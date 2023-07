Italia-Spagna, semifinale Europei Under 19: quando si gioca, data, orario, tv e streaming

La prossima partita di Alberto Bollini e la sua Italia, si giocherà giovedì 13 luglio a partire dalle ore 21.00 e sarà contro la Spagna. Da pochissimi istanti infatti, abbiamo conosciuto le altre due semifinaliste degli Europei Under 19. E proprio le giovani Furie Rosse, arrivate prime nel Gruppo B, se la vedranno con i giovani azzurri pari età. Un match interessantissimo che si giocherà quindi tra appena tre giorni.

Sarà una sfida di fondamentale importanza per Hasa e compagni. Dopo la fase a gironi e l’accesso alla semifinale, l’Italia proverà a strappare il biglietto per la Finale del torneo continentale, in programma per domenica 16 luglio a partire dalle ore 21.00. Ma davanti, prima, ci sarà un’ostica Spagna. L’undici di José Lana, in virtù del pareggio ottenuto questa sera contro la Norvegia, si è posizionata in cima al proprio gruppo e adesso giovedì, al Ta’ Qali, dovrà scontrarsi con la nostra Nazionale. Si prospetta una gara avvincente. L’altra sfida invece, quella del 13 luglio ma alle 18.00, sarà tra Portogallo e Norvegia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna Under 19, match valido per la semifinale degli Europei Under 19. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale Rai (da definire) e in diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Non mancherà, inoltre, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA (13 LUGLIO)

Giovedì 13 luglio

Ore 21.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Canale Rai (ancora da definire). Diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Diretta live testuale su OA Sport

