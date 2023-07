Inghilterra-Spagna, Finale Europei Under 21: quando si gioca, calendario, programmi, orario, tv e streaming

Sarà quindi tra Inghilterra e Spagna l’ultimo atto dei Campionati Europei Under 21 edizione 2023. La super-sfida, che si giocherà alla Batumi Arena dell’omonima città della Georgia, andrà ad assegnare la 24a edizione della manifestazione continentale.

Si sfideranno due squadre che hanno messo in scena un percorso di altissimo e livello e una qualità di gioco notevole. La nazionale dei Tre Leoni ha superato in maniera netta Israele con il punteggio di 3-0, mentre la Spagna ha schiantato l’Ucraina con un netto 5-1.

Chi succederà alla Germania che ha fatto sua l’edizione 2021 superando in finale il Portogallo? La Spagna vuole il suo sesto titolo per staccare l’Italia in vesta a questa graduatoria. L’Inghilterra cerca il suo terzo titolo a livello Under 21

La Finale degli Europei Under 21 sarà trasmessa in diretta esclusiva da RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

CALENDARIO FINALE EUROPEI U21 2023

Sabato 8 luglio

Ore 18.00 Inghilterra-Spagna – diretta su RaiSportHD

PROGRAMMA FINALE EUROPEI U21: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse