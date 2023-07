LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ceccarelli vince nei 100, ma accusa un problema muscolare, Diaz vola a 17.21 nel triplo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.22 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

22.20 Non si migliorano gli atleti negli ultimi salti, questo il podio: 1. Diaz Hernandez 17.21, 2. Ihemeje 16.58, 3. Dallavalle 16.52.

22.19 Resta da chiudere solo il salto triplo.

22.10 Jacopo De Marchi vince i 5000 metri in 14’02″07 davanti a Pasquale Selvarolo (14’03″01). Terzo Alberto Mondazzi in 14’03″56.

22.03 Partiti i 5000 metri maschili che chiuderanno il programma della pista.

22.00 Invariata la situazione del triplo dopo il quarto turno di salti: 1. Diaz Hernandez 17.21, 2. Ihemeje 16.58, 3. Dallavalle 16.52.

21.58 Questo il podio del disco femminile: 1. Osakue 63.25, 2. Strumillo 56.01, 3. Conte 53.43.

21.55 Nadia Battocletti controlla i 5000 vincendo in 16’08″50, seconda Ludovica Cavalli (16’09″72). Terza Valentina Gemetto in 16’13″10.

21.52 Questo il podio dell’alto femminile: 1. Vallortigara 1.87, 2. Trost 1.84, 3. Pieroni 1.81.

21.50 Per quanto attiene ai concorsi mancheranno poi anche disco e alto femminile e triplo maschile.

21.48 Al via i 5000 metri femminili ai quali seguiranno quelli al maschile che chiuderanno la giornata.

21.45 Questo il podio dell’asta: 1. Bertelli (5.40), 2. Olivieri (5.30), 3. Madrassi (5.20).

21.42 Andrea Dallavalle trova invece un 16.52 che gli vale la terza piazza provvisoria.

21.39 Vola sopra i 17 Andy Diaz Hernandez, 17.21 per l’allievo di Fabrizio Donato.

21.36 Questa la situazione del triplo quando siamo nel corso del terzo turno di salti: 1. Diaz Hernandez 16.82, 2. Ihemeje 16.58, 3. Bocchi 16.39.

21.33 Samuele Ceccarelli vince in 10″30 davanti a Samuele Rigali (10″34). Terzo Eric Marek in 10″41.

21.30 Al via la finale dei 100 metri: Ceccarelli, Rigali, Marek, Donola, Cassano, Polanco, Folajin, Kyereme.

21.25 Vince Zaynab Dosso in 11″28 davanti ad Anna Bongiorni (11″42), terza Alessia Pavese (11″54).

21.20 Al via la finale dei 100 femminili: Dosso, Bongiorni, Pavese, Siragusa, Melon, Gasparelli, De Masi, Herrera.

21.18 La prossima finale della pista sarà quella dei 100 femminili ai quali seguirà la gara al maschile.

21.13 Vince Lorenzo Ndele Simonelli in 13″40 davanti ad Hassane Fofana, terzo Nicolò Giacalone in 14″06.

21.10 Al via la finale dei 110 ostacoli: Fofana, Giacalone, Simonelli, Tano, Ferrante, Marconi, Di Panfilo, Ghedina.

21.08 Davanti c’è Emmanuel Ihemeje (16.58) poi Andrea Dallavalle (16.33) e Tobia Bocchi (15.76) dopo il primo giro di salti.

21.05 Nel triplo Andy Diaz apre con un nullo la propria serata.

21.03 Giada Carmassi è la nuova campionessa italiana della specialità, la classe 1994 vince in 13″14 beffando al photo-finish Elena Carraro, terza Nicla Mosetti in 13″32.

21.00 Queste le atlete al via: Carraro, Carmassi, Mosetti, Guarriello, Taini, Cuccù, Bionda, Provenzi.

20.57 Al via la finale dei 100 ostacoli donne.

20.54 Catalin Tecuceanu vince la seconda serie degli 800 in 1’48″17.

20.51 Partita nel frattempo anche la finale del triplo maschile dove Diaz, Ihemeje, Bocchi e Dallavalle si daranno battaglia.

20.48 Al via la seconda batteria.

20.45 Simone Barontini vince in 1’48″68.

20.42 Al via le batterie degli 800 maschili.

20.39 Elena Bellò precede Gaia Sabbatini in 2’06″52.

20.35 Al via la seconda serie.

20.32 Eloisa Coiro vince in 2’04″65.

20.29 Al via le batterie degli 800 femminili.

20.26 Questi i finalisti dei 100: Ceccarelli, Rigali, Marek, Donola, Cassano, Polanco, Folajin, Kyereme.

20.21 Roberto Rigali vince la seconda batteria dei 100 in 10″38.

20.16 10″31 con un metro di vento contro per Samuele Ceccarelli.

20.15 Al via le batterie dei 100 metri.

20.14 Roberto Orlando è il nuovo campione italiano di lancio del giavellotto, l’atleta dell’Aeronautica Militare vince con 76.53 davanti a Michele Fina (73.63) e Giovanni Bellini (72.27).

20.12 Queste le finaliste dei 100 femminili: Dosso, Bongiorni, Pavese, Siragusa, Melon, Gasparelli, De Masi, Herrera.

20.10 Anna Bongiorni si distende e vince in 11″47.

20.08 Al via la seconda batteria.

20.05 Vince Zaynab Dosso in 11″38.

20.04 Al via la prima batteria dei 100 femminili.

20.01 Questi i finalisti dei 110 ostacoli: Fofana, Giacalone, Simonelli, Tano, Ferrante, Marconi, Di Panfilo, Ghedina.

19.58 Il programma della pista proseguirà con le batterie dei 100 metri femminili.

19.55 Nel triplo Ottavia Cestonaro consolida la leadership con un 13.98 al terzo salto.

19.52 Ad imporsi è Hassane Fofana in 13″72.

19.49 Al via la seconda serie delle batterie dei 110 ostacoli.

19.46 13″98 rallentato per Lorenzo Simonelli che chiude alle spalle di Nicolò Giacalone (13″96).

19.43 Al via la prima batteria dei 110 ostacoli.

19.40 Queste le finaliste dei 100 ostacoli: Carraro, Carmassi, Mosetti, Guarriello, Taini, Cuccù, Bionda, Provenzi.

19.37 Si prosegue con le batterie dei 110 ostacoli.

19.34 Giada Carmassi si impone nella seconda in 13″18.

19.31 Elena Carraro vince la prima serie dei 100 ostacoli in 13″13.

19.28 Questa la situazione del giavellotto maschile dopo due lanci: 1. Orlando 76.53, 2. Bertolini 70.30, 3. Fina 69.78.

19.23 Il programma della pista prosegue con le batterie dei 100 ostacoli.

19.22 13.72 per Ottavia Cestonaro che si è portata in testa al triplo.

19.19 Ad imporsi è Lorenzo Benati in 46″33.

19.15 Al via l’ultima batteria dei 400.

19.10 Davide Re vince in 46″28 la seconda batteria.

19.05 Edoardo Scotti si impone nella prima serie in 46″46.

19.00 Il programma della pista proseguirà con le batterie dei 400 maschili.

18.55 Parte anche il salto triplo femminile dove le favorite sono Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro.

18.52 Al via anche il salto con l’asta maschile.

18.48 Alessandra Bonora si impone nella prima serie in 52″58.

18.43 Si proseguirà con le batterie dei 400 femminili.

18.40 Andrea Cerrato si impone nella seconda serie in 47″58.

18.35 Michele Brini vince la prima serie dei 400 metri del decathlon in 51″40.

18.30 In corso i 400 metri del decathlon.

18.25 Tra cinque minuti partirà la finale del giavellotto maschile.

18.20 Ad imporsi è Michele Bertoldo in 51″77.

18.17 Al via la seconda batteria.

18.14 Mario Lambrughi si impone nella prima batteria dei 400 ostacoli in 50″59.

18.11 In programma ora le batterie dei 400 metri ostacoli.

18.08 Chiude con un nullo Simone Falloni ma con il 71.59 trovato nel corso del quinto tentativo in pedana l’atleta dell’Aeronautica è il nuovo campione italiano di lancio del martello.

18.07 Nullo per Giacomo Proserpio che chiude terzo.

18.06 70.65 per Giorgio Olivieri che sale in seconda piazza.

18.05 Ultimi lanci per Falloni, Proserpio e Olivieri.

18.03 Nel frattempo Ayomide Folorunso si è imposta in 55″93 nella batteria dei 400 ostacoli conquistando la qualificazione alla finale in programma domani.

18.00 Questa la situazione del martello quando siamo arrivati a metà gara: 1. Falloni 71.09, 2. Proserpio 70.07, 3. Olivieri 70.00.

17.55 Questo il programma della giornata quando si sta concludendo il lancio del martello maschile:

17.50 400 ostacoli (femminile), batterie

18.10 400 ostacoli (maschile), batterie

18.25 Decahthlon, 400 metri

18.30 Tiro del giavellotto (maschile)

18.40 400 metri (femminile), batterie

18.45 Salto con l’asta (maschile)

18.55 Salto triplo (femminile)

18.55 400 metri (maschile), batterie

19.20 100 ostacoli (femminile), batterie

19.34 110 ostacoli (maschile), batterie

19.48 100 metri (femminile), batterie

19.58 100 metri (maschile), batterie

20.10 Lancio del disco (femminile)

20.13 800 metri (femminile), batterie

20.15 Salto in alto (femminile)

20.25 800 metri (maschile), batterie

20.40 Salto triplo (maschile)

20.45 100 ostacoli (femminile), finale

20.58 110 ostacoli (maschile), finale

21.10 100 metri (femminile), finale

21.20 100 metri (maschile), finale

21.35 5000 metri (femminile)

22.00 5000 metri (maschile)

17.50 A Molfetta si assegneranno i primi titoli per quanto attiene alla pista e alle pedane dei salti e dei lanci.

17.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani di atletica leggera 2023.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera 2023. Dopo le gare della marcia è ora si scendere in pista e sulle pedane a Molfetta.

Sarà un pomeriggio interessante quello che andrà in scena in Puglia, dove ad essere atteso ad una conferma dopo l’ottima estate fin qui vissuta è Samuele Ceccarelli che proverà a confermarsi nei 100 cercando di sfruttare l’assenza di Marcell Jacobs. In programma anche un interessante gara del salto triplo dove Tobia Bocchi, Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle proveranno a dare del filo da torcere ad Andy Diaz Hernandez, neo-primatista italiano dopo il recente passaggio di nazionalità.

Al femminile Elena Vallortigara andrà in cerca di un riscatto nell’alto dopo una stagione fin qui sottotono anche per via degli infortuni, ci sarà poi Daisy Osakue nel disco mentre nel saltro triplo si rinnoverà la sfida tra Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro. A scendere in pista sarà anche Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani di atletica leggera in programma a Molfetta. Si partirà alle 18.00 con il racconto della seconda giornata, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: Lapresse