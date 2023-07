Giro Donne 2023, tappa di oggi Canelli-Canelli: orari, percorso, tv, streaming, favorite. Finale esplosivo, sfida tra stelle

Si corre oggi, mercoledì 5 luglio, la sesta tappa del Giro Donne 2023. La Corsa Rosa continua dopo i tanti colpi di scena di ieri, con una Annemiek van Vleuten sempre più leader, ma con tante sfidanti agguerritissime.

PERCORSO

Partenza da Canelli, comune in cui il percorso farò ritorno dopo 104.4 km. Dopo le tante salite di ieri, il disegno prevede una tappa meno impegnativa ma insidiosa. Tre i GPM, tutti di 3a categoria e tutti negli ultimi 35 km. I 5,6 km al 5% verso Castino faranno da antipasto ad un finale spettacolare con lo strappo di Calosso (2,5 km al 7,3%) e la rampa finale di 2,8 km al 5% che porterà al traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Un percorso del genere si apre a tante interpretazioni: le salite non sono abbastanza dure per fare grande selezione, ma saranno in tante a provare ad attaccare ad ogni occasione. Giudice finale dovrebbe essere comunque lo strappo finale dove la donna da battere potrebbe essere Marianne Vos. Attenzione a scalatrici esplosive come Juliette Labous, Cecilie Ludwig e soprattutto una Silvia Persico che ha dimostrato grande gamba. Un finale così avrebbe potuto premiare anche Longo Borghini, ma la caduta di ieri apre un grande punto interrogativo. Troppo duro probabilmente lo strappo per Lorena Wiebes, che ha però mostrato grande condizione.

PROGRAMMA SESTA TAPPA GIRO DONNE 2023

Mercoledì 5 luglio – Sesta tappa

Canelli-Canelli (104.4 km)

Partenza: 12.00

Arrivo: 15.00 circa

SESTA TAPPA GIRO DONNE 2023 COME SEGUIRLA IN TV

Diretta TV: dalle 12.45 Rai Sport + HD (canale 58 digitale terrestre)

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.00, Eurosport.it, Discovery Plus, dalle 13.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 14.00

Foto: Valerio Origo