal centro di Djokovic, bordata fulminante!

40-40 Stecca il dritto Alcaraz.

40-A Lungo di metri questo dritto di Djokovic.

40-40 Smorzata in rete di rovescio, gratuito.

A-40 ROVESCIO LUNGOLINEA IMPRESSIONANTE di Djokovic, MIRACOLO!

40-40 Si scompone col dritto il serbo. Terza parità.

A-40 Servizio e dritto Djokovic.

40-40 Largo il rovescio diagonale del serbo.

40-30 Risposta di rovescio e si butta a rete Carlos, chiude con la volèe di dritto.

40-15 Gran parata di rovescio a rete di Djokovic, volèe lunga sulla bordata di dritto di Alcaraz.

30-15 Rovescio lungolinea incisivo di Djokovic.

15-15 Risposta out di dritto sulla seconda di Alcaraz.

0-15 Orrenda volèe di rovescio di Djokovic, sul serve&volley.

3-1 Prima vincente!

A-40 Finta di dropshot, back lungo di dritto alla Federer. Fermo Djokovic.

40-40 Gran seconda di Alcaraz a salvare la seconda palla break.

30-40 Sulla riga il rovescio del serbo, ma sbaglia il dritto successivo inside in.

15-40 Lungo il rovescio di Alcaraz. Tornato solido Djokovic.

15-30 Volèe di dritto in corridoio dello spagnolo.

15-15 Non controlla l’approccio di dritto in back Alcaraz.

15-0 Errore di rovescio di Djokovic.

2-1 Risposta in rete di dritto.

40-30 Prima vincente.

30-30 Che riflesso di Djokovic a rete, a contrastare la pallata di dritto dello spagnolo dopo la stop volley non perfetta del serbo.

15-30 Back in rete di Djokovic.

15-15 Palla corta male eseguita di Djokovic stavolta, chiude facile Alcaraz.

15-0 Prima vincente.

2-0 Servizio vincente!

40-30 Lungo il dritto di Alcaraz.

40-15 Spara via il dritto Djokovic.

30-15 Prima vincente!

15-15 Con la prima lo spagnolo!

0-15 Martella Alcaraz per tutto il punto, Djokovic recupera ancora sulla riga in allungo di dritto.

1-0 Rovescio in rete, l’ennesimo negli ultimi 20 minuti, c’è il break dello spagnolo.

Riga col servizio, risposta fuori, “let” dice Fergus Murphy nell’incredulità di Djokovic.

40-A Stupidaggine di Alcaraz che gioca una smorzata orribile, ma dopo tira fuori la magia con il rovescio stretto.

40-40 Seconda sulla riga di Djokovic e risposta di poco fuori di rovescio lungolinea.

30-40 SCOPPIA LA PALLINA col dritto Alcaraz!!! Lungo il lob di Djokovic.

30-30 Buca presa col rovescio da Alcaraz.

30-15 Ace (2).

15-15 Che scambio, velocissimo, ennesima smorzata in rete di Alcaraz.

0-15 Rovescio in rete del serbo.

Alcaraz-Djokovic 1-6, 7-6(6)!! Lo spagnolo risponde splendidamente di rovescio lungolinea con Djokovic che era sceso a rete e ci regala una partita che può diventare leggendaria! Ha leggermente tremato il serbo al momento di chiudere, sul 6-5 sbaglia un rovescio in palleggio e sul 6-6 un’altro rovescio per lui ordinario mandato in rete lo condannano a dover rifare tutto da capo.

7-6 Alcaraz. Altro errore grave di rovescio del serbo.

6-6 Errore di rovescio di Djokovic in rete, non ci posso credere, lo scambio era partito con una risposta assurda.

6-5 Djokovic. Attacco pentito in controtempo stavolta invece. Esitazione che costa anche questo punto decisivo allo spagnolo.

5-5 Si butta avanti Alcaraz ma Djokovic fa giocare la volèe, difficile, in allungo. Troppo spericolato Alcaraz.

WARNING PER TIME VIOLATION CON APPLAUSO DEL CENTRE COURT.

5-4 Alcaraz. Palla corta finalmente vincente dello spagnolo che è passata veramente di poco. Aveva un dritto facile!

4-4 Seconda in kick e contropiede!

4-3 Djokovic. Grande volèe bassa del serbo col dritto che resta avanti.

3-3 Smorzata di rovescio in rete. Rimonta completata da Alcaraz.

3-2 Djokovic. Ace (3).

3-1 Djokovic. Prima vincente anche per Carlos.

3-0 Djokovic. Prima vincente sulla riga alla “T”. Di cosa parliamo?

2-0 Djokovic. Prima vincente sulla riga alla “T”!

1-0 Djokovic. Lungo il rovescio lungolinea di Alcaraz.

6-6 Altra prima, tiebreak.

40-30 Prima vincente.

30-30 Dritto largo di Djokovic.

30-15 Seconda, errore in lunghezza di Alcaraz col dritto.

15-15 Doppio fallo (2).

15-0 Servizio e smorzata! Capisce prima la direzione del recupero Djokovic e fa il punto.

6-5 Con il servizio porta a casa il game lo spagnolo!!

40-15 Altro gran servizio!

30-15 Prima vincente!

15-15 GRANDE rovescio dello spagnolo diagonale a girare il punto, Djokovic si difende da Djokovic e altro dritto pesantissimo incrociato di Alcaraz!

0-15 Largo il dritto di Alcaraz.

5-5 Altra ingenuità di Alcaraz che gioca un’altra palla corta da un metro dalla rete. Il serbo legge 15 minuti prima, arriva e gioca un recupero vincente.

A-40 Palla corta prima della rete di Alcaraz. Non ci fa un punto oggi lo spagnolo e si ostina a giocarla, la fretta dettata dall’avversario che è un muro.

40-40 In rete anche il dritto di Djokovic. Tanti errori in questo decimo game.

40-30 Prova l’accelerazione col dritto, che esce in lunghezza.

30-30 In rete il rovescio lungolinea del serbo.

30-15 Rovescio in recupero che finisce in rete.

15-15 CHE OCCASIONE per Alcaraz gettata al vento! Miracolo di Djokovic a rete sul passantino stretto di puro tocco dello spagnolo che poi mette largo un facile rovescio.

0-15 Largo il dritto di Djokovic.

5-4 Seconda sulla riga. Resta avanti lo spagnolo in questo cruciale per lui secondo set.

40-15 Scivola Djokovic nel tantativo di recupero col dritto che finisce largo.

30-15 Ace (2).

15-15 Dritto vincente, con l’aiuto del nastro che ha aggiustato la palla.

0-15 Dritto in rete dopo il servizio.

4-4 Risposta fuori sulla seconda. Sotto il 50% di prime in campo Djokovic nel secondo set.

40-15 Tentativo velleitario col rovescio lungolinea di Alcaraz.

30-15 Dritto PAUROSO di Djokovic da centro indietreggiando, che può giocare anche di potenza!

15-15 Spinge col dritto Alcaraz e raccoglie il rovescio in rete di Djokovic.

15-0 Servizio e dritto.

4-3 Ace! Vedremo se Alcaraz avrà chance, lui che nel secondo parziale si è sempre trovato 0-30 in risposta.

40-0 Servizio e dritto a 180km/h di Alzaraz.

30-0 Grandissimo punto! Spinge Alcaraz col dritto, pallonetto sulla riga di Djokovic su cui lo spagnolo fa una magia spalle alla rete, poi smorzata diagonale vincente su cui Djokovic in tuffo manda out.

15-0 Gran volèe di rovescio col taglio esterno di Alcaraz.

3-3 Prima vincente.

40-30 Altro errore sulla seconda, di rovescio.

30-30 Servizio e dritto.

15-30 Sbaglia però la risposta sulla seconda lo spagnolo.

0-30 SPLENDIDO rovescio lungolinea vincente di Alcaraz!!

0-15 Finalmente un punto vinto dopo la smorzata per Alcaraz che passa di rovescio. Alza il pugno lo spagnolo.

3-2 Il ritardo Djokovic col dritto. Urlaccio di Alcaraz che sale 3-2.

A-40 Spinge la seconda Alcaraz e fa il punto!

40-40 Prima di Alcaraz, rispostona di Djokovic che chiude col dritto il colpo successivo, non può perdere se gioca così.

A-40 Gran passante di Djokovic ma volèe stoppata vincente dello spagnolo.

40-40 Gioca un back Alcaraz su cui si avventa Djokovic che gira lo scambio e si fa sotto anche in questo game.

40-30 La risposta mostruosa di rovescio! Uno smash!

40-15 Attacca Alcaraz, fuori il passante di Djokovic col rovescio.

30-15 Lungo il dritto del serbo che commette un rarissimo errore in palleggio.

15-15 Prima vincente!

0-15 Grande dritto di Djokovic sullo slice difficilissimo da gestire proposto dallo spagnolo.

2-2 Prima vincente.

A-40 Palla corta altissima di Alcaraz, senza senso, e allora chance di 2-2. Senza fiato lo spagnolo paga lo scambio precedente.

40-40 Uno scambio ASSURDO! L’ennesimo! Una riga colpita da entrambi, alla fine cede Alcaraz che manda lungo il rovescio lungolinea.

30-40 Stavolta va a segno la risposta di dritto!

30-30 Prima vincente!

15-30 Risposta di rovescio e si butta a rete Alcaraz. Volèe di rovescio sulla rete. Ancora il gran passante diagonale col rovescio però del serbo.

0-30 Gran controsmorzata di Alcaraz, con Djokovic che l’aveva riprovata visto l’errore nel punto precedente.

0-15 Gratuito di Djokovic con la smorzata mandata in rete.

2-1 Largo il dritto, urlaccio di Djokovic che ottiene il controbreak. Tre errori di troppo di Carlos Alcaraz in questo gioco importantissimo in cui ha anche avuto la palla del 3-0.

40-A Palla corta, arriva ancora bene Djokovic, Lob lungo di Alcaraz.

40-40 Spara fuori di metri il dritto Alcaraz.

40-30 Di un centimetro fuori la risposta di Djokovic su una gran seconda.

30-30 Passante di Djokovic aiutato dal nastro.

30-15 CE NE ANDIAMO! CHE SCAMBIO! I due tirano a tutto braccio, smistando lungolinea e diagonale come fosse un match di tennis tavolo. L’ultima parola la ha Alcaraz che tira un rovescio lungolinea millimetrico e chiude col dritto.

15-15 Parata a rete di Alcaraz da vero giocatore di volo. Djokovic ancora una volta recupera roba che solo lui può recuperare.

0-15 Doppio fallo (2). Peggior modo di iniziare.

2-0 Gratuito raro di Djokovic col dritto e BREAK!

40-A Nastro che aiuta Alcaraz sul back di rovescio, Djokovic si dispera dopo la controbattuta in rete.

40-40 Prima vincente! Un campione fa così!

40-A Seconda simil prima di Djokovic, risposta fortunosa di Alcaraz che mette nei casini il serbo.

40-40 Alla grande col dritto Alcaraz!! Porta via dal campo Djokovic e chiude con lo smash.

40-30 Seconda di servizio, dritto di Alcaraz fuori di metri.

30-30 Non ci posso credere, pallata di Alcaraz col dritto e recupero spalle al muro di Djokovic SULLA RIGA! Scambio girato, chiusura col dritto. Un campione!

15-30 Aiutata dal nastro la volèe stoppata di rovescio, SPLENDIDA, di Djokovic!

0-30 Spinge Alcaraz da fondo e fa il punto!

0-15 Doppio fallo. Primo anche per Djokovic.

1-0 Altra prima, altro punto!

40-15 Servizio vincente!

30-15 Grande passante nei piedi di Djokovic ma altrettanto meravigliosa la demi-volèe sulla riga di Alcaraz che si salva!

15-15 Non vince neanche questo punto Carlos, gioca una palla corta quando avrebbe dovuto incidere col dritto.

15-0 Servizio e dritto Alcaraz.

Djokovic-Alcaraz 6-1! Senza storia il primo set, se non per i primi 3 giochi in cui il serbo ha dovuto fronteggiare una palla break nel game d’apertura e si è trovato 15-30 nel secondo gioco al servizio. Oggettivamente, se non cambia qualcosa la partita può rivelarsi molto più rapida di quello che ci aspettavamo, sull’erba Djokovic sembra avere moltissime più soluzioni rispetto a un Alcaraz che pare stia pagando lo scotto dell’avversario e dell’evento.

40-0 Prima vincente.

30-0 Seconda come una prima e dritto incisivo.

15-0 Rovescio in rete di Alcaraz.

5-1 Splendido passante in corsa di dritto alla “Nadal” dello spagnolo.

40-30 Gioca due rovesci MOSTRUOSI Alcaraz per vincere un punto.

30-30 Doppio fallo.

30-15 Dritto out dopo il servizio.

30-0 Prima esterna, vediamo se si sblocca nello score Alcaraz.

15-0 Servizio vincente.

5-0 Servizio e schiaffo al volo col dritto.

40-15 Palla corta in rete di Alcaraz.

30-15 Gran risposta sul serve&volley di Djokovic e facile passante.

30-0 Fuori giri Alcaraz.

15-0 Ancora lo slice a segno.

4-0 Altro break, altro errore di rovescio.

40-A Profondissimo Djokovic, in rete il rovescio di Alcaraz.

40-40 Prima vincente!

30-40 Dritto in rete del serbo.

15-40 Altro dritto in rete, stavolta Djokovic ha spinto col rovescio lungolinea.

15-30 Djokovic scherza Alcaraz giocando un back bassissimo a metà campo impossibile da gestire.

15-15 Prima vincente.

0-15 Risposta aggressiva di Djokovic.

3-0 Ace. Il primo del serbo.

40-30 TWEENER DI ALCARAZ lungo di un centimetro. Altro scambio PAZZESCO. Servizio e smorzata di rovescio, arriva benissimo Alcaraz ma Djokovic lobba sulla riga. A quel punto Carlos può solo provare un pallonetto sotto le gambe che atterra di poco out.

30-30 SCAMBIO ASSURDO! 15 colpi giocati al massimo, con Alcaraz che poteva scendere a rete ma è rimasto a metà strada e si è mangiato il vantaggio che aveva acquisito, e Djokovic in queste circostanze non perdona.

15-30 Dritto che vola via, anche causa vento di Djokovic.

15-15 Rallenta col back Djokovic e poi sbaglia col dritto sull’accelerazione di Alcaraz.

15-0 Sortita a rete di Alcaraz, volèe di dritto lunga.

2-0 Lungo ancora il recupero col dritto di Alcaraz e allora break di Djokovic!

30-40 Servizio e dritto!

15-40 Lungo il dritto stavolta di Djokovic.

0-40 Lungo il dritto dello spagnolo, ecco 3 chance per il serbo ora.

0-30 MERAVIGLIOSO strettino col dritto di Djokovic. Vincente addirittura!

0-15 Gratuito di dritto per Alcaraz.

1-0 Riga col servizio esterno, tiene il servizio Djokovic.

A-40 Lungo il rovescio di Alcaraz.

40-40 Grande dritto in corsa stretto diagonale di Alcaraz che gira lo scambio e fa il punto.

A-40 Non sbaglia stavolta la chiusura dopo il servizio il serbo.

40-40 Prima vincente!

30-40 Errore gravissimo di Djokovic a campo spalancato col rovescio dietro il servizio.

30-30 Spinge la seconda Djokovic, risposta di dritto questa volta out.

15-30 RISPOSTA VINCENTE FULMINANTE di Alcaraz col dritto! Come ha impattato lo spagnolo

15-15 Splendido rovescio lungolinea di Carlitos che forza il recupero lungo di Nole.

15-0 Servizio vincente slice a uscire.

Novak Djokovic al servizio.

15.08 I giocatori stanno provando i servizi, tra circa due minuti si giocherà il primo punto.

15.05 Novak Djokovic decisamente favorito, l’esperienza è dalla sua e quando si tratta di giocare nella seconda domenica di uno Slam difficilmente perde, almeno questo ci dice la storia, solo 11 la sconfitte in finale Slam su 34 giocate.

15.03 Sorteggio, foto di rito e si comincia col palleggio di riscaldamento.

15.00 Giocatori in campo!! Ovazione per i due contendenti che rappresentano il passato, il presente e il futuro del tennis.

Cammino di Alcaraz: 3-0 Chardy, 3-0 Muller, 3-1 Jarry, 3-1 Berrettini, 3-0 Rune, 3-0 Medvedev.

Cammino di Djokovic: 3-0 Cachin, 3-0 Thompson, 3-0 Wawrinka, 3-1 Hurkacz, 3-1 Rublev, 3-0 Sinner.

14.55 Solamente 5 minuti all’ingresso dei due finalisti! Brad Pitt nel royal box.

14.50 Nuvoloni su Londra, chissà che non si possa giocare una parte della partita in condizioni indoor, sicuramente non dall’inizio.

14.45 Ricordiamo anche che l’unica cosa che manca nel palmarès, già così da primo della classe del serbo è la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Nel 2012 proprio a Wimbledon, quando trionfò altresì Andy Murray su Roger Federer, il nativo di Belgrado si fermò in semifinale contro lo scozzese e poi perse anche la finale per il bronzo contro Juan Martin Del Potro.

14.40 Una finale da sogno quella tra il n.1 e il n.2 del mondo. A nostro parere Alcaraz dovrà compiere una vera e propria impresa, visto che Djokovic non perde in finale a Wimbledon dal 2013, anno dello storico primo titolo di un britannico all’All England Club. Da quel giorno Novak ha giocato 6 finali vincendole tutte (3 volte contro Federer, 1 contro Anderson, Berrettini e Kyrgios).

14.35 Mancano appena 25 minuti all’inizio della partita.

14.05 Meno di un’ora all’inizio della finale!

Non potevamo chiedere di meglio per la finale di Wimbledon 2023: Carlos Alcaraz, l’astro nascente del tennis mondiale contro Novak Djokovic, che ne scrive una nuova pagina ogni anno che passa. Amici di OA Sport benvenuti alla Diretta Live della finale del terzo Grand Slam della stagione.

Sedici primavere di differenza tra i due. Nel ’74 un 21enne Jimmy Connors asfaltava il 39enne australiano Ken Rosewall e portava a casa il primo titolo a Wimbledon. Questo l’unico precedente con più differenza di età dei pretendenti al trofeo considerando solo l’era Open. Rivincita della ‘fresca’ sfida di semifinale a Parigi, match che ha regalato spettacolo e un livello di tennis sublime per due set, poi Alcaraz ha accusato crampi che gli hanno totalmente precluso la possibilità di battere per la seconda volta su 2 il serbo, dopo che c’era riuscito a Madrid nel 2022 sempre in una semifinale. Quella di oggi è la prima finale Slam tra i due tennisti più forti del momento storico, in palio c’è anche la prima posizione in classifica mondiale da domani, ma soprattutto c’è il trofeo con l’ananas sopra e un posto nell’albo d’oro più ambito! Oggi avremo modo di testare molto di più la stoffa dell’iberico, poiché battere Novak Djokovic in finale a Wimbledon è impresa rara, riuscita solamente ad Andy Murray nel 2013.

Il 23 volte campione Slam può ormai ampiamente sedersi al tavolo di Federer e Nadal, che insieme al serbo sono i tennisti più vincenti di sempre. Oggi il nativo di Belgrado può però pareggiare il record di titoli a Wimbledon attualmente di Roger Federer, fermo a quota 8, oltre che ottenere il quinto trionfo consecutivo ai Championships. Quest’ultimo record che andrebbe a eguagliare con lo svizzero stesso non tiene conto dell’edizione 2020, poiché non disputata. Ma il record che interessa di più nella testa del prossimo, probabilmente, tennista più vincente di ogni epoca è quello del Grand Slam, che manca dal 1969 quando lo realizzò per la seconda volta l’australiano Rod Laver. Nel 2021 arrivò a soli 3 set dal riuscirci, arrendendosi a Medvedev nella finale degli UsOpen, in quell’occasione in finale a Wimbledon sconfisse Berrettini in 4 set. In questa stagione il cannibale serbo ha un’altra occasione più che ghiotta, sarà il ‘predestinato’ spagnolo a fermarlo? Lo scopriremo punto dopo punto in una finale che si annuncia rovente.

Sfida rovente? Accendiamola! Così Djokovic alla stampa venerdì. Non resta veramente che goderci il match! Buona continuazione e buon divertimento con la Diretta Live testuale di ogni singolo punto, match che inizierà alle ore 15.00!

Foto: LaPresse