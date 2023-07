Fantasisti, centrocampisti o attaccanti? I giocatori più in dubbio al Fantacalcio e cosa dice il listone: i ruoli assegnati ufficialmente

Il tempo scorre veloce e manca sempre meno all’inizio della Serie A. La massima serie italiana 2023/2024 tornerà in scena tra sabato 19 e lunedì 21 agosto. Il countdown che ci separa dallo sparo d’avvio del campionato si avvicina sempre più verso lo zero. Attualmente siamo distanti 26 giorni dalle prime partite: troveremo subito Frosinone-Napoli, Empoli-Verona, il derby tra Inter e Monza a San Siro ma anche Genoa-Fiorentina. Insomma sin da subito interessantissime sfide.

Ma oltre all’inizio della Serie A, parallelamente, comincerà il fantasy game più amato dagli italiani: si partirà infatti con il Fantacalcio 2023/2024. La nuova edizione del Fanta si avvicina sempre più e cresce l’ansia tra i fantallenatori. Siamo agli sgoccioli: le aste per formare ogni singola squadra di ogni singola lega, potrebbero svolgersi o durante il calciomercato (e allora sarà questione, da oggi, di due settimane); o al gong finale di questa finestra di mercato (si attenderanno dunque le prime giornate di A e gli inizi di settembre).

FANTACALCIO 2023/2024: I DUBBI SUI RUOLI

In ogni caso una cosa è certa: non si può arrivare impreparati ed è necessario già da ora, appuntarsi in un taccuino, sul pc o sullo smartphone, tutti i consigli in merito al Fantacalcio che verrà. Dai giocatori, passando per il modulo: iniziare un’asta senza alcun suggerimento potrebbe risultare letale. E tra i tanti dubbi che affliggono i fantallenatori, sorge spontanea una domanda: “Ma questo calciatore è un centrocampista o un attaccante?”. Vediamo dunque da vicino i ruoli assegnati da La Gazzetta dello Sport ai giocatori.

Partiamo subito dai tanti cambiamenti avvenuti a centrocampo: sono diversi i calciatori listati, nel 2023/2024, come attaccanti. Il primo grande nome è sicuramente quello di Kvaratskhelia. Il georgiano che ha trascinato lo scorso anno il Napoli allo Scudetto (fantamedia di 7.96, fatta di 12 gol e 10 assist), da centrocampista è stato spostato ad attaccante: la sua quotazione resta comunque alta, 74.

Stessa sorte anche per Orsolini del Bologna, Zaccagni della Lazio, che tanto bene ha fatto nel 22/23 ed El Shaarawy della Roma, tutti e tre diventati attaccanti. Infine, il nuovo arrivo Pulisic in casa Milan, è stato listato come attaccante e la sua quotazione è di 46. Dunque in attesa della fine del calciomercato che porterà sicuramente nuovi giocatori da assegnare ai rispettivi ruoli, non resta che riempire sempre di più il proprio libro fatto di appunti: tra poco sarà Fantacalcio 2023/2024.

Foto: LaPresse