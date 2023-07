Italia-Polonia, prossima partita Europei Under 19: quando si gioca, programma, orario, tv e streaming

Gli Europei Under 19 non si fermano più. La manifestazione continentale iniziata appena 3 giorni fa, sta regalando già tantissime emozioni. Tra le 8 squadre che stanno prendendo parte al torneo è presente anche la nostra Nazionale: l’Italia. I ragazzi guidati da Alberto Bollini sin qui, hanno disputato un solo match ma è stato estremamente convincente. Lo 0-4 rifilato ai padroni di casa di Malta ha dato fiducia e, soprattutto, ha regalato subito un importantissimo +3 in classifica.

Quest’oggi invece, a partire dalle 18.00, ci sarà Portogallo-Italia, secondo turno di questo Europeo e già gara fondamentale: mettere in cascina un risultato utile sarebbe importantissimo (LEGGI QUI). E in attesa del match con i portoghesi che si giocherà tra appena due ore, si potrebbe dare un’occhiata alla terza partita, l’ultima della fase a gironi. Tra appena 3 giorni e sempre alle 18.00, Ndour e compagni dovranno vedersela con la Polonia. Domenica 9 luglio Bollini e i suoi avranno di fronte la Selezione polacca che darà sicuramente filo da torcere.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 19. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale disponibile sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA

Domenica 9 luglio

Ore 18.00 Italia-Polonia – Diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). Diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Italia-Polonia:

Diretta tv: Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre).

Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). Diretta streaming: Rai Play, UEFA.tv.

Rai Play, UEFA.tv. Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse