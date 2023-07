Golf: Nacho Elvira guida al Made in HimmerLand 2023, risale Guido Migliozzi

Si è chiuso il secondo giro al Made in HimmerLand 2023, che si sta disputando in Danimarca. A guidare la classifica, dopo una gran rimonta contrassegnata da un -8 in grado di portarlo a -9 complessivamente, è lo spagnolo Nacho Elvira, che stando così le cose si guadagnerebbe un posto all’Open Championship di Liverpool (ci vanno i primi tre, salvo già qualificati che farebbero scalare la graduatoria).

Alle sue spalle c’è Robert MacIntyre: per lo scozzese giro in 68 che gli consente di tenersi nelle zone di leadership e di restare a -8, davanti all’inglese Ross Fisher, che al -3 di ieri aggiunge il -4 di oggi per il -7 totale.

C’è tanta Scozia anche in quarta posizione, con Richie Ramsay e Marc Warren entrambi a -6 che vanno a precedere di un colpo i tedeschi Marcel Siem e Freddy Schott e l’olandese Daan Huizing. Nono a -4 da solo l’inglese Daniel Brown, che alle sue spalle a -3 ha il connazionale Jordan Smith, il giapponese Ryo Hisatsune e il polacco Mateusz Gradecki.

Si riprende Guido Migliozzi, che dopo il 72 in chiaroscuro di ieri trova un -4 (67) che gli consente di risalire al 26° posto e di essere l’unico italiano a superare il taglio. Rimangono fuori, infatti, sia Renato Paratore (72° a +1 nonostante il -2 di oggi) che Edoardo Molinari (93° a +4). Dopo il bruttissimo 81 di ieri, Francesco Laporta per certa misura si riprende, ma finisce il torneo da 151° a +14.

