Golf, Robert MacIntyre al comando del Made in Himmerland dopo la prima tornata. Staccati gli italiani

I golfisti del DP World Tour continuano la calda estate di tornei volando in Danimarca per il Made in Himmerland 2023 (montepremi 3,25 milioni di dollari). L’evento nato nel 2014 sotto il nome di Made in Denmark vede al comando Robert MacIntyre. Lo scozzese guida la classifica con lo score di -6 (64 colpi), grazie ad un giro condito da 8 birdie e 2 bogey.

Il britannico vanta due lunghezza di margine sull’inglese Ross Fisher, e tre sul terzetto composto dall’olandese Daan Huizing, dal tedesco Nick Bachem, e dall’americano Johannes Veerman. -2 e sesta posizione per l’inglese Andy Sullivan, e per i danesi Rasmus Hojgaard e Lucas Bjerregaard. Classifica corta al termine della prima tornata, tuttavia sono appena 15 i golfisti capaci di superare il giovedì con punteggio al di sotto del par.

Sul percorso par 70 dell’Himmerland Golf & Spa Resort chiudono la top ten con il punteggio di -1 il nipponico Ryo Hisatsune, i francesi David Ravetto e Matthieu Pavon, lo spagnolo Nacho Elvira, ed infine l’inglese David Brown. Giornata storta per i golfisti italiani impegnati in Scandinavia. Il migliore è Guido Migliozzi, soltanto 52° con lo score di +2.

+3 e 79esima piazza per Edoardo Molinari, mentre Renato Paratore è fuori dalla top 100 a causa del +4 odierno. Tuttavia ci sono chance di passaggio del taglio per i tre rappresentanti del Bel Paese. Disastroso invece Francesco Laporta, che chiude la classifica dopo il nefasto +11 giornaliero.

Foto: Shutterstock