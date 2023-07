Italia-Turchia oggi in tv, Nations League volley femminile: orario, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 13 luglio (ore 21.00 italiane) si gioca Italia-Turchia, quarto di finale della Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Arlington (Texas, USA), dove si disputa la Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse d’Europa sono attese dall’esigente confronto con le anatoliche guidate da coach Daniele Santarelli, che si sono imposte nello scontro diretto disputato nel corso della prima settimana della fase preliminare.

Si preannuncia una partita altamente spettacolare e combattuta. La nostra Nazionale si presenterà negli States senza diverse stelle (Paola Egonu, Caterina Bosetti, Ekaterina Antropova, Elena Pietrini, Alessia Orro) e con la formazione che si è fatta largo nelle ultime settimane, guidata dalle veterane Miriam Sylla e Anna Danesi, con Sylvia Nwakalor opposto e ottime schiacciatrici come Francesca Villani, Loveth Omoruyi e Alice Degradi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, quarto di finale della Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (ad Arlington sono indietro sette ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA VOLLEY OGGI

Giovedì 13 luglio

Ore 21.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

