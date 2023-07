F1, Fernando Alonso: “Non la qualifica che volevamo, domani contiamo di migliorare in gara”

Fernando Alonso non è certo soddisfatto al termine del le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori del team Aston Martin non è andato oltre una nona posizione che, oggettivamente, non può certo soddisfare l’asturiano.

La pole position, la quinta consecutiva, è andata al solito Max Verstappen, che ha preceduto uno scatenato duo della McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri mai così in forma in questa stagione. Alle loro spalle le due Ferrari e le due Mercedes, quindi Alexander Albon ottavo che ha preceduto proprio Fernando Alonso.

Il commento del due volte campione del mondo al termine della giornata è laconico: “Non è la qualifica che volevamo in quella che è stata una sessione impegnativa specialmente in condizioni di asciutto. Domani ci aspetta ancora una gara lunga e il nostro ritmo domenicale è normalmente un punto di forza di questa vettura per cui sono comunque fiducioso”.

L’asturiano prosegue nel suo racconto: “Abbiamo comunque ottenuto un altro risultato da Q3, ma dobbiamo continuare a capire la nostra macchina su ogni tipo di circuito. Anche il meteo domani potrebbe essere variabile, come lo è stato oggi, quindi dobbiamo rimanere concentrati e vedere cosa possiamo fare in condizioni di gara”.

Foto: LaPresse