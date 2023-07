Hopman Cup 2023: Croazia batte Svizzera nella finale a Nizza

Si è conclusa oggi a Nizza l’edizione 2023 della Hopman Cup, di ritorno in terra francese dopo aver passato il resto della sua vita, fino al 2019, in Australia, a Perth. A prendersi il torneo è la Croazia, vittoriosa nella finale sulla Svizzera anche in virtù di un’ampia differenza di valori sulla terra rossa nizzarda.

Nel primo singolare, in particolare, abbastanza facile il compito di Donna Vekic contro Celine Naef. Vero è che l’elvetica lotta, va anche per prima avanti di un break del primo set, ma dopo aver restituito il turno di battuta non riesce più a trovare gli stessi picchi iniziali e deve cedere per 6-4 6-3.

Un po’ particolare invece l’andamento del match tra Borna Coric e Leandro Riedi. Il primo parziale finisce in un netto 6-1, ma nel secondo il ventunenne di Frauenfeld riesce a trovare non uno, ma due break contro l’illustre avversario. Coric, però, non è dell’opinione di lasciarlo andare e porta a casa sei degli ultimi sette game.

Si tratta del secondo successo della Croazia (alla quarta presenza da Paese indipendente), dopo quello del 1996 in cui il format era a otto con due gironi da quattro e poi la finale. Curiosamente, anche l’ultimo atto fu lo stesso: erano protagonisti da una parte Goran Ivanisevic e Iva Majoli, dall’altra Marc Rosset e Martina Hingis.

Foto: LiveMedia/Emilie Lohmann/DPPI – LivePhotoSport.it