Italia-Venezuela oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming

Comincia oggi il cammino dell’Italia nei Mondiali a doppio anno di softball. La squadra azzurra, che da Paese ospitante della fase finale è già qualificata per ciò che accadrà dal 15 al 21 luglio 2024, comincia a testare contro il Venezuela il polso nella fase a gironi.

Le azzurre arrivano da una buonissima Canada Cup conclusa al terzo posto e con successi di rilievo, come quello contro il Canada. La squadra di Federico Pizzolini è sostanzialmente quella già vista a Surrey, e non c’è che immaginare come a Castions di Strada (che, insieme a Buttrio, ospita il girone C e poi sarà teatro della fase finale) il tifo potrà realmente essere alle stelle per la selezione tricolore. Primo lancio celebrativo affidato a Mara Navarria, bronzo olimpico nella spada a squadre a Tokyo e con diverse medaglie mondiali ed europee in bacheca.

Italia-Venezuela si giocherà oggi alle ore 20:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky) e Udinese Tv (nel territorio di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, canale 12 digitale terrestre). In streaming, oltre alla trasmissione di msplus.tv, è possibile sottoscrivere un abbonamento a gametime.sport (9.99 dollari per i singoli gruppi, 29.99 dollari per tutti i tre gruppi insieme, 59.99 dollari per l’accesso completo al mondo WBSC).

CALENDARIO ITALIA-VENEZUELA MONDIALI SOFTBALL 2023-2024 OGGI

Sabato 22 luglio

Ore 20:00 Italia-Venezuela – Diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky) e Udinese Tv (nel territorio di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, canale 12 digitale terrestre)

PROGRAMMA ITALIA-VENEZUELA MONDIALI SOFTBALL 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: MS Channel (canale 814 Sky), Udinese Tv (canale 12 digitale terrestre in Veneto e Friuli-Venezia Giulia)

Diretta streaming: mschannel.tv e gametime.sport (questa in abbonamento con varie formule di prezzo).

