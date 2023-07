Hockey pista, De Girone: “Inizio tosto, tutte in lizza per la vittoria”

Manca sempre meno. Nella giornata odierna infatti la Nazionale italiana di hockey su pista è partita alla volta di Sant Sadurnì d’Anoia (Spagna) per prendere parte alla cinquantacinquesima edizione dei Campionati Europei 2023.

L’esordio degli azzurri è pianificato alle ore 18:30 di lunedì 17 luglio, giorno in cui affronteranno il Portogallo per poi sfidare la Francia ventiquattro ore dopo. Due impegni molto importanti per i nostri ragazzi, dove sarà fondamentale rimanere in palla per cominciare nel migliore dei modi la rassegna continentale.

Proprio su questo aspetto si è concentrato il Vice allenatore Mirco De Girone alla vigilia della partenza, rimarcando l’importanza della Goldencat, evento che ha dato particolare forza e fiducia alla squadra: “La Goldencat ci ha dato fiducia per come abbiamo interpretato ogni gara, con personalità e preparazione – ha detto De Girone ai microfoni della FISR – Avevamo un gap di amalgama da coprire ma invece i ragazzi hanno risposto bene“.

De Girone ha quindi concluso: “L’inizio dell’Europeo sarà davvero duro perché tutte sono candidate al titolo però speriamo di partire col piede giusto. Spagna e Portogallo le massime favorite“.

Foto: FISR