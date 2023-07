Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali calcio femminile 2023: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, sabato 29 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il secondo impegno nei Mondiali 2023. Sul campo del Regional Stadium a Wellington (Nuova Zelanda), le azzurre affronteranno la Svezia nella partita valida per il Gruppo G. Un girone comprendente anche Argentina e Sudafrica.

Le nostre portacolori sono reduci dal successo importante all’esordio contro l’Argentina. La rete negli ultimi minuti di Cristiana Girelli ha permesso alla formazione allenata da Milena Bertolini di incamerare tre punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale.

Tuttavia, tanto si giocherà nel match odierno contro le svedesi. Un confronto difficile per il blasone e la forza della selezione scandinava, vittoriosa in rimonta all’esordio contro il Sudafrica 2-1. La Nazionale dovrà superarsi per sperare di spuntarla contro una compagine così dotata, ma mai dire mai.

La partita tra Italia e Svezia, valida per il Gruppo G dei Mondiali di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 HD, in streaming su RaiPlay e sul canale a pagamento FIFA+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-SVEZIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Sabato 29 giugno (orari italiani)

09.30 Italia-Svezia – Regional Stadium, Wellington – Diretta tv su Rai 1 HD.

ITALIA-SVEZIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, FIFA+

Diretta Live testuale: tutte le partite dell’Italia su OA Sport

ITALIA-SVEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-2-3-1): Durante, Di Gugliemo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Greggi; Bonansea, Dragoni, Serturini; Girelli. All.: Bertolini

SVEZIA (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubensson; Rytting Kanervd, Asslani, Rolfo; Blackstenius. All.: Gerhardsson.

Foto: LaPresse