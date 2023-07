Softball, Mondiali 2023: chi vola alla seconda fase? Il percorso dell’Italia. Strada complessa per le azzurre

È arrivato il giorno della verità. Oggi, mercoledì 26 luglio, capiremo quali delle due squadre del Gruppo C voleranno alla fase finale dei Campionati Mondiali 2023 di softball, in programma l’anno prossimo, nel 2024. Sul diamante di Castions di Strada (Udine) saranno quattro i team interessati, piazzatisi nelle prime quattro posizioni di una classifica stravolta dall’inaspettata sconfitta delle azzurre contro le Filippine e dalla vittoria del Canada contro il Giappone.

Curiosamente o per fatalità, due delle tre partite fondamentali in ottica passaggio del turno saranno due “repliche” dei due incontri spartiacque. Alle ore 14:00 infatti l’Italia affronterà nuovamente le Filippine, mentre alle 17:00 ci sarà la prima Finale tra le asiatiche e le nordamericane. La vincitrice del match staccherà il pass per il 2024, la seconda invece sfiderà alle 20:00 la vincente tra Italia e Filippine per staccare l’ultimo biglietto disponibile.

L’Italia non può e non deve avere paura di nessuno, anche se la strada è tortuosa. Con il Canada infatti le ragazze di Fabrizio Pizzolini hanno già compiuto l’impresa, dimostrando di avere le armi per potersela giocare. Con il Giappone invece le azzurre, pur perdendo, hanno ben tenuto da un punto di vista difensivo, non permettendo alle asiatiche di dilagare. Ma è inutile fare calcoli adesso, si dovrà ragionare step by step.

La giornata sarà però aperta dall’incontro tra Venezuela e Neozelandese, in lizza solo per determinare il piazzamento finale tra quinto e sesto posto. Di seguito il riepilogo dei match odierni.

MONDIALI SOFTBALL, GRUPPO C: IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA

ORE 11:00 VENEZUELA-NUOVA ZELANDA (MATCH #16)

ORE 14:00 FILIPPINE-ITALIA (MATCH #17)

ORE 17:00 GIAPPONE-CANADA (MATCH #18)

0RE 20:00 VINCITRICE MATCH #17-SCONFITTA MATCH #18

Foto: WSBC/FIBS