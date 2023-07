Giro Donne 2023, tappa di oggi Sassari-Olbia: orari, percorso, tv, streaming, favorite. Ultima frazione per incoronare Van Vleuten

Si corre oggi, domenica 9 luglio, la nona ed ultima tappa del Giro d’Italia Donne 2023. Tappa dal profilo interessante, che si apre a diverse interpretazioni e che può regalare un finale spettacolare. Annemiek van Vleuten è dunque a soli 127km dal suo quarto sigillo nella generale.

PERCORSO

Si parte da Sassari per arrivare ad Olbia dopo 127 km. La seconda tappa più lunga di questa edizione presenta un percorso insidioso: si parte immediatamente con il GPM di 3a categoria di Osilo, 4,8 km al 5,2% che potranno fare da trampolino di lancio per azioni da lontano. Lungo altopiano e discesa a gradini per arrivare alla seconda salita, 7,7 km al 4,6% verso Tempio Pausania. Da lì al traguardo ci saranno da superare un paio di strappi ed un lunga discesa, prima degli ultimi 10 km pianeggianti.

ALTIMETRIA

FAVORITE

La salita di Tempio Pausania è posta a 50 km dal traguardo, forse troppo lontana per evitare una volata di gruppo, magari leggermente ridotto. Marianne Vos darà tutto per cercare un successo per ora solo sfiorato. Proverà a rifarsi anche Chiara Consonni, ma occhio anche a Chloe Dygert, Rachele Barbieri, Megan Jastrab e Silvia Zanardi.

PROGRAMMA NONA TAPPA GIRO DONNE 2023

Domenica 9 luglio

Partenza: 11.30

Arrivo: 14.30-15.00 circa

NONA TAPPA GIRO DONNE 2023 COME SEGUIRLA IN TV

Diretta TV: dalle 13.00 Rai Sport + HD (canale 58 digitale terrestre), Rai 2 dalle 14.00

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, dalle 13.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 14.00