Ginnastica artistica, Giorgia Villa: “Posso fare solo due esercizi a causa della schiena. Non escludo Los Angeles 2028”

Giorgia Villa è stata ospite di Giochi di Gloria, trasmissione di Sport2u in onda sul canale Youtube di OA Sport. La 20enne è un punto di riferimento della ginnastica artistica italiana e con la Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019, il titolo europeo nel 2022 e l’argento continentale pochi mesi fa. L’azzurra ha analizzato la sua prima parte di stagione, in attesa dei Mondiali che andranno in scena tra un paio di mesi e che qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Ci sono state tante soddisfazioni dopo tanti sacrifici e tanto lavoro. L’anno è stato complicato, con tutto il lavoro che abbiamo fatto sono riuscita a ottenere i miei risultati: ho vinto la Coppa del Mondo alla trave, per la prima volta ho partecipato a questo tipo di gare e ho vinto a Baku e a Il Cairo, vincendo il circuito finale“.

La bergamasca si è soffermata anche sulla squadra, che al momento sta facendo i conti con le assenze di Asia D’Amato e Martina Maggio: “Abbiamo delle mancanze. Ci sono due mie compagne che si sono operate da poco e che non riusciranno a essere ai Mondiali. Siamo una bella squadra, ho tante compagne forti e daremo il massimo per qualificare la squadra alle prossime Olimpiadi“. Gli infortuni sono purtroppo all’ordine del giorno nella ginnastica artistica: “Nella mia carriera purtroppo ho subito tanti infortuni. Nel 2017 mi sono operata al tendine d’Achille, poi con l’andare avanti nel tempo ho avuto un problema alla schiena che mi permette solo di fare due esercizi e poi una settimana prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ho avuto un problema alla caviglia che mi ha impedito di partire con la squadra, è stato il più difficile da superare“.

Attualmente l’azzurra si esibisce soltanto alla trave e alle parallele asimmetriche, ha dovuto abbandonare il concorso generale a causa di alcuni problemi fisici: “Ho provato a ricominciare a fare tutti gli attrezzi, ma mi creava problemi anche nei due attrezzi che sto facendo ora. Un problema l’ho risolto operandomi lo scorso anno prima degli Assoluti dove ho infatti fatto tutti gli esercizi, ma questo mi ha portata a faticare anche sui miei attrezzi di punta, che sono importanti per la squadra. Ho così deciso, insieme al mio allenatore, di andare avanti su questa strada, per ora. In futuro non so, ma in primis va la salute: l’importante è fare quello che piace, ma serenamente, non entrando in palestra con un dolore forte e non riuscendo a migliorarsi“. Ai Giochi Olimpici Giovanili fu dominatrice proprio sul giro completo: “La mia carriera da junior è andata benissimo, tutte le medaglie le ho portate a casa. Il mio percorso da senior non sta andando male: nel 2019 sono stata la settima al mondo nell’all-around e ho vinto il bronzo con la squadra, sta andando tutto perfettamente e mancano solo le Olimpiadi, ci sto lavorando“.

Giorgia Villa si sofferma anche sul rapporto con le compagne di squadra e racconta la sua settimana tipo: “Nei periodi difficili non siamo mai sole, vivendo insieme 24 ore su 24 ti crei un rapporto come sorelle e anche in gara non riesci a vederle completamente come avversarie. La mia settimana è fatta da lunedì, martedì, giovedì e venerdì con allenamenti dalle 08.30 alle 13.00, poi pausa di un’ora e dopo due ore di altro allenamento. Al mattino riscaldamento e potenziamento e poi una parte di scioltezza per l’eleganza, poi dalle 10.00 iniziamo a fare tutti gli attrezzi con 40 minuti ciascuno. Mangiamo e poi mezzora di riscaldamento, ripeto poi trave e parallela. Il mercoledì e il sabato faccio soltanto il mattino“.

Praticare ginnastica ad alti livelli ha richiesto alcuni sacrifici: “Io mi sono trasferita a Brescia a 11 anni, facevo doppio allenamento e poi dalle 16.30 alle 19.30 facevo scuola. Era difficile ed ero piccola, era difficile farsi una vita fuori dalla ginnastica. Poi siamo riusciti a convincere ad andare a vivere da sole, siamo in sei in una casa e siamo riuscite a farci una vita al di fuori, ma io comunque quando torno a casa dai miei nel weekend ho le mie amicizie e riesco a fare una vita da adolescente. Quando sei in palestra devi essere concentrata su quello che fai, ma quando esco sono una ragazza di 20 anni ed è normale che cerco di farmi una vita al di fuori, c’è bisogno di pensare anche ad altro“.

Gli obiettivi sono molto chiari: “L’importante è riuscire ad andare a Parigi, questo è l’obiettivo a oggi. Tokyo è andata così, ormai è passata. Dopo le Olimpiadi devo vedere come sto, non riuscirei a smettere di botto, anche quando mi sono fatta male al piede dopo un mese non ce la facevo più. Dipenderà da come starò con la schiena, mi prenderò del tempo per fare vacanza. Cercherò di continuare fino a quando riuscirò, magari fino alle Olimpiadi successive. In futuro mi piacerebbe fare tantissimo fare l’allenatrice. Da due anni faccio parte delle Fiamme Oro e mi piacerebbe diventare un’allenatrice di ginnastica per le Fiamme Oro“.

Un passaggio anche sullo stato attuale della ginnastica artistica: “Come carriera a oggi la ginnastica è diventata molto più difficile e molto più pericolosa, se non hai il fisico a posto e non sei serena non ha senso andare avanti. L’importante è fare ciò che ami ed essere felice, se dopo Parigi vorrò andare avanti lo farò. Allenarmi con Vanessa Ferrari è uno stimolo in più, vedere lei che ci prova sempre nonostante tutto è uno stimolo“. Di seguito la VIDEO intervista completa a Giorgia Villa.

VIDEO INTERVISTA GIORGIA VILLA

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi