Italia-Portogallo oggi in tv, Europei Under 19: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La nazionale italiana torna a far battere il cuore degli appassionati di calcio. Torna in campo la selezione Under 19 di Alberto Bollini negli Europei di categoria; dopo il netto successo contro Malta, gli azzurrini torneranno in campo oggi pomeriggio al Ta’Qali National Stadium contro il Portogallo.

Tre giorni fa Cher Ndour e compagni hanno dominato contro la selezione di casa, in una partita che vedeva la selezione italiana pienamente favorita. Ora i lusitani, che nelle loro fila possono vantare un paio di ottimi talenti come Hugo Felix, il fratellino del più noto Joao. Un duello che varrà il primo posto nel gruppo A, dove ci sono anche Polonia e Malta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Portogallo-Italia, match valido per la seconda giornata degli Europei Under 19. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Rai Play, UEFA.tv. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale disponibile sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO PORTOGALLO-ITALIA EUROPEI UNDER 19

Giovedì 6 luglio

Ore 18.00 Portogallo-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). Diretta streaming su Rai Play, UEFA.tv

PROGRAMMA PORTOGALLO-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

ITALIA-PORTOGALLO UNDER 19, PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA U19 (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Ndour; D’Andrea, Esposito, Koleosho

PORTOGALLO (4-3-3): Ribeiro; Esteves, Ribeiro, Bras, Marques; Prioste, da Rocha, Gustavo Sa; Felix, Ribeiro, Borges.

Foto: LaPresse