Golf, Francesco Laporta a segno nel German Challenge. Bene Pavan e Mazzoli

Continua il momento d’oro dei golfisti italiani nel Challenge Tour. Dopo i due successi di Matteo Manassero e le vittorie di Andrea Pavan e Lorenzo Scalise, è giunta l’ora della gloria anche per Francesco Laporta. Il pugliese si è da poco aggiudicato il Big Green Egg German Challenge (montepremi 250mila euro) chiudendo il torneo con lo score complessivo di -7 (281 colpi).

L’azzurro precede di una sola lunghezza il ceco Jiri Zuska, il tedesco Dominic Foos, e gli inglesi Gary Boyd ed Ashley Chesters. Quarto round che si è risolto nelle ultime buche con Laporta bravo a non farsi sovrastare dalla pressione congedandosi dalla kermesse teutonica con una tornata alla pari con il par.

Sul percorso par 72 del Wittelsbacher Golf Club di Neuburg an der Donau (Germania) sesta piazza con -5 per il finlandese Roope Kakko, seguito a -4 dallo scozzese Daniel Young. Chiudono la top ten all’ottavo posto con il punteggio di -3 il sudafricano Brandon Stone, il finlandese Lauri Ruuska ed il francese Frederic Lacroix. Buona 11ma posizione a -2 per Andrea Pavan e Stefano Mazzoli, bravi a risalire grazie ai rispettivi -2 e -3. 20° Renato Paratore, 46° Gregorio De Leo, 61° Jacopo Vecchi Fossa.

Per Laporta, trentaduenne di Castellana Grotte, il successo colto in Germania è il quarto della carriera da professionista, il terzo nel Challenge Tour dopo Hainan Open 2019 e le Finals sempre del 2019. Da giovedì spazio all’Irish Challenge, con i golfisti italiani che per la prima volta nella storia si presenteranno sul green dopo aver griffato 5 trofei.

Foto: LivePhotoSport