Italia-Spagna oggi, semifinale Europei hockey pista 2023: orario, programma, tv, streaming

Dopo averci perso malamente 4-7 nella fase a gironi, un paio di giorni fa, gli azzurri di Alessandro Bertolucci tornando “sul luogo del delitto” agli Europei 2023 di hockey su pista affrontando – questa volta in semifinale – le favoritissime Furie Rosse della Spagna.

Passare sopra i propri errori, farne tesoro e sfoderare la partita perfetta: questo dovrà essere il compito di Cocco e compagni che più di tutte le altre cose avranno bisogno di tenere la testa sempre connessa alla partita, evitando blackout che possano costare diverse reti incassate.

Voglia di provare a mettere sotto pressione gli iberici, in una sfida tutta da vivere e per la quale, “fare il colpaccio” potrebbe poi dare la spinta verso un traguardo altissimo. La parola al campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, match valido per la semifinale degli Europei 2023 di hockey su pista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su www.fisrtv.it e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, EUROPEI HOCKEY PISTA 2023

Semifinali

Venerdì 21 Luglio 2023 – ore 21:oo – Italia-Spagna

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non disponibile

Diretta streaming: www.fisrtv.it

Diretta testuale: OA Sport

Foto: WS Europe / Utilizzo FISR