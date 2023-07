Giro Donne 2023, Elisa Longo Borghini lascia la corsa. Ritiro precauzionale per la campionessa italiana

Elisa Longo Borghini abbandona ufficialmente il Giro Donne 2023. La notizia è arrivata pochi minuti fa tramite un comunicato della Lidl-Trek, che ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche della campionessa italiana dopo gli ultimi accertamenti medici effettuati stamattina, a poche ore dal via della sesta tappa con partenza e arrivo a Canelli.

“Ha trascorso una buona notte e i controlli eseguiti questa mattina non mostrano segni di commozione cerebrale. Tuttavia, sente ancora molto dolore e per questo motivo, con rammarico, il team ritiene che la decisione giusta sia quella di non cominciare la tappa odierna del Giro Donne“, si legge nella nota pubblicata dalla squadra statunitense.

Ricordiamo che la 31enne azzurra, grande protagonista delle prime giornate al Giro e pienamente in corsa per il podio nella generale, è caduta violentemente ieri lungo la discesa di Sant’Ignazio quando mancavano circa 7 km al traguardo. La due volte medagliata olimpica ha sbagliato una curva ed è andata a sbattere contro un terrapieno, volando dalla parte opposta.

L’impatto è stato particolarmente duro e la piemontese è rimasta a terra per alcuni minuti. Longo Borghini ha però stretto i denti ed è giunta comunque all’arrivo, scortata da Shirin van Anrooij, con oltre 7’30” di ritardo. In serata la ciclista italiana ha effettuato dei controlli in ospedale e fortunatamente sono state escluse fratture e la commozione cerebrale.

Foto: Lapresse