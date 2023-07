Italia-Filippine oggi, Mondiali softball 2023: orario, programma, tv, streaming

Il cammino dell’Italia nei Mondiali a doppio anno di softball continua a dipanarsi a Buttrio. La squadra di Federico Pizzolini, dopo il 3/3 nelle prime sfide, si dedica al confronto con le Filippine, l’altra selezione asiatica del raggruppamento.

Non buono, ma ottimo l’inizio delle azzurre in questi due giorni. 4-2 al Venezuela all’esordio, 9-0 alla Nuova Zelanda nella mattina domenicale e, poi, un roboante 6-1 contro il Canada che ha confermato quanto di buono visto in Canada Cup. Filippine, invece, che arriveranno dal match della mattina con le venezuelane, probabile chance per avere una vittoria in tasca al termine del girone.

Italia-Filippine si giocherà oggi alle ore 20:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky). In streaming, oltre alla trasmissione di mschannel.tv, è possibile sottoscrivere un abbonamento a gametime.sport (9.99 dollari per i singoli gruppi, 29.99 dollari per tutti i tre gruppi insieme, 59.99 dollari per l’accesso completo al mondo WBSC).

CALENDARIO ITALIA-FILIPPINE MONDIALI SOFTBALL 2023-2024 OGGI

Lunedì 24 luglio

Ore 20:00 Italia-Filippine – Diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky)

PROGRAMMA ITALIA-FILIPPINE MONDIALI SOFTBALL 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: MS Channel (canale 814 Sky)

Diretta streaming: mschannel.tv e gametime.sport (questa in abbonamento con varie formule di prezzo).

Foto: WBSC