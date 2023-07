Rai 1, Rai 2 o RaiSportHD: dove vedere in tv Italia-Portogallo, Finale Europei Under 19

L’Italia Under 19 è in finale agli Europei di categoria a Malta. Riesce nell’intento dopo una semifinale mozzafiato contro la Spagna, battuta per 3-2 grazie al gol di Luca Lipani a cinque minuti dal termine della partita. Gli azzurrini di Alberto Bollini sono all’ultimo atto per la terza volta negli ultimi sette anni; dopo gli argenti del 2016 e del 2018, ora si ci gioca il titolo con il Portogallo.

Un ricordo ancora vivido, quello del 5-1 patito contro i lusitani lo scorso 6 luglio. Proprio Lipani aveva portato avanti i suoi dopo 6′, ma il Portogallo ha poi rimesso le cose a posto con il pareggio di Ribeiro. Il centrocampista del Genoa si è fatto però espellere ingenuamente, concedendo agli avversari di dominare la partita e sotterrare gli azzurrini con altre quattro reti. Ma domani sarà un’altra partita, e conterà il titolo europeo.

Il match tra Italia e Portogallo si disputerà domani 16 luglio alle ore 21.00 al Ta’Qali Stadium di Ta’Qali. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, ed in streaming su RaiPlay e Uefa.tv. OA Sport vi garantirà invece la diretta testuale della partita.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO, FINALE EUROPEI UNDER 19

Domenica 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Portogallo – Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play e Uefa Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

