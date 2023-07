Le possibili avversarie della squadre italiane in Conference League: Juventus o una ripescata? Le fasce per il sorteggio e le insidie principali

È già tempo di pensare alla Conference League che verrà, alla Conference League 2023/2024. Da mercoledì 12 luglio sono iniziate le prime gare preliminari. Per tutta l’estate si disputeranno moltissime gare proprio per poi scoprire le formazioni che successivamente parteciperanno alla tanto attesa fase a gironi. Questo lungo percorso, giunto alla terza edizione, si concluderà solo il 29 maggio 2024 con la Finale che si giocherà nello stadio Agia Sofia di Atene.

E quale sarà la squadra italiana a partecipare alla prossima Conference League? In base alla classifica di Serie A dello scorso anno, la Juventus dovrebbe prendere parte al torneo. Va ovviamente monitorata la questione UEFA: l’organo calcistico potrebbe decidere di escludere la Vecchia Signora dalle competizioni continentali, sempre per le vicende giudiziarie ancora da risolvere. Ma in ogni caso la Juve dovrà affrontare un turno preliminare: nessuna squadra è direttamente qualificata ai gironi. Le 32 squadre che giocheranno i gruppi infatti, dovranno qualificarsi prima tramite turni preliminari.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il sorteggio per scoprire le compagini che andranno a formare i gruppi, si terrà solamente il 1° settembre. I bianconeri giocheranno direttamente nell’ultimo turno playoff dal 24 al 31 agosto. Bisognerà dunque attendere per capire quali saranno gli avversari della Juventus: in ogni caso Vlahovic e compagni non potranno incrociare Lille o Eintracht Francoforte perché teste di serie. Insomma non resta che attendere.

Foto: LaPresse