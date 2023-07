Golf, Scottish Open 2023: Rory McIlroy balza in testa a metà torneo, Migliozzi unico azzurro a superare il taglio

Seconda giornata in archivio sul percorso del Renaissance Club di North Berwick, dove si sta tenendo lo Genesis Scottish Open. Dopo 36 buche, uno dei tornei più prestigiosi della stagione è guidato da uno dei nomi più altisonanti sull’intero panorama internazionale: Rory McIlroy.

Il nordirlandese, già terzo ieri al termine del primo giro, ha centrato un altro ottimo round condito da cinque birdie ed un solo bogey (ancora alla 17, in una dinamica molto simile a quella del primo giro), portando il suo score a -10. McIlroy si è dunque messo in “pole position” per centrare il successo in un torneo che mai è riuscito a mettere nel proprio palmares.

Gli inseguitori sono però tanti e molto vicini: ad un solo colpo di distanza e dunque a -9 troviamo un terzetto composto da Tom Kim, Tyrrell Hatton e Byeong Hun An. Tre nomi dunque sicuramente da tenere particolarmente d’occhio per le prossime due giornate. A -8 un’altra coppia interessante, tutta a stelle e strisce, formata da Brian Harman e Sam Burns.

Guido Migliozzi sarà l’unico italiano a disputare gli ultimi due round del torneo. Grazie ad un round in pari con il PAR, l’azzurro è rimasto sul punteggio – 2, valido per una 59a piazza che gli ha permesso di superare il taglio. Niente da fare invece per Francesco ed Edoardo Molinari, con quest’ultimo in particolare che ha vissuto oggi una giornata piuttosto difficile sui green.

Foto: LaPresse