Italia-Sudafrica pallanuoto femminile, Mondiali 2023: programma, orario, tv, streaming

Dopo la larga vittoria per 27-1 sull’Argentina all’esordio, il Setterosa di Carlo Silipo, torna in acqua ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: domani, martedì 18 luglio, a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B, l’Italia nella seconda giornata del Girone C, affronterà il Sudafrica alle ore 05.00 italiane.

Le azzurre si trovano in testa al raggruppamento in compagnia della Grecia a quota 3 punti: le elleniche, nel primo turno, infatti, hanno battuto proprio il Sudafrica per 24-2. Il Setterosa si giocherà poi nell’ultima giornata il primato nel girone, che vale l’accesso diretto ai quarti, contro le greche.

La diretta tv di Italia-Sudafrica sarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match del Setterosa.

CALENDARIO ITALIA-SUDAFRICA

Martedì 18 luglio

02.00 Kazakistan-Paesi Bassi (Gruppo B) – Recast TV

03.30 Spagna-Israele (Gruppo B) – Recast TV

05.00 Sudafrica-Italia (Gruppo C) – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

06.30 Argentina-Grecia (Gruppo C) – Recast TV

09.00 Canada-Nuova Zelanda (Gruppo D) – Recast TV

10.30 Australia-Stati Uniti (Gruppo A) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

12.00 Giappone-Ungheria (Gruppo D) – Recast TV

13.30 Cina-Francia (Gruppo A) – Recast TV

PROGRAMMA ITALIA-SUDAFRICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti