Giro Donne 2023, tappa di oggi Bagno a Ripoli-Marradi: orari, percorso, tv, streaming, favorite. Subito la prima sfida in salita

Si corre oggi, sabato 1° luglio, la seconda tappa del Giro Donne 2023. Dopo la cancellazione della frazione di ieri, la cronometro che avrebbe dovuto dare il via alle danze, il Giro riparte da Bagno a Ripoli senza una Maglia Rosa. La prima tappa in linea sarà dunque di fatto la prima giornata della corsa, e c’è subito un percorso molto interessante.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA DONNE

PERCORSO

Si parte da Bagno a Ripoli per arrivare a Marradi dopo 102 km. Disegno senza particolari difficoltà nei primi 70 km, dopo di che verrà affrontata la salita del Passo della Colla. Un’ascesa lunga 16.1 km, con pendenze in costanze crescita, con media del 4.5%. Dopo la possibile selezione in salita, ci saranno 18 km interamente in discesa fino al traguardo.

FAVORITE

La salita è lunga e, nonostante le pendenze non impossibili, potrebbe ospitare già una battaglia interessante tra le donne di classifica. Nei tratti più duri proveranno a fare la differenza le scalatrici migliori, come Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli o il duo della Trek Longo Borghini-Realini. Dato il finale in discesa che potrebbe dar spazio per rientrare, saranno da tenere d’occhio anche Silvia Persico, Chloe Dygert, Cecilie Ludwig e Juliette Labous.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO DONNE 2023

Sabato 1 luglio

Bagno a Ripoli-Marradi (102 km)

Orario partenza: 12.00

Orario arrivo: 14.45-15.15

SECONDA TAPPA GIRO DONNE 2023 COME SEGUIRLA IN TV

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.30,

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.30, Eurosport.it, Discovery Plus, dalle 13.15

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 12.30

Foto: Jacob Kennison (Trek Factory Racing)