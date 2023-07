Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming

Continua oggi, con due partite, il cammino dell’Italia nei Mondiali a doppio anno di softball. La squadra azzurra sfida, per il primo dei due confronti odierni, la Nuova Zelanda, che funge un po’ da nobile decaduta di questo sport in virtù del suo passato.

L’inizio azzurro è stato buono, con il 4-2 nei confronti del Venezuela che è servito per rodare un po’ la situazione in quel di Castions di Strada. Le neozelandesi, invece, sono state sconfitte nettamente dalle superfavorite del Giappone: un 16-2 che parla da solo. Si tratta, come detto, della prima partita odierna, perché più tardi nella giornata ci sarà la sfida con il Canada. Prima, però, occorre portare a casa l’incontro mattiniero.

Italia-Nuova Zelanda si giocherà oggi alle ore 11:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky). In streaming, oltre alla trasmissione di msplus.tv, è possibile sottoscrivere un abbonamento a gametime.sport (9.99 dollari per i singoli gruppi, 29.99 dollari per tutti i tre gruppi insieme, 59.99 dollari per l’accesso completo al mondo WBSC).

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA MONDIALI SOFTBALL 2023-2024 OGGI

Domenica 23 luglio

Ore 11:00 Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky)

Foto: WBSC