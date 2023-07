Golf, DP World Tour: Rasmus Højgaard batte Elvira alla sesta di spareggio e fa suo il Made in HimmerLand 2023

Al termine di una vera e propria maratona Rasmus Højgaard fa suo il Made in HimmerLand 2023, torneo del DP World Tour che si è disputato sul percorso del HimmerLand di Førso, in Danimarca. Il torneo di casa vale ad Højgaard la quarta affermazione sul circuito, la prima dall’agosto del 2021.

Per raggiungere il successo, il danese ha dovuto avere la meglio di uno stoico Nacho Elvira alla sesta (!) buca di spareggio. Prima di questo Højgaard ha chiuso un quarto giro semplicemente straordinario in 64 colpi recuperando ben sei colpi allo spagnolo e forzando il playoff con un birdie all’ultima buca (coinciso con un bogey di Elvira).

Poi la lunghissima battaglia al PAR 4 della buca 18, scenario dello spareggio per la vittoria. Nonostante un tee shot ballerino per entrambi, le prime cinque sfide si sono chiuse in esatto pareggio, con entrambi usciti sempre con un PAR. Poi l’errore decisivo di Elvira alla sesta buca di spareggio: tee shot in rough, secondo colpo lunghissimo oltre il green, doppio bogey e resa inevitabile.

Terzo posto per Richie Ramsay che avrà parecchio da recriminare: arrivava in testa all’ultima buca ma un secondo colpo sciagurato l’ha visto finire in acqua e causare un doppio bogey. In un colpo solo si è dunque giocato le chance di vittoria e perfino di spareggio. Altra giornata complicata per Guido Migliozzi che chiude in 58a piazza a -2.

Foto LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivephotoSport.it