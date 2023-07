Giochi Asiatici 2023: russi e bielorussi parteciperanno per rincorrere Parigi 2024

Arriva una notizia importante in ottica olimpica. Sembra infatti che gli atleti russi e bielorussi potranno essere ammessi ai Giochi Asiatici 2023 al fine di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’ufficialità è arrivata nella giornata odierna direttamente dagli organi competenti della rassegna, in programma ad Hangzhou (Cina) dal 23 settembre all’8 ottobre.

Secondo quanto riportato dalla testata Insidethegames, sarà compito di ciascuna Federazione dei 31 sport coinvolti a decidere l’eventuale ammissione dei concorrenti europei nelle rispettive gare. Se accettati, gli atleti non conquisteranno alcuna medaglia: la loro posizione sarà valida soltanto come qualifica per Parigi 2024.

Come da disposizioni CIO, russi e bielorussi potranno prendere parte alle competizioni soltanto in modalità neutrale e solo se contrari espressamente al conflitto ancora in atto in Ucraina.

La possibilità di vedere in Asia anche una rappresentanza russa e bielorussa è cominciata ad emergere già ad inizio gennaio, dopo la prima apertura del Comitato Olimpico Internazionale. Dopo un lungo ciclo di incontri, è arrivata quindi la conferma.

Foto: Shutterstock