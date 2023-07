Italia-Croazia oggi, Nations League volley femminile: orario, programma, dove vederla in tv e streaming

Oggi. sabato 1° luglio alle ore 08.00, si gioca Italia-Croazia, match valido per la fase a gironi della Volleyball Nations League femminile 2023. Le azzurre vengono dalla vittoria strappata col Canada al tie-break ed affronteranno le balcaniche in caccia di tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa alla fase finale.

Sinora la Croazia ha raccolto ben poco nelle prime settimane di VNL, vincendo appena due match contro Thailandia e Corea del Sud, fanalino di coda della graduatoria. Dunque per Anna Danesi, Sylvia Nwkalor e compagne l’impegno è tutto sommato alla portata ed i tre punti saranno fondamentali per non perdere terreno dalle rivali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Croazia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena. La diretta streaming sar invece affidata a Sky Go, NOW, Volleyball World Tv. Noi di OA Sort vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA VOLLEY OGGI

Sabato 1° luglio

Ore 08.00 Italia vs Croazia

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB