Portogallo-Italia, Finale Europei Under 19: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera

Mancano sempre meno ore: poi sarà Finale degli Europei Under 19. L’Italia del ct Alberto Bollini a Ta’Qali, Malta, disputerà l’ultimo atto dell’avvincente torneo continentale. Dall’altra parte del campo però, ci sarà il Portogallo di Joaquim Milheiro, unica formazione in grado di sconfiggere i giovani azzurrini in questa manifestazione e, per giunta, con un risultato severo. Una manita che però non ha buttato giù Esposito e compagni, che si sono rialzati subito con la Polonia (gara delicatissima) e hanno poi vinto con la Spagna nel corso della semifinale.

Oggi domenica 16 luglio, a partire dalle ore 21.00, Bollini e i suoi proveranno a riscrivere la storia (LEGGI QUI). Il trofeo, nella Penisola, manca dal 26 luglio 2003: sono passati vent’anni. Ma in data odierna e al National Stadium, Mastrantonio e compagni avranno l’opportunità di sollevare sotto il cielo maltese il tanto agognato trofeo. Non sarà facile: i portoghesi, in quattro partite disputate, non hanno mai perso, raccogliendo quattro vittorie su quattro. Manca un ultimo sforzo.

ITALIA-PORTOGALLO FINALE EUROPEI UNDER 19

LE CONDIZIONI DELLE SQUADRE

“Non è una rivincita, è una finale europea. Dobbiamo dare grandi meriti a questo gruppo e allo straordinario lavoro fatto dallo staff per arrivare fin qua, alla fine di un percorso molto tortuoso. Arrivano alla finale due squadre dello stesso girone e questo fa capire la qualità del Portogallo, ma anche la nostra. La sconfitta nella fase a gironi non ha dato la fotografia esatta del nostro gruppo. La squadra è stata brava a riazzerare tutto dopo quel ko, anche attraverso l’unione fuori dal campo: un team building che ci ha permesso di arrivare fin qui. Il Portogallo arriva a questa finale senza aver perso una partita tra Elite Round (i portoghesi avevano saltato il Main Round per ranking, ndr) e fase finale, ma noi ce la giocheremo con le nostre armi”.

Parole importanti quelle pronunciate da mister Bollini e riportate sul sito ufficiale della FIGC. Per quanto riguarda la possibile formazione azzurra, non ci dovrebbero essere assenze, anzi il ct recupererà anche Ndour, pronto a rientrare dalla squalifica. Verrà schierato con ogni probabilità il classico 4-3-3. Mastrantonio giocherà tra i pali. Missori, L. Dellavalle, A. Dellavalle e Regonesi andranno a comporre il quartetto difensivo. A centrocampo ci saranno Pisilli, Faticanti e Hasa (occhio a Ndour). Il tridente sarà composto da Kayode, Esposito e Vignato.

Anche per il Portogallo non ci dovrebbero essere problemi di formazione. Ribeiro in porta con Marques, Brás, Ribeiro ed Esteves in difesa. Nella zona centrale del campo spazio a Sá e Da Rocha leggermente più arretrati rispetto a tre giocatori: Diogo Prioste, Borges, Rodrigo e Ribeiro. In avanti troveremo Hugo Felix. Ancora qualche ora e poi ci sarà il fischio d’inizio.

Foto: LaPresse