Softball, Mondiali 2023: debutto vincente dell’Italia, 4-2 sul Venezuela all’esordio

L’Italia vince la prima partita della fase ai gironi dei Mondiali biennali di softball, che si dipanano tra 2023 e 2024. Le azzurre guidate da Federico Pizzolini superano per 4-2 il Venezuela; domani doppio impegno con Nuova Zelanda e Canada con annesso spostamento dall’odierna Castions di Strada a Buttrio in quel che è il girone C.

Si comincia con Alice Nicolini e Cassady Knudsen a sfidarsi al lancio. Qualche difficoltà all’inizio per le azzurre, ma con un doppio gioco la situazione di basi piene venutasi a creare diventa semplicemente un ricordo. Di slancio arrivano prima il singolo a conto pieno di Piancastelli e poi McKenzie Barbara che piazza il doppio profondo a sinistra capace di portare la sua compagna a segno: è il primo punto iridato dell’Italia.

Dopo lo spavento dell’inning d’apertura, per Nicolini le cose si fanno più semplici andando avanti, anche se in attacco le azzurre soltanto nella seconda ripresa si trovano in situazione interessante, almeno fino alla seconda metà del match.

La quinta ripresa diventa quella decisiva: il singolo di Gasparotto arriva da bunt sulla pitcher, poi anche Vigna colpisce valido e va in base. La volata di sacrificio di Piancastelli consente a Gasparotto di andare in terza; il Venezuela concede la base intenzionale a Barbara, ed il successivo singolo a destra di Filler porta a casa due punti e il 3-0. Altra valida al centro di Elisa Cecchetti subito dopo, ed è quella che porta Barbara a siglare il 4-0 mentre il Venezuela cambia pitcher passando da Knudsen a Floyd.

Nel sesto inning si scuote anche il Venezuela. Arcay viene colpita da Nicolini, poi va in seconda su lancio illegale e quindi viene aiutata da Alicart, che l’Italia la conosce bene avendoci giocato, a mandare a segno il primo punto delle sudamericane. Il secondo arriva con un singolo al centro di Floyd che manda a casa Alicart. Non succede più nient’altro e la squadra di casa si concede il primo sorriso.

Foto: WBSC